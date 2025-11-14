Florentin Petre n-a văzut niciodată primul gol marcat la echipa naţională: “Acest meci nu mai există nici în arhiva TVR”

ADVERTISEMENT

Florentin Petre a fost un om important pentru tricolori, reușind să strângă 55 de selecții și 6 goluri.

Meciul echipei naționale care nu s-a văzut în România

Mijlocașul dreapta a marcat primul său gol pentru România la un meci disputat în deplasare, cu Azerbaijan. Interesant este că acea partidă nu s-a văzut în România din cauza unor probleme avute de postul TV din Rusia care a avut drepturile de transmisie.

„Știi care e o poveste interesantă la meciul acela? Golul tău nu s-a văzut la TV. Inițial TVR a primit imagini de la un post rusesc privat. Apoi s-a aflat că semnalul TV era întrerupt între Baku și Moscova. Asta a apărut atunci în presă. S-a încercat o legătura terestră între releele poștale, însă la ora când s-a pus problema acestei alternative nu mai era niciun funcționar.

Alt ghinion. Astfel încât românii nu au putut să urmărească niciun moment al meciului Azerbaijan – România în care Florentin Petre a marcat primul gol la națională. Acest meci nu mai există nici în arhiva TVR. Alea 3 puncte au fost aur, aur”, a spus Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO.

Amintirile lui Florentin Petre de la primul gol marcat pentru echipa națională

România a reușit să câștige acea partidă, cu 1-0, datorită golului marcat de , însă fostul recunoaște că nici el nu a văzut reluarea reușitei.

„Începuseră să se dezvolte cei din Azerbaijan. Aveau bani. Nici eu nu am văzut golul. Nu e pe nicăieri. Știi cine cred că are golul și-l avea, cameramanul echipei naționale. Atmosfera de acolo știi cum era, nu? Când treceau de jumătatea terenului, tot stadionul se ridica în picioare și vuia. Când era la noi și treceam de jumătatea terenului, ne înjurau, era incredibil”, a povestit Florentin Petre.