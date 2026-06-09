Florentin Petre povesteşte culisele despărţirii de Dinamo: „Am venit separat de Kopic şi plecăm împreună!” Şi-a decis viitorul: „Îmi doresc din toată inima!”

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de la Dinamo. Odată cu antrenorul croat , cel care a venit în staff-ul condus de Kopic la începutul sezonului 2024-2025. După două sezoane, „Kopa” şi Petre pleacă împreună de la Dinamo.

Florentin Petre, despre culisele despărţirii de Dinamo: „Au fost doi ani de muncă extraordinar de grei”

Florentin Petre a acordat pentru FANATIK primul interviu după plecarea de la Dinamo. Antrenorul a dezvăluit că nu s-a aşteptat la decizia lui Kopic de a pleca, dar a decis şi el să părăsească echipa, mai ales că exista o clauză prin care i se încheia şi lui contractul în momentul în care pleacă croatul. Referitor la viitor, Petre spune că sunt mari şanse să continue alături de „Kopa”, infirmând informaţiile conform cărora ar merge la UTA Arad:

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Florentin, este grea despărţirea de Dinamo?

– Normal că este destul de greu. A fost o perioadă frumoasă, în care am făcut rezultate foarte bune cu toţii. De la conducerea administrativă până la maseur. Asta este viaţa, mergem mai departe. Cu siguranţă mă voi întoarce, mai devreme sau mai târziu, pentru că inima şi sufletul îmi rămân la Dinamo.

Poate din postură de antrenor principal de această dată, nu?

– O să vedem ce va fi. Până atunci, sunt în vacanţă, mă bucur de aceste momente. Au fost doi ani de muncă extraordinar de mari şi de grei, aşa că până la următoarea oportunitate mă relaxez.

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Şi-a decis viitorul! Rămâne alături de Zeljko Kopic: „S-a legat o prietenie specială!”

Cum a decurs despărţirea de Dinamo a lui Kopic? Pe toată lumea a luat prin surprindere această decizie…

– Nu ştiam că o să ia decizia asta. Este o decizie pe care o înţeleg, el a simţit-o mai bine decât noi toţi. Eu m-am conformat, aveam clauză în contract ca în momentul în care îşi încheie contractul se va încheia şi al meu. Aşa că nu a fost nicio problemă. Am venit separat şi plecăm împreună.

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Şi rămâneţi împreună şi pe viitor?

– Îmi doresc din toată inima să rămânem împreună. Toată lumea a văzut că am format, alături de tot staff-ul, o echipă puternică la Dinamo. Între noi s-a legat o prietenie specială şi de foarte multe ori deciziile pe care le-am luat au făcut rapid diferenţa.

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De ce a plecat Florentin Petre de la Dinamo: „Este decizia noastră! Era imposibil să rămân”

A apărut o informaţie despre interesul celor de la UTA Arad pentru tine. Aţi avut vreo discuţie?

– Nu, cu mine nu a fost nicio discuţie. Nu se pune problema să merg la UTA Arad, mi-a dat un prieten un articol. UTA Arad este o echipă frumoasă, cu stadion nou, cu mulţi fani, dar nu s-a pus problema. Poate au discutat ei între ei acolo, dar cu mine nu.

Nu ţi s-a propus să rămâi la Dinamo?

– A fost decizia noastră, a tuturor. Nu este vorba de propuneri. Oamenii din club mă iubesc, asta am simţit. Andrei (n.r. Nicolescu), toată lumea, tot ce înseamnă Dinamo m-a respectat şi mă respectă. Este decizia noastră. Era imposibil să rămân. În primul rând, noul antrenor va veni cu staff-ul lui şi eu doar asta ştiu să fac, să antrenez. Am decis totul cu familia mea, cu soţia… şi în momentul în care Kopa va termina contractul am spus că şi eu îl voi termina.

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