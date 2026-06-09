Sport

Florentin Petre povesteşte culisele despărţirii de Dinamo: „Am venit separat de Kopic şi plecăm împreună!” Şi-a decis viitorul: „Îmi doresc din toată inima!”

Florentin Petre a plecat de la Dinamo odată cu Zeljko Kopic. Antrenorul a vorbit pentru Fanatik despre decizia lui Kopic, spunând că au hotărât să plece împreună. Referitor la viitor, Petre a dezvăluit că are o legătură specială cu antrenorul croat şi vor colabora şi la noua echipă.
Marian Popovici
09.06.2026 | 17:15
Florentin Petre povesteste culisele despartirii de Dinamo Am venit separat de Kopic si plecam impreuna Sia decis viitorul Imi doresc din toata inima
EXCLUSIV FANATIK
Florentin Petre povesteşte culisele despărţirii de Dinamo: "Am venit separat de Kopic şi plecăm împreună!" Şi-a decis viitorul: "Îmi doresc din toată inima!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a plecat după doi ani şi jumătate de la Dinamo. Odată cu antrenorul croat şi-a încheiat contractul şi Florentin Petre, cel care a venit în staff-ul condus de Kopic la începutul sezonului 2024-2025. După două sezoane, „Kopa” şi Petre pleacă împreună de la Dinamo.

Florentin Petre, despre culisele despărţirii de Dinamo: „Au fost doi ani de muncă extraordinar de grei”

Florentin Petre a acordat pentru FANATIK primul interviu după plecarea de la Dinamo. Antrenorul a dezvăluit că nu s-a aşteptat la decizia lui Kopic de a pleca, dar a decis şi el să părăsească echipa, mai ales că exista o clauză prin care i se încheia şi lui contractul în momentul în care pleacă croatul. Referitor la viitor, Petre spune că sunt mari şanse să continue alături de „Kopa”, infirmând informaţiile conform cărora ar merge la UTA Arad:

ADVERTISEMENT

Florentin, este grea despărţirea de Dinamo?

– Normal că este destul de greu. A fost o perioadă frumoasă, în care am făcut rezultate foarte bune cu toţii. De la conducerea administrativă până la maseur. Asta este viaţa, mergem mai departe. Cu siguranţă mă voi întoarce, mai devreme sau mai târziu, pentru că inima şi sufletul îmi rămân la Dinamo.

Poate din postură de antrenor principal de această dată, nu?

– O să vedem ce va fi. Până atunci, sunt în vacanţă, mă bucur de aceste momente. Au fost doi ani de muncă extraordinar de mari şi de grei, aşa că până la următoarea oportunitate mă relaxez.

ADVERTISEMENT
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța
Digi24.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR lovit de polițiștii locali din Constanța

Şi-a decis viitorul! Rămâne alături de Zeljko Kopic: „S-a legat o prietenie specială!”

Cum a decurs despărţirea de Dinamo a lui Kopic? Pe toată lumea a luat prin surprindere această decizie…

– Nu ştiam că o să ia decizia asta. Este o decizie pe care o înţeleg, el a simţit-o mai bine decât noi toţi. Eu m-am conformat, aveam clauză în contract ca în momentul în care îşi încheie contractul se va încheia şi al meu. Aşa că nu a fost nicio problemă. Am venit separat şi plecăm împreună.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata...
Digisport.ro
Lovitură de proporții! Trump a făcut anunțul: evenimentul sportiv ”irepetabil” din SUA, gata să fie anulat. ”Trei MARI probleme”

Şi rămâneţi împreună şi pe viitor?

– Îmi doresc din toată inima să rămânem împreună. Toată lumea a văzut că am format, alături de tot staff-ul, o echipă puternică la Dinamo. Între noi s-a legat o prietenie specială şi de foarte multe ori deciziile pe care le-am luat au făcut rapid diferenţa.

ADVERTISEMENT

De ce a plecat Florentin Petre de la Dinamo: „Este decizia noastră! Era imposibil să rămân”

A apărut o informaţie despre interesul celor de la UTA Arad pentru tine. Aţi avut vreo discuţie?

– Nu, cu mine nu a fost nicio discuţie. Nu se pune problema să merg la UTA Arad, mi-a dat un prieten un articol. UTA Arad este o echipă frumoasă, cu stadion nou, cu mulţi fani, dar nu s-a pus problema. Poate au discutat ei între ei acolo, dar cu mine nu.

Nu ţi s-a propus să rămâi la Dinamo?

– A fost decizia noastră, a tuturor. Nu este vorba de propuneri. Oamenii din club mă iubesc, asta am simţit. Andrei (n.r. Nicolescu), toată lumea, tot ce înseamnă Dinamo m-a respectat şi mă respectă. Este decizia noastră. Era imposibil să rămân. În primul rând, noul antrenor va veni cu staff-ul lui şi eu doar asta ştiu să fac, să antrenez. Am decis totul cu familia mea, cu soţia… şi în momentul în care Kopa va termina contractul am spus că şi eu îl voi termina.

ADVERTISEMENT
  • 12.06.2024 este data la care Florentin Petre a semnat contractul de antrenor secund cu Dinamo
  • 50 de ani are fostul mare jucător al „câinilor” 
Peste 17.000 de euro! Meciul din grupele Cupei Mondiale unde un fan a...
Fanatik
Peste 17.000 de euro! Meciul din grupele Cupei Mondiale unde un fan a achitat această sumă uriașă pentru un singur bilet
Grupa E, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și...
Fanatik
Grupa E, LIVE BLOG de la CM 2026. Rezultate, program meciuri, clasament și tot ce trebuie să știi despre Germania, Curacao, Coasta de Fildeș și Ecuador, în timp real
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost...
Fanatik
Cum arată Giorgios, fiul lui Ianis Hagi și al Elenei. Micuțul a fost sărbătorit cu fast de familia sa
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
DIRECT ÎN TOP! CSA Steaua a dat lovitura: s-a semnat noul contract de...
iamsport.ro
DIRECT ÎN TOP! CSA Steaua a dat lovitura: s-a semnat noul contract de sponsorizare
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!