Florentin Petre, pus la zid de Mihai Stoica și Andrei Nicolescu: „I-a mulțumit lui Gigi că i-a salvat viața, iar acum îi înjură echipa! / Mi-a promis că nu va mai face asta”

Florentin Petre a avut mai multe derapaje în ultima perioadă. Dacă la finalul partidei cu FC Hermannstadt a înjurat, alături de galerie, echipa Rapid, antrenorul secund de la Dinamo a adus injurii și la adresa FCSB. Cum au reacționat Mihai Stoica și Andrei Nicolescu cu privire la aceste episoade reprobabile.

Florentin Petre, pus la zid de Andrei Nicolescu după ce a înjurat Rapid

După ce a înjurat Rapidul la finalul partidei cu FC Hermannstadt, Florentin Petre a mai avut un derapaj și după victoria obținută în fața lui Unirea Slobozia. Antrenorul secund al lui Dinamo București s-a dus la Claudiu Niculescu și a încercat să îi ridice brațul, pentru a aduce injurii rivalelor din București.

Andrei Nicolescu a mărturisit că a avut o discuție cu Florentin Petre după meciul cu FC Hermannstadt, în care l-a rugat să nu mai participe la astfel de episoade. În ceea ce privește situația cu Claudiu Niculescu, președintele lui Dinamo a explicat că ar putea fi vorba despre o nostalgie din perioada în care cei doi erau colegi, însă astfel de ieșiri nu mai sunt acceptate în prezent.

„Eu nu sunt adeptul acestor trivialități. Am vorbit cu Florentin să nu mai facă așa ceva, după meciul cu Hermannstadt. A făcut niște gesturi care au ajuns în atenția media. Mi-a promis că va fi mai atent.

M-aș fi așteptat să fie un pic mai rezervat, nu neapărat că mă deranjează. Pe de altă parte, e de salutat reacția lui Claudiu Niculescu, care nu a dorit să participe la așa ceva. Probabil este vorba de nostalgia vremurilor când erau fotbaliști și se identifică”, a declarat Andrei Nicolescu, în direct la .

Mihai Stoica, critic la adresa lui Florentin Petre

Florentin Petre a trecut prin mai multe momente dificile de-a lungul vieții. Aflat într-o perioadă în care suferea de hepatita C, .

După intervenția lui Andrei Nicolescu, Mihai Stoica a ținut să amintească faptul că . Președintele C.A. de la FCSB susține că ieșirile lui Florentin Petre nu își au rostul în contextul în care viața sa i-a fost salvată chiar de patronul clubului rival.

„Pe mine mă miră că Florentin Petre are o memorie scurtă. Acum ceva timp a ieșit public și i-a mulțumit lui Gigi că i-a plătit un tratament, cu toate că nu avea nicio obligație, iar acum vine și ne înjură.

Ieși și spui că ți-a salvat viața, iar pe urmă te duci și înjuri echipa lui”, a intervenit Mihai Stoica, conform sursei amintite mai sus.