Sport

Florentin Petre, reacție bizară după ce Gnahore s-a înțeles cu FCSB: „Mă bucur foarte tare”

Florentin Petre a spus că se bucură foarte tare pentru că Eddy Gnahore a rămas în România, dar nu la Dinamo, ci la FCSB: „Cel mai bun, fără niciun dubiu!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.07.2026 | 22:19
Florentin Petre reactie bizara dupa ce Gnahore sa inteles cu FCSB Ma bucur foarte tare
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Florentin Petre, reacție bizară după ce Gnahore s-a înțeles cu FCSB. Foto: Sport Pictures
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Florentin Petre (50 de ani), fostul antrenor secund al lui Dinamo din perioada Zeljko Kopic, a oferit o primă reacție după ce în spațiul public s-a aflat că Eddy Gnahore (32 de ani) s-a înțeles cu FCSB și urmează să semneze contractul cu echipa patronată de Gigi Becali. În mod destul de surprinzător, fostul căpitan al „câinilor” a transmis că se bucură de această mutare.

Florentin Petre, prima reacție după ce Eddy Gnahore s-a înțeles cu FCSB

Fostul mijlocaș dreapta a argumentat spunând că, în viziunea sa, fotbalul românesc are în continuare nevoie de un jucător de nivelul mijlocașului defensiv francez„Am văzut și eu mai devreme… Eu mă bucur foarte tare pentru că a rămas în România, fiindcă fotbalul românesc are nevoie de jucători precum el. Este un jucător profesionist de care sunt mândru, unul care cunoaște foarte, foarte bine jocul. Dacă e fericit și e în formă maximă, Eddy Gnahore e cel mai bun mijlocaș din România, fără niciun dubiu.

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Nu e vorba doar de știința jocului, ci și de felul lui de a fi, de caracterul lui. Lui i s-au întâmplat multe, dragul de el… Dar a trecut peste ele. Nu-i ușor să pierzi pe cineva drag din familie. Sunt anumite chestii prin care el a trecut. Din punctul meu de vedere, FCSB a făcut un transfer extraordinar de bun. Mai bun ca el nu găseau”, a spus Florentin Petre, potrivit gsp.ro. 

Va fi luat Eddy Gnahore în colimator de fanii lui Dinamo?

Unii dintre fanii lui Dinamo nu îl învinovățesc pe Eddy Gnahore pentru acest pas, iar Florentin Petre crede de asemenea că nu ar avea de ce să se pună problema unui conflict între suporterii „câinilor” și fotbalistul francez: „Ce probleme să aibă cu suporterii lui Dinamo? Nu au de ce!

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Cât timp a putut și cât timp a fost bun, Eddy a dat tot ce a avut mai bun din el ca Dinamo să aibă rezultate. Și-a făcut datoria pentru acest club. Eu o să-l respect și o să-i mulțumesc toată viața, când o să ne vedem, pentru lucrurile bune pe care le-a făcut la Dinamo”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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