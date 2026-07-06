Florentin Petre, reacție bizară după ce Gnahore s-a înțeles cu FCSB: „Mă bucur foarte tare”

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Florentin Petre (50 de ani), fostul antrenor secund al lui Dinamo din perioada Zeljko Kopic, a oferit o primă reacție după ce în spațiul public s-a aflat că În mod destul de surprinzător, fostul căpitan al „câinilor” a transmis că se bucură de această mutare.

Florentin Petre, prima reacție după ce Eddy Gnahore s-a înțeles cu FCSB

Fostul mijlocaș dreapta a argumentat spunând că, în viziunea sa, fotbalul românesc are în continuare nevoie de . „Am văzut și eu mai devreme… Eu mă bucur foarte tare pentru că a rămas în România, fiindcă fotbalul românesc are nevoie de jucători precum el. Este un jucător profesionist de care sunt mândru, unul care cunoaște foarte, foarte bine jocul. Dacă e fericit și e în formă maximă, Eddy Gnahore e cel mai bun mijlocaș din România, fără niciun dubiu.

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Nu e vorba doar de știința jocului, ci și de felul lui de a fi, de caracterul lui. Lui i s-au întâmplat multe, dragul de el… Dar a trecut peste ele. Nu-i ușor să pierzi pe cineva drag din familie. Sunt anumite chestii prin care el a trecut. Din punctul meu de vedere, FCSB a făcut un transfer extraordinar de bun. Mai bun ca el nu găseau”, a spus Florentin Petre, potrivit

Va fi luat Eddy Gnahore în colimator de fanii lui Dinamo?

, iar Florentin Petre crede de asemenea că nu ar avea de ce să se pună problema unui conflict între suporterii „câinilor” și fotbalistul francez: „Ce probleme să aibă cu suporterii lui Dinamo? Nu au de ce!

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Cât timp a putut și cât timp a fost bun, Eddy a dat tot ce a avut mai bun din el ca Dinamo să aibă rezultate. Și-a făcut datoria pentru acest club. Eu o să-l respect și o să-i mulțumesc toată viața, când o să ne vedem, pentru lucrurile bune pe care le-a făcut la Dinamo”.