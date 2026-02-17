Florentin Petre, reacție tranșantă după ce Mihai Stoica l-a criticat pentru că a înjurat-o pe FCSB: „Să nu se ofuscheze”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a criticat faptul că Florentin Petre a înjurat-o pe FCSB, asta în contextul în care patronul echipei, Gigi Becali, i-a salvat viața. Antrenorul secund a venit cu un răspuns în care a lămurit situația.

Florentin Petre, reacție tranșantă după ce Mihai Stoica l-a criticat pentru că a înjurat-o pe FCSB

Florentin Petre a trecut prin momente dificile de-a lungul vieții. Diagnosticat cu hepatita C, fostul jucător al lui Dinamo București a primit ajutorul lui Gigi Becali, patronul FCSB plătindu-i tratamentul.

, în contextul în care Florentin Petre a înjurat FCSB. Reacția dinamovistului nu a întârziat să apară, acesta mărturisind că scandările nu au legătură cu oficialii rivalei din București.

„(n.r. Mihai Stoica a spus că aveți memoria scurtă, aducând aminte de faptul că Gigi Becali v-a ajutat în trecut) Asta este o istorie care nu e făcută de mine. Este o istorie pe care noi o urmăm de atâția ani de zile. Despre nea Gigi Becali nu are nicio legătură… Ce a făcut nea Gigi pentru mine n-are nicio legătură cu scandările pe care eu le-am făcut.

Eu n-am vorbit de nea Gigi urât aseară și niciodată n-o să fac lucrul acesta. Cum să fac eu așa ceva despre un om care m-a ajutat?! N-are nicio legătură! Lucrurile acestea sunt dinainte de Gigi Becali. Scandările acestea n-o să însemne niciodată că vreau să-i fac rău lui Gigi Becali sau lui Meme. Din contră, îi respect pe amândoi și n-ar trebui să se ofuscheze”, a declarat Florentin Petre, conform .

Florentin Petre, răspuns pentru Andrei Nicolescu

Totodată, Andrei Nicolescu a transmis că l-a rugat pe Florentin Petre să se tempereze în ieșirile de după meci. „Piticul” a expus că nu a fost singurul care a înjurat după partida cu FC Hermannstadt, însă a decis să țină cont de rugămințile președintelui. Ca un exemplu, Petre a amintit că nu a adus injurii la adresa rivalelor după victoria cu Unirea Slobozia.

„(n.r. Andrei Nicolescu a spus că, zilele trecute, a avut o discuție cu dumneavoastră în privința scandărilor) N-am cum să schimb eu o istorie făcută de 40-50 de ani. Eu nu pot să schimb lucrurile acestea. Dar, când strigă toată lumea, e bine? Sau, când mă înjură un stadion întreg, care e problema? Eu nu mă supăr! Din contră, acestea sunt reguli care trebuie urmate, deoarece fac parte din istoria clubului. N-ar trebui să supere pe nimeni lucrul acesta.

După meciul cu Hermannstadt, s-a vorbit despre rasism. Atunci, pentru că eu dau foarte bine pe internet, normal că am fost acuzat, când acolo erau 40-50 de inși care scandau. Uite, aseară, dacă s-a scandat sau nu s-a scandat despre rasism, eu n-am avut nicio reacție, pentru că am ținut cont de ceea ce a zis Andrei Nicolescu când am vorbit cu el acum câteva zile. Dar una e una, alta e alta. Aseară n-am mai făcut rasism, n-am mai făcut nimic”, a mai spus Florentin Petre.