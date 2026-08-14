Florentin Petre regretă plecarea de la Dinamo și face o dezvăluire uriașă: „Cu încă 4-5 jucători ne băteam la titlu fără probleme”

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Aflat momentan în vacanță, Florentin Petre a dezvăluit că nu duce lipsă de oferte, însă vrea să meargă la următoarea echipă „la pachet” cu Zeljko Kopic, ca și secund al croatului. Numele lui Kopic este momentan pe o listă scurtă a lui Neluțu Varga, patronul celor de la CFR, care caută înlocuitor pentru demisul Antonio Folha.

Florentin Petre e convins că Dinamo se putea bate la titlu fără probleme dacă rămânea Kopic

„Ceva oferte? Eu, personal, am avut mai multe. Dar, fiind om de cuvânt și cu o disciplină creată în timp, plus prietenia pe care am legat-o cu Zeljko (n.r. – Kopic)… aștept să vedem ce se întâmplă, dacă primește o ofertă, mergem împreună, așa cum am vorbit”, a explicat Petre pentru

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Cât despre despărțirea de Dinamo, Petre regretă și acum momentul. Asta, în condițiile în care i-a promis lui Kopic că-l va urma oriunde ar decide să plece. „A fost dureros, pentru că eram pe un drum bun. Au fost doi ani în care am avut rezultate bune. Bine, pe timpul meu, locul 4 nu se premia sau era dezastru, dar știm de unde venea echipa acum.

Ținând cont de faptul că am făcut lucruri bune, trebuia să avem doar continuitate, atât. În rest, a fost decizia lui Zeljko de a termina contractul cu Dinamo. Îi promisesem că, în momentul în care va pleca, voi pleca și eu cu el”, a completat Petre.

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Florentin Petre și Kopic ar fi avut obiectiv să se lupte la titlu dacă ar fi rămas la Dinamo și în acest sezon

de când a ajuns în staff, obiectiv considerat realist. „Da, era nevoie de câteva transferuri de jucători buni. Mult mai buni decât ce aveam. Pentru că, în momentul în care faci transferuri, jucătorii aduși trebuie să fie mai buni decât ce ai în lot. Făceam tot posibilul să rămână și Boateng, Gnahore, Sivis…

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Și mai aduceam… Și așa, cu jucătorii pe care i-am avut, puteam să jucăm finala Cupei dacă nu luam gol în minutul 118 dintr-o greșeală simplă. Sau în campionat, unde am pierdut mai multe puncte pe greșeli de arbitraj. Oricum, una peste alta, multă lume a apreciat munca și tot ce am făcut cu toții în acești doi ani. Cu încă 4-5 jucători, sigur ne băteam la titlu, fără nicio problemă”, a completat Petre.

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Fostul jucător și antrenor al lui Dinamo le promite fanilor că va veni ziua când se va întoarce la echipă, însă momentan destinul său este legal de cel al croatului Kopic. „În orice situație, în orice moment va fi nevoie de mine, mă voi întoarce fără nicio problemă”, a promis Petre.