Florentin Petre, resemnat după Dinamo – FCSB 0-4: „Se vede diferența! E dureros”

Florentin Petre a stat pe banca tehnică a lui Dinamo în locul lui Zeljko Kopic la meciul cu FCSB. Antrenorul croat a fost suspendat, iar secundul său a încercat să scoată maximul de pe margine pentru ca formația din Ștefan cel Mare să aibă parte de un rezultat pozitiv.

“Este un rezultat dureros pentru Dinamo”. Florentin Petre, reacție imediată după eșecul cu FCSB

Din păcate pentru Florentin Petre, în . “Câinii” au făcut o primă repriză bună pe Arena Națională, însă schimbările “roș-albaștrilor” și calitățile individuale ale jucătorilor au făcut diferența.

“Este un rezultat dureros, un scor cam mare ținând cont și de prestația noastră. Băieții au avut atitudine bună în prima repriză. Dacă nu era acea minge scoasă de pe linia porții, cred că altfel ar fi arătat meciul.

Am protejat anumiți jucători, pentru că avem un program foarte încărcat și avem nevoie de toți jucători ca să fie valizi. An încercat să băgăm jucători proaspeți și care au jucat mai puțin. Nu am vrut să riscăm cu anumiți jucători.

Jucătorii noștri au avut determinare și au avut momente foarte bune. Au venit cu atitudine și cu agresivitate. Rezultatul a fost mai mare decât jocul pe care noi l-am făcut. Ultimele două goluri au fost din două șuturi deviate și nici nu am avut noroc.

Îi felicităm pentru reușita lor, pentru banii investiți care i-au ajutat să ajungă la nivelul acesta. Sunt campioni, au jucători cu calitate și cu personalitate care fac diferența. Au jucători valoroși pe toate posturile și nu se vede diferența când fac schimbări.

Nu avem niciun complex. Jucătorii noștri se antrenează foarte bine și ne ridicăm la nivelul acestor meciuri. Însă, rezultatul de astăzi a fost un accident. Cu siguranță, la meciurile următoare vom arăta mult mai bine decât astăzi”, a spus Florentin Petre la conferința de după meci.

“Aceștia sunt fanii dinamoviști”

La finalul discursului său, Florentin Petre a ținut să le mulțumească fanilor lui Dinamo care au susținut echipa, deși FCSB marcase de 4 ori în poarta “câinilor”.

“A fost un meci de cupă în cursul săptămânii. Rezultatele aduc fanii la stadion, dar chiar dacă au fost mai puțini fani, au fost la fel de minunați ca și atunci când au fost mulți.

Tot ceea ce se întâmplă aici e datorită lor. În momentul în care ai așa fani, care susțin echipa chiar și la 4-0, asta înseamnă respectul față de jucătorii pe care vii să îi vezi și asta înseamnă fanul dinamovist.

Indiferent unde vin și câți vin, comportamentul lor e același și e foarte important tot ceea ce fac pentru noi. E bine că s-au oprit din aruncarea cu petarde. Aceștia sunt fanii care vin să își susțină echipele”, a mai spus antrenorul secund de la Dinamo.

Florentin Petre, conferință de presă după FCSB - Dinamo 0-4 în Cupa României Betano