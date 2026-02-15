Sport

Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară, de Ziua Îndrăgostiților! Pleiadă de VIP-uri la petrecerea dinamovistă. Galerie foto

Ajuns la 50 de ani, Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie. Cine sunt dinamoviștii care au fost invitați de secundul „câinilor” pentru a-i fi alături în acest moment important
Ciprian Păvăleanu
15.02.2026 | 12:17
Florentin Petre sa casatorit pentru a treia oara de Ziua Indragostitilor Pleiada de VIPuri la petrecerea dinamovista Galerie foto
Florentin Petre s-a căsătorit de Ziua Îndrăgostiților. Foto: Facebook
Începând de ieri, Ziua Îndrăgostiților are o însemnătate aparte pentru Florentin Petre și Alina. Legenda lui Dinamo s-a căsătorit pentru a treia oară pe 14 februarie, la Brăila, unde au fost prezenți mai mulți membri din familia „câinilor”, printre care Zeljko Kopic, Ionuț Lupescu, Marius Niculae și Ionel Dănciulescu.

Dinamoviștii au profitat că vor juca tocmai luni, așa că și-au permis ca sâmbătă seară să petreacă la nunta lui Florentin Petre, care s-a căsătorit pentru a treia oară. Antrenorul secund al lui Dinamo s-a căsătorit cu Alina Andra Petre și au ales ziua de 14 februarie pentru cununia religioasă.

Cei doi nu au ales această zi deoarece coincide cu Ziua Îndrăgostiților, ci pentru că data de 14 are o însemnătate aparte pentru Florentin și Alina. „Ne-am cunoscut pe 14, am făcut cununia pe 14, nunta o facem pe 14. Am planificat-o de foarte mult timp, ne-a încurcat un pic programul, dar ne adaptăm. Mă adaptez la orice, că e nuntă, antrenament, meci, totul e tratat cu maximă seriozitate”, explica Florentin Petre pentru Digi Sport.

Din fostele sale căsătorii, Florentin Petre are trei copii. Doi dintre ei provin din primul mariaj, cu Cătălina, unul dintre copii fiind Patrick Petre, care joacă în Liga a II-a. Din al doilea mariaj, cel cu Margarita Peychinska, dinamovistul mai are un fiu.

Pe cine a invitat Florentin Petre la nunta sa

Nunta lui Florentin Petre a fost o adevărată petrecere dinamovistă, care a fost organizată în orașul Brăila, acolo unde secundul bucureștenilor a fost antrenorul principal echipei locale, Dacia Unirea Brăila. Florentin Petre a avut alături atât colegi din staff, cât și actuali jucători, dar și legende ale lui Dinamo. Printre invitații săi s-au regăsit Zeljko Kopic, Marius Niculae, Ionel Dănciulescu, Ionuț Lupescu, Ionuț Chirilă, Florin Prunea, Andrei Nicolescu și mulți alții.

Nici jucătorii nu au lipsit de la importantul eveniment, chiar dacă luni seară întâlnesc Unirea Slobozia de la ora 20:00, după ce s-au calificat și în sferturile Cupei României. Căpitanul Cătălin Cîrjan, Kennedy Boateng sau Andrei Mărginean s-au numărat printre fotbaliștii prezenți la nunta lui Florentin Petre.

