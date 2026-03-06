Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă

ADVERTISEMENT

Comisia de Disciplină a FRF nu l-a iertat pe Florentin Petre. Antrenorul secund al lui Dinamo a primit o pedeapsă drastică pentru că Și un alt oficial al „câinilor” a fost sancționat.

Florentin Petre, amendat pentru că le-a înjurat pe Steaua și pe Rapid

Florentin Petre a avut mai multe derapaje în ultima perioadă . În urma incidentelor, Comisia de Disciplină a FRF a decis sancționarea lui Florentin Petre. „Piticul” a primit o amendă în valoare de 7500 de lei, dar nu a fost suspendat și a scăpat doar cu un avertisment.

ADVERTISEMENT

În temeiul art. 12, 14 bis

raportat la art. 54.1 și 6 din

RD al FRF, se sancționează cu

Avertisment și penalitate sportivă de 7500 lei” – decizia Comisiei de Disciplină

„Piticul” s-a cumințit

Florentin Petre s-a abținut la finalul partidei câștigate cu Metalul Buzău, scor 1-0, rezultat care a consemnat calificarea lui Dinamo în semifinalele Cupei României.

Chemat de galerie să scandeze împotriva Stelei, antrenorul secund al „câinilor” a renunțat să mai jignească rivala roș-albastră. În schimb, s-a îndreptat spre suporteri, i-a aplaudat și le-a mulțumit cu mâinile împreunate, însoțind gestul de o plecăciune. De asemenea, le-a transmis prin semne că nu dorește să mai înjure echipa adversă.

ADVERTISEMENT

Ce sancțiune a primit Dinamo și unul dintre angajații clubului

Ultimul incident în care a fost implicat Florentin Petre s-a petrecut la finalul meciului cu Hermannstadt din Cupa României. Atunci, „secundul” lui Kopic, alături de câțiva fotbaliști, dar și de ofițerul de presă Bogdan Alecu au participat la scandări rasiste. Pentru comportamentul său, Alecu a primit și el avertisment și a încasat o amendă chiar mai drastică decât cea a lui Florentin Petre: 10.000 de lei!

ADVERTISEMENT

În plus, și clubul din „Ștefan cel Mare” a primit o amendă în valoare de 15.000 de lei pentru incidente, dar cu nicio altă sancțiune suplimentară, doar încă un averisment. „În temeiul art. 12, 14 bis raportat la art. 54.1 și 6 din RD al FRF, se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 54.1 din RD al FRF, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancționează cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, a anunțat Federația Română de Fotbal.