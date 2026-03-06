Sport

Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă

Florentin Petre (50 de ani) nu a scăpat nepedepsit după ce le-a înjurat pe rivalele lui Dinamo. Antrenorul secund al „câinilor” a primit o amendă usturătoare. La fel s-a întâmplat și cu clubul din „Groapă”
Cristian Măciucă
06.03.2026 | 19:54
Florentin Petre sanctionat drastic pentru scandarile rasiste Nici Dinamo na scapat de amenda
ULTIMA ORĂ
Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Comisia de Disciplină a FRF nu l-a iertat pe Florentin Petre. Antrenorul secund al lui Dinamo a primit o pedeapsă drastică pentru că a participat alături de galeria „câinilor” la scandări injurioase și rasiste la adresa rivalelor. Și un alt oficial al „câinilor” a fost sancționat.

Florentin Petre, amendat pentru că le-a înjurat pe Steaua și pe Rapid

Florentin Petre a avut mai multe derapaje în ultima perioadă. În ciuda recomandărilor făcute de conducerea lui Dinamo, „secundul” lui Zeljko Kopic nu s-a putut abține și a participat, alături de galerie, la scandări împotriva rivalelor Steaua și Rapid. În urma incidentelor, Comisia de Disciplină a FRF a decis sancționarea lui Florentin Petre. „Piticul” a primit o amendă în valoare de 7500 de lei, dar nu a fost suspendat și a scăpat doar cu un avertisment.

ADVERTISEMENT

În temeiul art. 12, 14 bis
raportat la art. 54.1 și 6 din
RD al FRF, se sancționează cu
Avertisment și penalitate sportivă de 7500 lei” – decizia Comisiei de Disciplină

„Piticul” s-a cumințit

Florentin Petre s-a abținut la finalul partidei câștigate cu Metalul Buzău, scor 1-0, rezultat care a consemnat calificarea lui Dinamo în semifinalele Cupei României.

Chemat de galerie să scandeze împotriva Stelei, antrenorul secund al „câinilor” a renunțat să mai jignească rivala roș-albastră. În schimb, s-a îndreptat spre suporteri, i-a aplaudat și le-a mulțumit cu mâinile împreunate, însoțind gestul de o plecăciune. De asemenea, le-a transmis prin semne că nu dorește să mai înjure echipa adversă.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

Ce sancțiune a primit Dinamo și unul dintre angajații clubului

Ultimul incident în care a fost implicat Florentin Petre s-a petrecut la finalul meciului cu Hermannstadt din Cupa României. Atunci, „secundul” lui Kopic, alături de câțiva fotbaliști, dar și de ofițerul de presă Bogdan Alecu au participat la scandări rasiste. Pentru comportamentul său, Alecu a primit și el avertisment și a încasat o amendă chiar mai drastică decât cea a lui Florentin Petre: 10.000 de lei!

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii

În plus, și clubul din „Ștefan cel Mare” a primit o amendă în valoare de 15.000 de lei pentru incidente, dar cu nicio altă sancțiune suplimentară, doar încă un averisment. „În temeiul art. 12, 14 bis raportat la art. 54.1 și 6 din RD al FRF, se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 54.1 din RD al FRF, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancționează cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, a anunțat Federația Română de Fotbal.

Cristiano Ronaldo a plecat de urgență în Spania! Al-Nassr a făcut anunțul: „Accidentarea...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a plecat de urgență în Spania! Al-Nassr a făcut anunțul: „Accidentarea este mai gravă”
Liga 2, live video etapa 20. FC Voluntari – FC Bacău 1-2. Oaspeții...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 20. FC Voluntari – FC Bacău 1-2. Oaspeții produc surpriza! Cum arată clasamentul
”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui...
Fanatik
”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui Inter și l-au comparat cu un nume uriaș
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Scandal URIAȘ la Casa Fotbalului, după ce i-a fost respinsă candidatura la șefia...
iamsport.ro
Scandal URIAȘ la Casa Fotbalului, după ce i-a fost respinsă candidatura la șefia FRF: 'Și Hitler a căzut, va cădea și Burleanu! Nu mai ajung banii la Dîncu și toți securiștii'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!