Florentin Petre, sancționat drastic pentru scandările rasiste! Nici Dinamo n-a scăpat de amendă

Comisia de Disciplină a FRF nu l-a iertat pe Florentin Petre. Antrenorul secund al lui Dinamo a primit o pedeapsă drastică pentru că a participat alături de galeria „câinilor” la scandări injurioase și rasiste la adresa rivalelor. Și un alt oficial al „câinilor” a fost sancționat.
Florentin Petre a avut mai multe derapaje în ultima perioadă. În ciuda recomandărilor făcute de conducerea lui Dinamo, „secundul” lui Zeljko Kopic nu s-a putut abține și a participat, alături de galerie, la scandări împotriva rivalelor Steaua și Rapid. În urma incidentelor, Comisia de Disciplină a FRF a decis sancționarea lui Florentin Petre. „Piticul” a primit o amendă în valoare de 7500 de lei, dar nu a fost suspendat și a scăpat doar cu un avertisment.
În temeiul art. 12, 14 bis
raportat la art. 54.1 și 6 din
RD al FRF, se sancționează cu
Avertisment și penalitate sportivă de 7500 lei” – decizia Comisiei de Disciplină
Florentin Petre s-a abținut la finalul partidei câștigate cu Metalul Buzău, scor 1-0, rezultat care a consemnat calificarea lui Dinamo în semifinalele Cupei României.
Chemat de galerie să scandeze împotriva Stelei, antrenorul secund al „câinilor” a renunțat să mai jignească rivala roș-albastră. În schimb, s-a îndreptat spre suporteri, i-a aplaudat și le-a mulțumit cu mâinile împreunate, însoțind gestul de o plecăciune. De asemenea, le-a transmis prin semne că nu dorește să mai înjure echipa adversă.
Ultimul incident în care a fost implicat Florentin Petre s-a petrecut la finalul meciului cu Hermannstadt din Cupa României. Atunci, „secundul” lui Kopic, alături de câțiva fotbaliști, dar și de ofițerul de presă Bogdan Alecu au participat la scandări rasiste. Pentru comportamentul său, Alecu a primit și el avertisment și a încasat o amendă chiar mai drastică decât cea a lui Florentin Petre: 10.000 de lei!
În plus, și clubul din „Ștefan cel Mare” a primit o amendă în valoare de 15.000 de lei pentru incidente, dar cu nicio altă sancțiune suplimentară, doar încă un averisment. „În temeiul art. 12, 14 bis raportat la art. 54.1 și 6 din RD al FRF, se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 54.1 din RD al FRF, clubul SC Dinamo 1948 SA se sancționează cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, a anunțat Federația Română de Fotbal.