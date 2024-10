Florentin Petre, secundul lui Kopic, a dezvăluit cum a simțit Dinamo – FCSB de pe bancă. „Bîrligea e cel mai bun atacant din țară”

Florentin Petre, antrenorul secund al lui Zeljko Kopic, a . Simbolul dinamovist a analizat, de asemenea, prestația ”câinilor roșii” în meciul marilor orgolii din fotbalul românesc la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Florentin Petre, reacție după Dinamo – FCSB: ”Are cea mai bună echipă din Liga 1”

Florentin Petre a subliniat că în ciuda înfrângerii, Dinamo nu s-a prezentat deloc rău împotriva rivalilor de la FCSB. Secundul lui Kopic a fost chiar mulțumit de prestația ”câinilor” din prima repriză, cu mențiunea că și-ar fi dorit mai multă luciditate în momentul pasei decisive.

ADVERTISEMENT

”Probabil că și așteptările au fost foarte mari din partea tuturor. . Era normal să ridice o presiune mult mai mare atât la noi, cât și la ei. Nu am apucat încă să revăd meciul, o să mă uit astăzi și o să îl analizez. Dacă stăm să ne uităm la meci o să vedem că rău nu s-a jucat mai ales în prima repriză. Am avut posibilitatea să finalizăm de două, trei ori în fața porții. A lipsit ultima parte în care trebuia ca jucătorul respectiv să termine o acțiune foarte bine lucrată în momentul acela.

Nu am spus că am jucat bine. Dacă am fi jucat bine, am fi câștigat meciul sau făceam măcar un rezultat de egalitate. (n.r.- despre faptul că Dinamo nu ar fi înscris contra celor de la FCSB nici dacă s-ar fi jucat toată noaptea) Nu este chiar așa, mai ales în prima repriză. Să nu uităm totuși că FCSB este campioana României, cu un lot de milioane de euro. FCSB este într-o formă bună de câteva meciuri atât în campionat, cât și rezultatele foarte bune pe care le are în cupele europene.

ADVERTISEMENT

I-am analizat atât fiecare jucător în parte, cât și ca grup. FCSB are cea mai bună echipă din Liga 1. Poate să spună oricine orice. Pentru că analizându-i vezi calitățile fiecărui jucător, plus că au experiența acumulată în toată perioada aceasta de când joacă împreună. FCSB poate să bată pe oricine, pentru că are jucători de calitate”, a declarat Florentin Petre, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Daniel Bîrligea, jucătorul de la FCSB lăudat de Florentin Petre

Ulterior, Petre a continuat să argumenteze că prestația jucătorilor lui Dinamo a fost influențată de calitatea celor de la FCSB. El l-a numit pe Daniel Bîrligea, autorul primului gol, drept cel mai bun atacant din România.

ADVERTISEMENT

”La meciul acesta atât s-a putut. Nimeni nu se aștepta ca Dinamo să aibă rezultatele pe care le-a avut până acum. Nimeni nu ne dădea vreo șansă. Normal că având rezultate lumea are pretenții. Mi se pare un lucru normal. Și noi avem pretenții pentru că și noi lucrăm, și noi muncim extraordinar de mult cu ei. Aseară a fost un meci mai puțin reușit. Nu este cel mai slab meci al nostru, am întâlnit un adversar foarte bun.

Dacă stăm să ne uităm, ei ce ocazii au avut până la gol, la execuția extraordinară a lui Bîrligea? Bîrligea este cel mai bun atacant din țară. FCSB a dat o grămadă de bani pe el. Este normal să aibă execuții și să fie unul dintre artizanii victoriilor echipei. A fost o neatenție la marcaj, dar probabil nu se aștepta nimeni să aibă execuția aceea. Până la gol, ei nu prea au ajuns la poartă!

ADVERTISEMENT

Nu a fost o diferență atât de mare în favoarea FCSB. Îmi aduc aminte de ocaziile pe care le-am avut în prima repriză. În a doua repriză am jucat destul de bine. A fost doar lipsa de marcaj și de agresivitate în momentul în care jucătorii din lateral au centrat. Probabil că o mai mare agresivitate a jucătorilor noștri ne-ar fi ajutat. Dar au jucat, au dat maximum, pentru că îi vedeam în vestiar după meci cât de afectați erau de situație”, a completat Florentin Petre.

În urma rezultatului din derby, FCSB a urcat pe locul cinci de play-off cu 19 puncte. Dinamo a rămas cu 18 puncte și va încheia etapa a 13-a din Superligă pe poziția a șaptea. La finalul sezonului regular, primele șase clasate se califică în play-off.

fanatik-live vod=1 playerId=’dorRq8lU’ uuid=’ki1tKvOXX1V’ title=’Florentin Petre Dinamo FCSB’ heading=’h3′