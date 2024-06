România se pregătește pentru EURO 2024. . În ciuda sezonului bun pe care Mitriță l-a avut, fotbalistul Universității Craiova nu se află pe lista selecționerului pentru partidele cu Bulgaria și Liechtenstein, iar șansele acestuia să ajungă la EURO 2024 sunt aproape imposibile.

Florentin Petre vorbit despre șansele României la EURO 2024: „Eu zic că putem ieși din grupe”

România se află în grupă cu Belgia, Ucraina și Slovacia. Șansele „tricolorilor” de a trece de faza grupelor sunt mari, mai ales că în optimile de finală se califică și cel mai bun loc trei.

În cadrul unei intervenții prin Skype la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care se poate vedea live pe site-ul FANATIK.RO, în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, Florentin Petre, fostul jucător de la Dinamo, a vorbit despre șansele României la turneul final din Germania.

„La calitatea pe care o avem și ținând cont de obiectivul principal și istoria noastră, ar trebui să ieșim din grupe. În ultima perioadă am avut niște probleme. Dar să nu uităm că fotbalistul român se schimbă radical când are mentalitatea și grupul corect. Eu zic că putem să ieșim fără probleme din grupă.

Cu toate că avem adversari destul de buni. Dar la ce lot avem, eu mi-aș dori din toată inima să ieșim din grupe. Din punctul meu de vedere, Edi a mizat pe omogenitate când a ales lotul. A mizat pe calitatea grupului, continuitate.

Plus că majoritatea sunt jucătorii care au dus greul în calificări și cred că este cel mai bun lot pe care România putea să-l ofere pentru un Campionat European. Este decizia lui, este grupul pe care și l-a format și eu îl susțin. Probabil că mai meritau 2-3 jucători să ajungă acolo” a declarat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

Florentin Petre știe de ce Mitriță n-a fost convocat la EURO 2024: „Eu ca antrenor am întâlnit mulți astfel de jucători”

actualul antrenor de la Unirea Ungheni a vorbit despre

„Mitriță este un jucător extraordinar de bun. Este jucător de viteză, care poate să-ți facă diferența. Dar Edi, din ce am văzut, se bazează mai mult pe omogenitate și continuitate. Se bazează pe jucătorii care sunt umili, care formează grupul și nu au oscilații de formă.

Sunt jucători care se adaptează foarte repede la cerințele pe care el le impune în lot. Din ce am văzut, nu am apucat să vorbesc cu el personal, Mitriță este un jucător bun. Dar se adaptează mai greu și are nevoie de un mediu că să poată juca un fotbal bun. Eu, ca antrenor, am întâlnit foarte mulți jucători pe care i-am ridicat când toată lumea a uitat de ei.

Sunt jucători pe care trebuie să-i gestionezi în alt fel. Asta este decizia selecționerului, Mitriță va trage de el în continuare pentru a ajunge la națională”, a mai declarat fosta legendă a clubului din Ștefan cel Mare la FANATIK SUPERLIGA.

