Dezvăluire fabuloasă a lui Florentin Petre: „Eu trebuia să merg la Steaua!”. Cum a căzut transferul

a declarat pentru că a fost la un pas să ajungă de la Dinamo la Steaua, fiind pentru o zi la mare rivală.

este cunoscut drept unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Dinamo și este extrem de îndrăgit de suporteri, însă „Piticul” putea ajunge în curtea rivalei.

Florentin Petre și povestea transferului la marea rivală: „Vrei să mergi la Steaua sau rămâi la Dinamo?”

Fostul căpitan al lui Dinamo și câștigător a trei tiluri în Liga 1 putea ajunge după Revoluție de la Dinamo la Steaua, unde era dorit de Vasile Aelenei:

„Eram imediat după Revoluţie. E prima dată când o spun. Eu trebuia să merg la Steaua. Nea’ Sile Aelenei jucase la Steaua. A venit la mine şi m-a întrebat ce vreau să fac: „Vrei să mergi la Steaua sau rămâi la Dinamo?.

Chirilă era la uşă. M-a luat de mână şi a zis: „Tu mergi cu mine!”. Voia să mă ia cu vreo doi ani înainte. Avea toată trupa cu Tararache, Laurenţiu Lică, Cătălin Hîldan. Era grupul făcut din 1996. M-a dorit atât de mult”.

De ce nu a mai ajuns Florentin Petre la Steaua: „A avut un moment de excelență”

Florentin Petre a recunoscut că nu s-a mai transferat la Steaua dintr-un motiv ridicol: distanța din Popești Leordeni unde locuia și până la stadionul Ghencea.

„Tata era afară şi m-am dus să vorbesc cu el. A avut un moment de excelenţă. Din Popeşti până la Steaua făceam o ora şi jumătate pe zi. Mi-a zis: „Eu nu pot să te duc în Ghencea! Din punctul meu de vedere e mai bine să rămâi la Dinamo.

Din momentul acela, m-am dus la domnul Aelenei şi l-am îmbrăţişat. După ce am terminat antrenamentul cu Victoria, m-am dus şi m-am antrenat cu Dinamo. Am fost la două echipe într-o zi”.

Florentin Petre a avut o ofertă de zece ori mai mare decât la Dinamo: „Îmi dădeau 60.000 de euro pe lună”

Florentin Petre a vorbit și despre transferurile pe care le-a ratat, printre echipe numărându-se Salamanca, Alaves, Deportivo la Coruna sau Fenerbahce: „Eu trebuia să plec în Spania. Am avut precontract semnat, în Spania. M-am îmbolnăvit. Era ori Salamanca, ori Alaves. Nea Giovanni știe mai bine. Eram eu, Contra și Mihalcea”.

Totul a căzut după ce dinamovistul s-a îmbolnăvit de hepatită C și a fost la un pas de moarte după ce s-a electrocutat în Delta Dunării la pescuit: „Eu trebuia să plec primul. M-am îmbolnăvit de hepatită. M-am electrocutat, le-am avut pe toate, în anul ăla. În locul meu a plecat Contra, apoi a plecat și Mihalcea. Numai eu am rămas, dar nu regret nimic.

Am avut posibilitatea să plec la Deportivo, nu am fost lăsat să plec. Am avut posibilitatea să plec la Fenerbahce, imediat după campionatul din 98. Au venit după mine la hotel.

Nu m-au lăsat să plec. A plecat Sabin Ilie, în locul meu. Fii atent, la Dinamo aveam 6.000 de dolari, pe an, iar Fener îmi dădea 60.000, pe lună. Îți dai seama…”.