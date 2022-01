Florentina Olar-Spânu a cucerit Nordul! Destinul celei care a devenit mamă-model și decanul de selecții din naționala României de fotbal feminin

Dacă rugby-ul este considerat un sport de golani practicat de gentlemeni, fotbalul a fost catalogat drept sportul gentlemenilor practicat de golani. În ultimii ani, „sportul rege” a început să fie tot mai intens mediatizat și rândul doamnelor, care au schimbat concepția de „golăneală”.

Un exemplu demn de urmat este cel al . Ajunsă la 36 de ani, sportiva din Constanța se poate mândri că este căpitanul și liderul de selecții din naționala României, dar și mama unui băiețel în vârstă de aproape patru ani.

Florentina Olar-Spânu, legenda vie a naționalei României. Cum a ajuns la fotbal

Florentina Olar-Spânu a ajuns dintr-o întâmplare să practice fotbalul de înaltă performanță, la vârsta de zece ani. Jucătoarei i-a plăcut încă din copilărie să bată mingea în fața blocului, alături de prieteni, dar niciodată nu s-a gândit că poate face o carieră din așa ceva.

„Era în timpul orei de religie. A intrat și a întrebat cine este Florentina. Nu îmi aminteam să fi făcut ceva rău, așa că am ridicat sfios mâna. Antrenorul aflase de la niște colegi că îmi plăcea fotbalul și că eram foarte bună. După ce s-a prezentat, m-a invitat la antrenamente. A fost o veste fantastică, abia așteptam să ajung acasă și să le povestesc părinților”, s-a destăinuit Florentina, în .

Susținută întotdeauna de părinți în a face ceea ce îi place, Florentina Olar-Spânu îndeamnă acum și alți oameni să își lase copiii să practice sport.

„Nu trebuie neapărat să fie toți sportivi de performanță, însă prin implicarea într-un sport pot cunoaște persoane noi, se pot integra în societate, vor fi nevoiți să învețe să respecte și să urmeze niște reguli, ceea ce îi va ajuta să se disciplineze pe viitor”, a declarat fotbalista într-un interviu pentru .

„Locuiam la cămin. Stăteam câte șapte fete în cameră și ne spălam echipamentul la lighean”

Multiplă campioană în România și în străinătate, Florentina Olar-Spânu a făcut și sacrificii pentru a întinge înalta performanță. La noi în țară, condițiile pentru fotbal nu sunt cele mai atractive, mai ales pentru o adolescentă de 15 ani, atât cât avea Florentina când a fost selecționată pentru prima dată la .

„La echipa națională aveam colege de la Cluj. Știam că ele sunt campioane. Ajunsă acasă, le-am spus părinților că eu vreau să fiu campioană și asta însemna să plec la Cluj. Tata m-a susținut, dar mama nu a fost de acord. În cele din urmă a cedat. Când am plecat am promis că îi voi face mândri.

A trebuit să fiu responsabilă, să am grijă de mine, să respect și să mă fac respectată, pentru că altfel nu poți supraviețui în societate. Locuiam la cămin și stăteam câte șapte fete în cameră. Ne spălam echipamentul la lighean în apă rece, iar antrenamentele le făceam pe zgură. Nu aveam baza noastră, azi ne antrenam într-o parte a orașului, mâine în alta. Țin minte că de multe ori eram cu sacul de mingi în tramvai”, a adăugat căpitanul „tricolorelor”.

Florentina Olar-Spânu a cucerit nordul

Florentina Olar-Spânu evoluează pe postul de atacant și a obținut nu mai puțin de șapte titluri în România cu CFF Clujana. Sportiva s-a remarcat însă și în străinătate. A petrecut un sezon în Serie A, la Lazio, sub formă de împrumut, iar apoi a ajuns la Apollon Limassol, alături de cipriote jucând an de an în grupele Ligii Campionilor. În 2013, internaționala s-a mutat în nord, odată cu transferul la Fortuna Hjorring. În prezent evoluează tot în Danemarca, dar la FC Nordsjaelland.

„Am vrut o schimbare, mi-am dorit un nivel mai ridicat așa am decis să vin în Danemarca. Aici, fotbalul feminin se bucură de mult mai multă atenție în comparație cu România. Condițiile sunt mult mai bune, danezii au o echipă națională mult mai competitivă, au jucat finală de campionat european, meciurile sunt televizate, e altceva”, a declarat Florentina pentru Matricea Românească.

Florentina Olar-Spânu are trei trofee cucerite în Danemarca, două titluri și o Cupă, iar în 2015 a fost desemnată cea mai bună jucătoare de fotbal din România. În timpul liber, Florentina stă alături de soțul ei și de fiul Patrick și se gândește deja la ce va face după ce va agăța ghetele în cui.

„Am licența B, iar anul viitor aș vrea să încep licența A. O variantă ar fi să devin antrenor, îmi e destul de greu să mă văd în altă parte decât pe terenul de fotbal”, mărturisește fotbalista în vârstă de 36 de ani.