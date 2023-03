Florentina Raiciu, despre bărbați și relații! Controversata blondă, confesiuni fără precedent: ”Eram chitită să fac bănuți”

Frumoasa Florentina Raiciu mărturisește că a greșit atunci când a iertat anumite persoane și și-a dat seama că niciodată nu a putut să schimbe caracterul vreunui bărbat din viața ei.

Florentina Raiciu, despre bărbați și relațiile pe care le-a avut

Florentina Raiciu, una dintre cele mai frumoase și controversate blonde din showbiz-ul românesc, face dezvăluiri fierbinți pentru FANATIK. Vedeta spune care a fost relația cu bărbații din viața ei și cât de mult a greșit atunci când a iertat, în detrimentul ei.

ADVERTISEMENT

Aflăm când s-a îndrăgostit prima dată, la 15 ani, și cât de tare a durut despărțirea, recunoaște că a plâns de multe ori dar nu pentru că ar fi o fire slabă, ci ca să refuleze într-un fel și recunoaște că avea multe complexe chiar dacă a pozat de 5 ori pentru Playboy.

Florentina Raiciu ne povestește despre relația ei cu presa, declara clar și răspicat că nu a făcut niciodată videochat și recunoaște că, de-ar fi s-o ia de la început, ar evita această lume a showbiz-ului.

ADVERTISEMENT

Flori Raiciu, despre primul bărbat: ”A fost dragoste copilărească”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

– Aveam 15 ani și a fost o dragoste copilărească, frumoasă, la prima vedere, la mare la noi, în Costinești. Am întâlnit un băiat înalt, sportiv. Ne-am întâlnit pe faleză, ca mai apoi să aflu că aveam același tren către București. Ne-am nimerit în același vagon, aveam scaunele față în față, nu aveam telefon mobil. Am făcut schimb de numere de telefon fix pe staniolul de la o ciocolată, cu dermatograful meu, am început să vorbim, ne-am și întâlnit ulterior. Vorbeam apoi de la telefon public pentru că nu voiam să audă ai mei conversațiile, iar relația a durat 5 ani.

A fost prima dată când m-am îndrăgostit și am iubit tot ce se întâmplă. A fost destinul cel care ne-a adus împreună. Despărțirile dor, indiferent de vârstă și nu sunt plăcute, dar m-am bucurat de momente.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare greșeală: “Am iertat, chiar și atunci când nu trebuia”

Care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

– Am iertat, chiar și atunci când nu trebuia! Nu sunt un robot, sunt om. Nu sunt o mășinărie, fac la greșeli câte fire de păr am în cap. Fiecare bărbat a fost diferit. Nu am un șablon, un tipar al bărbatului ideal. Cred că în fiecare relație am iertat prea mult, chiar și când nu trebuia. Bărbatul nu se schimbă pentru că vrei tu, pentru că iubești tu, se schimbă dacă își dorește el. Te pot iubi în toate formele și culorile, te fac să simți, nu să știi că te iubesc, să simți până în măduva oaselor. Pot fi orice femeie într-una singură, doar că nu e de ajuns. Dezamăgirea apare în momentul când vrem să fim iubiți în felul dorit de noi.

“E ușor să stai deoparte și să arunci cu piatra”

Dacă nu se întâmplă ca partenerul să te iubească așa cum o faci tu, și nu este la fel de corect ca și tine, indiferent de cauze, circumstanțe, asta supără, deranjează. Asta nu înțelegem noi, dar ca spectator e într-un fel, când trăiești povestea este diferit. E ușor să stai deoparte și să arunci cu piatra când habar n-ai despre ce vorbești.

ADVERTISEMENT

“Am vrut să nu am orgoliu, e ceva ce dăunează în viață”

Ai plâns vreodată?

– Am refulat de multe ori, am plâns, am râs în egală măsură, am mers înainte și i-am cerut iertare lui Dumnezeu atunci când am considerat că greșesc. M-am căit cu adevărat. Sunt un om care nu trăiește după cum vor alții, ceea ce ai tu în relația ta, doar tu știi. Am vrut să nu am orgoliu, e ceva ce dăunează în viață. Mă uit în jur la atâția oameni care din orgoliu fac rău altora, își fac rău lor pentru că își pun piedici. Iar din orgolii se , de aceea am iertat și iert, însă nu uit și mă retrag.

ADVERTISEMENT

Emoția fiecărei împliniri ne construiește. Niciun paradis nu e la fel de frumos ca cel pe care omul și-l construiește în sufletul sau, însă noi visăm la veșnicii și regretăm clipe.

“Oferă chiar și atunci când nu ai nimic de câștigat, eu așa am gândit mereu”

Merg pe principiul că mai bine să-ți pară rău după ce ai făcut sau încercat ceva decât să regreți că nu ai făcut ceea ce ți-ai dorit. Și oferă chiar și atunci când nu ai nimic de câștigat, eu așa am gândit mereu. Poate am greșit, dar fac doar ceea ce simt ! Sunt un om atât de complex și nebun. (râde)

De ce a pozat în Playboy: ”Eu aveam multe complexe, dar căutam să nu arăt asta”

Ai pozat de 5 ori pentru Playboy. Cum a fost prima dată? Îți mai aduci aminte dacă ai avut trac?

– Da, așa este. Mereu a fost ceva frumos. Pare ciudat, dar nu am avut niciodată trac. Emoții aveam pentru că atunci nu se prelucrau așa mult pozele că acum și nu vroiam să rămân cu amintiri ‘neplăcute’. Primul număr, de exemplu, nu mi-a plăcut și nu cred că-l mai am. Simțeam că e singurul lucru unde nu aș fi dat greș, mă simțeam liberă, în pielea mea, îmi trebuia doar puțină muzică să intru în atmosferă.

Am avut noroc de fotografi buni, oamenii care au fost în jurul meu căutau să mă facă să mă simt bine, să nu fiu stânjenită. Mă complimentau și-mi spuneau că am ‘ceva’ pentru că eu aveam multe complexe, dar căutam să nu arăt asta. Ulterior s-a dovedit că ceea ce mă jena cel mai mult era, de fapt, atu-ul meu: zâmbetul, dantura. În școala generală, în liceu, eram complexată, apoi toată lumea mă alegea la castinguri datorită acestui aspect. Am purtat vreo 2 ani mai târziu aparat dentar pentru a înlătura orice mă nemulțumea.

“Frumusețea este un atu pentru oricine, nu doar pentru mine”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu?

– Din păcate, societatea în care trăim azi te fac să gândești așa. Se creează câteva șabloane și toate fetele vor ori foarte slabe, ori operate cât mai mult. Trebuie să te simți bine în pielea ta. N-ar trebui dar este un atu, da. Ai întâietate oriunde, lumea te tratează diferit. În general, dacă te plac fizic, cresc și interesele sau îți oferă beneficii, oportunități. Cred că un atu pentru oricine, nu doar pentru mine, dar nu doar asta contează. Dacă aș fi avut mintea de acum la 20 ani, aș schimba multe (râde, n. red.). Un sfat: poartă-te ca o doamnă, dar gândește ca un bărbat.

Blondina a avut de tras din cauza oamenilor: “Se bucură când ți-e rău, când îți merge prost”

Când a încetat să-ți mai pese de ce scrie presa?

– Când mi-am dat seama că oamenii cu adevărat importanți pentru mine nu pun preț pe ceea ce văd sau aud, mă cred pur și simplu fără prea multe dovezi. Am făcut multe tâmpenii, recunosc. Înțeleg presa doar cei care au trecut prin situații similare, sau pur și simplu persoane publice despre care s-a scris foarte mult pe lângă subiect, neadevărat. Eu nu zic că nu există fum fără foc, că am venit de la mănăstire, însă foarte multe sunt false. Nu poți aruncă cu noroi în cineva fără să-l cunoști personal sau măcar să discuți cu el, fără să ai ceva fondat, de cele mai multe ori fără nici măcar o poză sau măcar o declarație a mea personală.

“Nu doarme nimeni noaptea cu tine în pat, fiecare face greșelile lui”

Mă mai afectează uneori, dar nu vorbesc cu nimeni despre asta, este viața mea și eu știu cel mai bine cum au stat lucrurile. Oamenii în general se bucură când ți-e rău, când îți merge prost, titlurile urâte sau negative, pe hate, alea merg bine. Apropo, știe cineva că am terminat liceul de teatru și muzică? Că am jucat în piese de teatru? Că am făcut o facultate? Că am luat notă foarte bună la licență? Că am făcut desen ani de zile? Că am avut apariții în filme? Că la 16 ani eram imaginea unui brand de vopsea cunoscut? Cumpăra mama toate cutiile de vospea. La 20 de ani eram imagine la un brand cunoscut de napolitane, erau panouri imense, postere peste tot, la companii de telefonie mobile. Nu doar ci și FHM, Maxim. Nu doarme nimeni noaptea cu tine în pat, fiecare face greșelile lui.

“Nu am făcut videochat”

În timp, nu ai dat nicio replică.

– Da, am avut motivele mele, nu am căutat nici măcar o dată să mă justific sau să spun ceva. Ai văzut vreo declarație de a mea undeva? Și atunci când s-a scris că am făcut videochat și n-am făcut niciodată. Ca să faci asta trebuie să te înscrii cu buletinul, să faci niște demersuri. Nu judec, nu critic pe nimeni însă eu, personal, nu am făcut! Îți dau cuvântul meu de onoare, de om! Nu am făcut videochat. Am mers la mama și i-am arătat ce scrie presa, era un titlu mare, imens. Măcar de-aș fi făcut, să fii câștigat bani (râde, n. red.). M-au combinat cu câțiva oameni cu care am avut o relație strict profesională sau pe care nu-i cunosc. Dar câinii latră, ursul merge. Sunt foarte vehementă, eu știu cum sunt și nu trebuie să dovedesc ceva cuiva, sunt extrem de asumată și nu sunt într-o competiție cu nimeni.

„Nu aveam cu cine mă sfătuiesc, eram chitită să fac bănuți”

Dacă ai fi să o iei de la început, ce greșeală nu ai repeta?

– Acum? Aș fi vrut poate un alt domeniu. Între timp m-am reprofilat oricum. Dacă mă întrebi acum, la 33 de ani, nu aș mai face asta! Sau aș fi vrut doar partea de Playboy, fără alte urmări. Însă viața nu te întreabă, nu-ți dă de ales. Nu aveam cu cine mă sfătuiesc, eram chitită să fac bănuți, să ies din monotonie, să-mi depășesc condiția. Nu știam că sunt înconjurată de niște ‘peștișori piranha’, foarte rari au fost oamenii în presă sau televiziune cu care am vorbit deschis pentru că majoritatea m-au cam huiduit, fără să aibă măcar o declarație a mea. M-au cuplat cu tot felul de oameni, mi-au pus titluri grele în cârcă, foarte multe false.

”Cred în iubire absolută sau nimic”

Și în relațiile de iubire?

– Pe plan personal am iubit și am fost iubită, dar și dezamăgită. Am suferit cu fiecare relație care a luat sfârșit, m-am consumat enorm de fiecare dată. Așa iubesc și trăiesc eu, cu cea mai mare intensitate. Pun pasiune, emoție, cred că orice este posibil dacă există credință și iubire, dacă nu ai vreo boală nevindecabilă sau nu încetezi din viață. Restul sunt poveșți. Cred în iubire absolută sau nimic. Am căzut de multe ori. Ce am simțit? Durere fizică nu o simți, că nu te bate cineva, e o stare de neexplicat în cuvinte. Mai am eu o vorbă, că iubirea o simți din stomac, simți un gol atunci când e ceva bun, sau efectiv te doare, te faci ghem și stai așa până trece.

“Când închizi în tine anumite dureri și nu există nici o supapă, la un moment dat explodează”

Uneori simt sau arăt total contrariul, alteori mă închid în mine și nu vorbesc cu nimeni. Când închizi în tine anumite dureri și nu există nici o supapă, la un moment dat explodează, și corpul tău se îmbolnăvește. Corpul tău, mintea ta, după caz, și apoi tu singură deschizi supapa că nu mai ai aer, eliberezi toată presiunea, tragi aer în piept și realizezi singură, fără nici un ajutor, că ești puternică, neștiind că poate te confrunți cu o depresie. Deși ești un om vesel, pozitiv, frumos, doar tu te poți ajuta. Mi-a fost greu să accept că nu toate trebuie să-mi iasă și dacă nu ies, ceva undeva mai bun mă așteptă!

“Am o legătură specială cu ‘Bărbosul’”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

– Lumea nu știe că Florentina este topită după copii și animale, în special după ’vulpițe’, hamsteri și câini. Că are o legătură specială cu ‘Bărbosul’. Mă sensibilizează copii cu sindromul Down și bătrânii. Și mi-ar plăcea să am o putere, să pot face mai multe pentru ei. Fac kick-boxing de câteva luni și pot spune că acolo mă simt liberă, îmi da o stare de bine și n-am să mă las de acest sport. Ador adrenalina. M-am dat cu parașuta, cu parapanta, știu să patinez și-mi place să merg cu bicicletă. Îmi plac plimbările în parc, pe jos, sau cu rolele, înot ca o broscuță ori de câte ori am ocazia.

Mâncarea picantă este preferata mea. Îmi plac cel mai mult lăcrămioarele, sunt florile mele de suflet. Doar cei foarte apropiați știu asta. Sunt foarte ordonată, îmi place să fie totul așezat, ordonat și curat, uneori exagerez. Fac o cafea senzațională și găsesc în asta o plăcere și o relaxare. Citesc romane de dragoste și merg la teatru, mă uit la desene animate, imit personaje și râd zgomotos. Îmi plac filmele vechi românești, știu majoritatea replicilor din BD. Mai vrei? (râde, n. red.)

“Fac cea mai bună crema de zahăr ars”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

– Da! Îmi place să gătesc, acum fac cea mai bună crema de zahăr ars. N-o fac prea des pentru că încerc să mă abțin la dulciuri. Nu sunt o expertă în bucătărie însă cred că treaba asta mă relaxează, ador să-mi răsfăț oamenii apropiați dacă vin pe la mine. Însă dacă sunt singură mănânc în oraș sau fac ceva pe fugă la cuptor, pește, pui, fac o salată și cam atât. În cuplu, de exemplu, cred că este o activitate plăcută, chiar pot spune că gătitul apropie oamenii. Încercați.

Controversele din jurul frumoasei Florentina Raiciu

Florentina Raiciu a fost, ani la rândul, cea mai senzuală asistentă TV. În fiecare weekend, blondina punea lumea pe jar, la Antena Stars, cu aparițiile sale. La un moment dat însă a refuzat să mai apară la respectiva emisiune după un diferend înfocat cu șefii ei de atunci.

Numele controversatei blonde a fost implicat în mai multe scandaluri mondene. Mai exact, Anamaria Prodan a indicat-o ca fostă amantă a lui Laurențiu Reghecampf după ce, ani la rândul, a negat că blondina ar fi existat în viața soțului ei.