Florentino Perez a luat decizia cu privire la următorul antrenor al lui Real Madrid după ce vestiarul a „explodat”! „Toate drumurile duc la el”

Alvaro Arbeloa a pierdut complet din mână vestiarul lui Real Madrid și nu va continua pe banca echipei, iar Florentino Perez ar fi luat deja decizia cu privire la înlocuitorul său.
Bogdan Mariș
08.05.2026 | 21:22
Florentino Perez (79 de ani) îl dorește pe Jose Mourinho la Real Madrid. FOTO: Hepta
Real Madrid este foarte aproape de al doilea sezon consecutiv fără trofee majore, iar situația din vestiar este una dezastruoasă, mai multe conflicte fiind dezvăluite în spațiul public în ultima perioadă. Cel mai mare scandal a fost altercația fizică dintre Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, din cauza căreia sud-americanul a ajuns la spital. În acest context, Florentino Perez (79 de ani) ar fi luat deja decizia cu privire la antrenorul care ar urma să conducă echipa după plecarea lui Alvaro Arbeloa: Jose Mourinho (63 de ani).

Jose Mourinho, marele favorit al lui Florentino Perez pentru banca lui Real Madrid

Dorința lui Florentino Perez de a-l numi pe Jose Mourinho a devenit și mai puternică după ultimele scandaluri de la Real Madrid. Eliminată din Champions League de Bayern în faza sferturilor, Real Madrid nu mai are, practic, niciun obiectiv în acest sezon, deoarece diferența față de liderul din La Liga, Barcelona, este una aproape imposibil de recuperat. În acest context, atmosfera de la echipă a devenit una extrem de toxică.

Doar în ultima lună, Aurelien Tchouameni și Federico Valverde s-au bătut în vestiar, Kylian Mbappe a intrat în conflict cu un membru al staff-ului în timpul unui antrenament, iar Antonio Rudiger l-a pălmuit pe Alvaro Carreras. Antrenorul Alvaro Arbeloa are șanse infime de a continua pe banca echipei, iar principalul favorit pentru a-l înlocui este Jose Mourinho, aflat momentan pe banca Benficăi.  „Evenimentele recente, inclusiv cele două altercații fizice dintre Tchouameni și Valverde, din cauza cărora fotbalistul din Uruguay a ajuns la spital, au înclinat balanța în favoarea unei figuri dure precum Mourinho.

Acesta are o vastă experiență în gestionarea situațiilor delicate de-a lungul carierei sale la nivel înalt. Climatul extrem de tensionat care există momentan în vestiar întărește argumentele celor care susțin numirea antrenorului portughez, care are și avantajul cunoștințelor sale din interior despre club”, au notat cei de la Marca, care au titrat „Toate drumurile duc la Mourinho”.

Ce alți antrenori sunt luați în calcul de conducerea lui Real Madrid

Procesul pentru numirea noului antrenor ar urma să înceapă după ce Real Madrid va ieși complet din lupta pentru titlu. Momentan, „Los Blancos” sunt la 11 puncte în urma liderului Barcelona cu 4 etape înainte de finalul stagiunii, așadar au nevoie de o victorie în derby-ul care se va disputa duminică pe Camp Nou pentru a mai păstra șanse la cucerirea titlului.

Pe lista conducerii se află mai multe nume, singurii antrenori care ar fi preferați lui Mourinho fiind Jurgen Klopp, tehnician care a afirmat în repetate rânduri că nu este interesat, și Zinedine Zidane, care ar urma să devină selecționerul Franței după Cupa Mondială. Dincolo de cei doi, printre variantele luate în calcul de cei de la Real Madrid se numără alți 3 tehnicieni care vor fi prezenți la turneul final din această vară: Mauricio Pochettino, Didier Deschamps și Lionel Scaloni.

