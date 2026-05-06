Florentino Perez, decizie șoc despre viitorul lui Kylian Mbappe! Ce se întâmplă cu atacantul de la Real Madrid

Real Madrid va încheia acest sezon fără niciun trofeu câștigat, astfel că tensiunea din cadrul clubului atinge cote înalte. Pe lângă acest aspect, acțiunile lui Kylian Mbappe din ultima perioadă l-au transformat pe francez în „inamicul numărul 1”. În acest context, Florentino Perez a luat o decizie în privința viitorului atacantului francez.

Ce se întâmplă cu Kylian Mbappe la Real Madrid

Kylian Mbappe a ieșit accidentat în meciul disputat împotriva lui Betis Sevilla, în campionat, şi terminat la egalitate, 1-1. Primul verdict a fost: „accidentare a muşchiului semitendinos la piciorul stâng”, astfel că atacantul francez a fost indisponibil pentru meciul cu Espanyol din La Liga, câștigat de „galactici” cu 2-0.

Cum prezența sa în „El Clasico” de duminică, 10 mai, este incertă, fanii au răbufnit. Deși este accidentat, atacantul francez a avut parte de o escapadă în Sardinia, alături de actriţa Ester Exposito. Clipurile cu cei doi s-au scurs pe rețelele de socializare, iar susținătorii echipei s-au arătat revoltați de faptul că Mbappe nu parcurge o recuperare ca la carte. Mai mult decât atât, suporterii au făcut o petiție care are i: .

Decizia luată de Florentino Perez

Florentino Perez este la curent cu această situație creată și a luat o decizie oarecum surprinzătoare. Mai exact, conducătorul lui Real Madrid e dispus să renunțe la atacantul francez, însă doar dacă pe numele acestuia . În caz contra, Mbappe va rămâne la Madrid, conform .

„Florentino Perez analizează situația și are mintea limpede. La Real Madrid, nimeni nu este de neatins dacă nu face performanță și nu aduce bani. O mega ofertă pentru Kylian Mbappe ar impune o revizuire a tuturor factorilor: bani, vestiar, imagine și planificare sportivă.

Vânzarea francezului ar fi o decizie seismică, dar și o modalitate de a recâștiga autoritatea, dacă proiectul scapă de sub control. Consiliul de Administrație știe că La Liga cere consecvență și că Europa pedepsește orice slăbiciune internă. Talentul în sine nu este suficient, fără angajament”, notează sursa citată.

