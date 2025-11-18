Florentino Perez, decizie-șoc! Vinde o parte din acțiunile lui Real Madrid

ADVERTISEMENT

Clubul din capitala Spaniei este considerat a fi cel mai de succes al lumii, atât la nivel de performanțe sportive, cât și la nivel de bani pe care îi produce.

Afacere de 1 miliard de euro. Planul lui Florentino Perez pentru Real Madrid

Florentino Perez vrea să profite și să aducă în conturile echipei o sumă uriașă. Conform , se pare că președintele echipei de pe Santiago Bernabeu vrea să vândă între 5 și 10 la sută din acțiunile echipei către niște investitori potenți financiar. Prețul este unul pe măsură: între 500 de milioane de euro și 1 miliard de euro vor trebui să achite cei care vor să fie acționari la Real Madrid.

ADVERTISEMENT

De altfel, evaluarea pe care i-o face lui Real Madrid e simplă. Acesta spune că echipa valorează 10 miliarde de euro și de acolo se începe orice negociere pentru intrarea în acționariatul grupării. Tot planul pe care Perez îl are se pare că va fi prezentat într-o adunare socios extraordinară ce va fi convocată în luna decembrie de către conducătorul echipei spaniole. Banii vor fi folosiți pentru diferite investiții și astfel formația spaniolă va putea să progreseze și mai mult.

Real Madrid prinde top 10 în clasamentul celor mai valoroase echipe din lume

Cei de la Forbes au făcut topul celor mai valoroase echipe din lume, iar se află de abia pe locul 9. „Galacticii” au o cotație de 10,8 miliarde de euro, în timp ce pe locul 10 se află Manchester United, care e evaluată la 10,5 miliarde de euro. Primul loc în acest top e ocupat de formația din NFL, echipa Americii, așa cum e ea poreclită, Dallas Cowboys.

ADVERTISEMENT

Cei de la au evaluat formația deținută de americanul Jerry Jones la 16 miliarde de euro.

ADVERTISEMENT

Dallas Cowboys – NFL – 16 miliarde de euro Los Angeles Lakers – NBA – 15,5 miliarde de euro Golden State Warriors – NBA – 14 miliarde de euro Los Angeles Rams – NFL – 12,3 miliarde de euro New York Yankees – MLB – 12 miliarde de euro New York Knicks – NBA – 11,8 miliarde de euro New England Patriots – NFL – 11,5 miliarde de euro New York Giants – NFL – 11,3 miliarde de euro Real Madrid – FOTBAL – 10,8 miliarde de euro Manchester United – FOTBAL – 10,5 miliarde de euro

Real Madrid nu are patron

Real Madrid se diferențiază de majoritatea cluburilor de fotbal printr-un model unic de organizare, bazat pe principiul membrilor-asociați și nu pe existența unui patron sau investitor privat. Clubul funcționează ca o societate sportivă de tip cooperativ, în care președintele și Consiliul Director sunt aleși de către socios – adică membrii care dețin drepturi de vot și participă activ la deciziile strategice.

Această structură asigură o transparență sporită în gestionarea resurselor și o continuitate a valorilor tradiționale ale clubului, evitând influențele externe sau presiunile financiare imediate impuse de un proprietar privat.

ADVERTISEMENT

În practică, modelul fără patron se traduce printr-o atenție deosebită la echilibru financiar și la stabilitate sportivă pe termen lung. Deciziile privind transferurile, bugetul și proiectele infrastructurale sunt supuse votului sau aprobării Consiliului Director, care trebuie să răspundă în fața membrilor.