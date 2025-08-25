Florentino Perez, derapaj înainte de Oviedo – Real Madrid. Cum a fost surprins președintele „Los Blancos”. Video

Partida dintre Real Oviedo și Real Madrid s-a terminat în favoarea „Los Blancos”, elevii lui Xabi Alonso reușind să puncteze prin Mbappe (n.r. – 2 goluri), respectiv Vinicius. Fix înaintea acestui duel, la ajungerea la stadion, Florentino Perez a fost surprins făcând un gest sfidător la adresa fanilor echipei gazdă.
Florentino Perez este fără doar și poate cel mai cunoscut președinte de club din lume. Cu el la conducere, Real Madrid a reușit să câștige toate trofeele posibile. Pe lângă triumfuri, Perez s-a remarcat și prin aducerea jucătorilor de clasă pe un preț modic. De exemplu, starul Kylian Mbappe a venit liber de contract în capitala Spaniei.
Ei bine, cum La Liga a început, Real Madrid a dat semne deja de un joc bun sub comanda noului antrenor, Xabi Alonso. În etapa a 2-a din campionatul spaniol „Los Blancos” s-au deplasat la nou-promovata Real Oviedo. Nimic neobișnuit până acum, însă cu câteva zeci de minute înainte de fluierul de start, Florentino Perez a fost surprins într-o ipostază nu tocmai plăcută.
Concret, la intrarea în stadion, președintele de la Real Madrid le-a arătat degetul mijlociu fanilor lui Real Oviedo. Acest lucru s-a întâmplat după ce inițial Florentino Perez le-a arătat degetul mare, în semn că e totul ok, însă după a schimbat gestul și a dus la o controversă de neexplicat. Până la acest moment nu se știe de ce oficialul clubului a recurs la această mișcare.
După un debut de sezon tensionat, cu o victorie la limită, 1-0 împotriva Osasunei grație unui penalty transformat de Mbappe, Real Madrid a obținut un succes clar în a doua etapă din La Liga, impunându-se cu 3-0 în fața celor de la Real Oviedo, meci în care Horațiu Moldovan, portar împrumutat de la Atletico Madrid, a rămas pe banca de rezerve.
Astfel, formația pregătită de Xabi Alonso a ajuns la șase puncte și s-a aliniat la egalitate cu Villarreal și Barcelona în fruntea clasamentului. Mbappe a deschis scorul în minutul 37, după o pasă decisivă de la Arda Guler, iar în minutul 83 francezul a reușit „dubla”, de această dată servit de Vinicius Junior.
Vinicius a înscris și el în prelungiri, stabilind scorul final la 3-0 în minutul 90. Următorul meci pentru Real Madrid este programat sâmbătă, 30 august, de la ora 22:30, pe teren propriu împotriva clubului Mallorca. „El Clasico” este programat în data de 26 octombrie, în etapa a 10-a din campionatul spaniol.