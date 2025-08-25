Sport

Florentino Perez, derapaj înainte de Oviedo – Real Madrid. Cum a fost surprins președintele „Los Blancos”. Video

Cu scurt timp înainte de partida Real Oviedo - Real Madrid, președintele „Los Blancos”, Florentino Perez, a fost surprins făcând un gest sfidător.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 14:37
Florentino Perez derapaj inainte de Oviedo Real Madrid Cum a fost surprins presedintele Los Blancos Video
ULTIMA ORĂ
Florentino Perez, gest controversat în Real Oviedo - Real Madrid. Sursă foto: Colaj Fanatik

Partida dintre Real Oviedo și Real Madrid s-a terminat în favoarea „Los Blancos”, elevii lui Xabi Alonso reușind să puncteze prin Mbappe (n.r. – 2 goluri), respectiv Vinicius. Fix înaintea acestui duel, la ajungerea la stadion, Florentino Perez a fost surprins făcând un gest sfidător la adresa fanilor echipei gazdă.

ADVERTISEMENT

Florentino Perez, derapaj înainte de Oviedo – Real Madrid

Florentino Perez este fără doar și poate cel mai cunoscut președinte de club din lume. Cu el la conducere, Real Madrid a reușit să câștige toate trofeele posibile. Pe lângă triumfuri, Perez s-a remarcat și prin aducerea jucătorilor de clasă pe un preț modic. De exemplu, starul Kylian Mbappe a venit liber de contract în capitala Spaniei.

Ei bine, cum La Liga a început, Real Madrid a dat semne deja de un joc bun sub comanda noului antrenor, Xabi Alonso. În etapa a 2-a din campionatul spaniol „Los Blancos” s-au deplasat la nou-promovata Real Oviedo. Nimic neobișnuit până acum, însă cu câteva zeci de minute înainte de fluierul de start, Florentino Perez a fost surprins într-o ipostază nu tocmai plăcută.

ADVERTISEMENT

Concret, la intrarea în stadion, președintele de la Real Madrid le-a arătat degetul mijlociu fanilor lui Real Oviedo. Acest lucru s-a întâmplat după ce inițial Florentino Perez le-a arătat degetul mare, în semn că e totul ok, însă după a schimbat gestul și a dus la o controversă de neexplicat. Până la acest moment nu se știe de ce oficialul clubului a recurs la această mișcare.

Real Madrid, parcurs perfect în La Liga

După un debut de sezon tensionat, cu o victorie la limită, 1-0 împotriva Osasunei grație unui penalty transformat de Mbappe, Real Madrid a obținut un succes clar în a doua etapă din La Liga, impunându-se cu 3-0 în fața celor de la Real Oviedo, meci în care Horațiu Moldovan, portar împrumutat de la Atletico Madrid, a rămas pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu...
Digi24.ro
Medicul Flavia Groșan susține că persoanele nevaccinate s-ar îmbolnăvi dacă fac sex cu persoane vaccinate anti-Covid

Astfel, formația pregătită de Xabi Alonso a ajuns la șase puncte și s-a aliniat la egalitate cu Villarreal și Barcelona în fruntea clasamentului. Mbappe a deschis scorul în minutul 37, după o pasă decisivă de la Arda Guler, iar în minutul 83 francezul a reușit „dubla”, de această dată servit de Vinicius Junior.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal a dat
Digisport.ro
Lamine Yamal a dat "cărțile pe față": prima imagine care confirmă relația

Vinicius a înscris și el în prelungiri, stabilind scorul final la 3-0 în minutul 90. Următorul meci pentru Real Madrid este programat sâmbătă, 30 august, de la ora 22:30, pe teren propriu împotriva clubului Mallorca. „El Clasico” este programat în data de 26 octombrie, în etapa a 10-a din campionatul spaniol.

Adrian Mititelu a găsit soluția pentru a scăpa FCU Craiova de excluderea din...
Fanatik
Adrian Mititelu a găsit soluția pentru a scăpa FCU Craiova de excluderea din competiții! Ce a făcut finanțatorul clubului din Bănie
Cum a ajuns Adrian Mutu să fie numit „Briliantul”. Gigi Nețoiu a povestit...
Fanatik
Cum a ajuns Adrian Mutu să fie numit „Briliantul”. Gigi Nețoiu a povestit tot la Fanatik SuperLiga
Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș! Roș-albaștrii au egalat un...
Fanatik
Statistică horror pentru FCSB după înfrângerea cu FC Argeș! Roș-albaștrii au egalat un record negativ după doar 7 etape
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Gigi Becali, acuzat de un personaj controversat că ar fi pariat împotriva FCSB:...
iamsport.ro
Gigi Becali, acuzat de un personaj controversat că ar fi pariat împotriva FCSB: 'De asta a pierdut cu Slobozia, a trântit meciul! Știți câți bani a făcut?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!