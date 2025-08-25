Florentino Perez, derapaj înainte de Oviedo – Real Madrid. Cum a fost surprins președintele „Los Blancos”. Video

Partida dintre Real Oviedo și Real Madrid s-a terminat în favoarea „Los Blancos”, elevii lui Xabi Alonso reușind să puncteze prin Mbappe (n.r. – 2 goluri), respectiv Vinicius. Fix înaintea acestui duel, la ajungerea la stadion, Florentino Perez a fost surprins făcând un gest sfidător la adresa fanilor echipei gazdă.

ADVERTISEMENT

Florentino Perez, derapaj înainte de Oviedo – Real Madrid

Florentino Perez este fără doar și poate cel mai cunoscut președinte de club din lume. Cu el la conducere, Real Madrid a reușit să câștige toate trofeele posibile. Pe lângă triumfuri, Perez s-a remarcat și prin aducerea jucătorilor de clasă pe un preț modic. De exemplu, starul Kylian Mbappe a venit liber de contract în capitala Spaniei.

Ei bine, cum La Liga a început, Real Madrid a dat semne deja de un joc bun sub comanda noului antrenor, Xabi Alonso. În etapa a 2-a din campionatul spaniol „Los Blancos” s-au deplasat la nou-promovata Real Oviedo. Nimic neobișnuit până acum, însă cu câteva zeci de minute înainte de fluierul de start, Florentino Perez a fost surprins într-o ipostază nu tocmai plăcută.

ADVERTISEMENT

Concret, la intrarea în stadion, președintele de la Real Madrid le-a arătat degetul mijlociu fanilor lui Real Oviedo. Acest lucru s-a întâmplat după ce inițial Florentino Perez le-a arătat degetul mare, în semn că e totul ok, însă după a schimbat gestul și a dus la o controversă de neexplicat. Până la acest moment nu se știe de ce oficialul clubului a recurs la această mișcare.

El gesto de Florentino Pérez 🤣 — madrid_historia (@MHsitoria)

Real Madrid, parcurs perfect în La Liga

, Real Madrid a obținut un succes clar în a doua etapă din La Liga, .

ADVERTISEMENT

Astfel, formația pregătită de Xabi Alonso a ajuns la șase puncte și s-a aliniat la egalitate cu Villarreal și Barcelona în fruntea clasamentului. Mbappe a deschis scorul în minutul 37, după o pasă decisivă de la Arda Guler, iar în minutul 83 francezul a reușit „dubla”, de această dată servit de Vinicius Junior.

ADVERTISEMENT

Vinicius a înscris și el în prelungiri, stabilind scorul final la 3-0 în minutul 90. Următorul meci pentru Real Madrid este programat sâmbătă, 30 august, de la ora 22:30, pe teren propriu împotriva clubului Mallorca. „El Clasico” este programat în data de 26 octombrie, în etapa a 10-a din campionatul spaniol.