Florentino Perez iese la atac după ce a câștigat alegerile la Real Madrid! A cerut ca UEFA să anuleze trofeele câștigate de Barcelona timp de 17 ani

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Rivalitatea dintre Real Madrid și Barcelona nu are limite, iar Florentino Perez a lansat o cerere uluitoare. Președintele ”galacticilor” vrea nici mai mult, nici mai puțin decât anularea trofeelor cucerite de Barcelona în perioada 2001-2018, din cauza scandalului ”Negreira”.

Florentino Perez vrea ca trofeele câștigate de Barcelona să fie anulate

Florentino Perez a obținut , după ce l-a spulberat în alegeri pe Enrique Riquelme. A fost o bătălie nu foarte greu de câștigat de președintele ”galacticilor”, dar adevăratele sale ținte sunt cu totul altele.

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Conform cotidianului , șeful grupării madrilene ar fi cerut în mod oficial ca UEFA să retragă toate trofeele câștigate de Barcelona între anii 2001 și 2018. Iar la baza solicitării stă scandalul în care catalanii sunt acuzați că l-au plătit pe Jose Maria Enriquez Negreira pentru a-i ajuta cu arbitrajele.

Florentino Perez a întocmit un dosar de 500 de pagini pe care l-a depus deja la UEFA. Mai mult, șeful lui Real Madrid își dorește și ca Barcelona să fie exclusă cu efect imediat din competițiile europene.

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Ce trofee ar putea pierde Barcelona

Dacă forul continental va da curs cererii înainte de Real Madrid, lucru destul de puțin probabil însă, vitrina de trofee a Barcelonei s-ar goli considerabil. Și asta pentru că formația catalană a cucerit 27 de titluri în perioada 2001-2018.

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În acești 17 ani, Barca a câștigat de patru ori La Liga, de șase ori Cupa Spaniei, de patru ori Champions League, de șapte ori Supercupa Spaniei, de trei ori Supercupa Europei și de trei ori Campionatul Mondial al Cluburilor.

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Ce este cazul ”Negreira”

Acest scandal a început în anul 2024, când justiția spaniolă a început o amplă anchetă într-un presupus caz de corupție corporativă. Barcelona a fost vizată de faptul că a făcut plăți de peste 7 milioane de euro către Jose Maria Enriquez Negreira, vicepreședinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor din Spania în perioada 2001-2018.

Catalanii ar fi făcut plăți către companii controlate de Negreira și de apropiații acestuia, sub pretextul unor servicii de consiliere arbitrală, însă procurorii bănuiesc că ar fi vorba de influențarea arbitrajelor în favoarea echipei ”blaugrana”.

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Barcelona a negat vehement faptul că banii ar fi fost pentru cumpărarea arbitrilor și a precizat că toate plățile au fost legale. Iar Joan Laporta, președintele clubului catalan, .

”Practică cinismul și o aroganță fără limite. Dispun de o televiziune jalnică, de la care varsă minciuni și intoxică permanent. Dimensiunea la care a ajuns clubul nostru generează invidii. Sunt folosite mijloace incorecte și se încalcă reguli etice și morale.

Unii confundă puterea cu despotismul. Vor să țină acest caz în viață cât mai mult. Noi am prezentat documente și explicații clare. Nimeni nu a demonstrat că am cumpărat arbitri, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat Laporta.