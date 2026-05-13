Florentino Perez, în război total cu presa din Spania! Acuzat de sexism, președintele lui Real Madrid a fost amenințat de un jurnalist: „Am înregistrări cu el”

Real Madrid încheie un nou sezon fără trofee majore, iar Florentino Perez (79 de ani) a decis să organizeze o conferință de presă în care a răspuns tuturor celor care l-au contestat. Afirmațiile acestuia nu au rămas fără răspuns însă, mai mulți jurnaliști oferind replici dure după ce au fost criticați de către președintele lui Real Madrid.

Florentino Perez, derapaj sexist în timpul conferinței de presă. Replica oferită de jurnalista criticată de președintele Realului

Florentino Perez a criticat ziarul ABC, dar și pe jurnalista Maria Jose Fuentealamo, pe care a refuzat să o numească. „Anunţ că mă voi dezabona de la ABC. Uitaţi-vă la cele două articole pe care le-au publicat astăzi (n.r. marți), scrise de o femeie, şi nici măcar nu ştiu dacă ştie prea multe despre fotbal”, a declarat președintele Realului.

Răspunsul jurnalistei nu s-a lăsat așteptat după afirmațiile cu tentă sexistă făcute de Perez. „Ce nu m-aș fi așteptat niciodată, ca jurnalistă care nu scrie despre sport, este ca, la o conferință de presă despre Real Madrid și situația actuală a clubului, Florentino Perez să vorbească – fără să mă numească – despre mine. ‘O femeie despre care nici măcar nu știu dacă știe ceva despre fotbal’. Ei bine, iată acea femeie, încă nevenindu-i să creadă.

Pentru că ești persoană publică și publici lucruri pe care alții nu vor să le publici, te obișnuiești cu politicieni care îți aruncă săgeți, cu oameni corupți sau presupus corupți care încearcă să te discrediteze și chiar caută modalități de a te da în judecată… dar ca președintele lui Real Madrid să-mi dedice câteva cuvinte doar pentru că mi-am exprimat opinia? Mie, această jurnalistă anonimă care nu scrie despre sport? La asta nu mă așteptam.

Da, domnule președinte, exact asta sunt. O femeie – ah, o femeie – și ce importanță are cât știu despre fotbal? În schimb, știu ce rău se întâmplă în afara stadionului Bernabeu. Pentru că aici nu este vorba despre fotbal. Iar acum eu sunt cea care se întreabă dacă dumneavoastră știți asta sau nu”, a transmis aceasta, conform , după .

Florentino Perez, amenințat de un jurnalist

Un alt jurnalist criticat de Florentino Perez a fost Juanma Castano, de la COPE. După o întrebare adresată de un coleg al acestuia, președintele Realului a spus „Vorbește cu el și spune-i să aibă grijă de Real Madrid”. În cadrul unei emisiuni desfășurate după conferința de presă, Castano i-a oferit replica lui Perez.

„Uitați, domnule președinte, avem atât de multă grijă de Real Madrid încât, spre exemplu, am decis să nu facem publice acele înregistrări cu dumneavoastră în mai multe restaurante când ați arătat o lipsă de respect față de Real Madrid, față de jucători, față de căpitani, față de toată lumea”, a spus jurnalistul, conform .

Acesta a precizat și faptul că nu a publicat înregistrările deoarece acestea ar fi fost „deosebit de dureroase pentru Real Madrid și pentru președinte”, afirmând că nu consideră că „modul în care au fost obținute informațiile a fost adecvat”. .