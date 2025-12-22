News

Flori pentru Nicușor Dan, la orice oră din zi și din noapte. Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni și câți bani primesc

Administrația Prezidențială pune la bătaie zeci de mii de euro pe an pentru flori, dar puțini florari îndeplinesc condițiile pentru a deveni furnizori ai Palatului Cotroceni
Daniel Coltuc
22.12.2025 | 21:00
Flori pentru Nicusor Dan la orice ora din zi si din noapte Cine sunt florarii de la Palatul Cotroceni si cati bani primesc
Nicușor Dan va depune coroane de flori în valoare de 111.000 de lei, în anul 2026 / Foto: Hepta
Se anunță un an aglomerat pentru Nicușor Dan, care pare să aibă în plan să participe și să organizeze mai multe evenimente festive.

Cât vor costa florile lui Nicușor Dan în anul 2026

Administrația Prezidențială a stabilit bugetul pentru flori tăiate, coroane de flori și plante decorative pentru anul 2026.

Nicușor Dan vrea ca în 2026 să participe la mai multe comemorări, să organizeze mai multe recepții și să facă din Palatul Cotroceni un loc ceva mai cald. Pentru asta, Administrația Prezidențială va cheltui peste 50.000 de euro pe flori tăiate, plante ornamentale și coroane. Suma nu o depășește, însă pe cea pe care Administrația Prezidențială o cheltuia în anii trecuți, în timpul mandatului fostului președinte, Klaus Iohannis.

De data aceasta, Nicușor Dan va achita peste 100.000 de lei pe buchete de flori, 111.000 lei pe coroane și 41.000 de lei pe plante decorative (în ghiveci). Suma totală depășește 255.000 de lei, respectiv 50.500 euro, bani pe care Administrația Prezidențială are la dispoziție 30 de zile să-i achite.

Cine îi va livra flori lui Nicușor Dan în 2026

Achiziția a fost făcută prin cumpărare directă, după un anunț publicat în a doua jumătate a lunii decembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Firma declarată câștigătoare după criteriul prețului cel mai mic se numește Trias Amway SRL și a mai fost furnizor de flori la Palatul Cotroceni și în anul 2025.

Firma este împărțită între Traian și Ciprian Saplacan (20%, respectiv 25%) și societatea belgiană Schettekatte Maria Josephina (55%). Societatea administrează lanțul de florării Trias, are 76 de angajați, iar în 2024 a înregistrat o cifră de afaceri de 28,2 milioane de lei, precum și un profit de 2,3 milioane lei.

Condiții draconice pentru furnizor: trebuie să livreze flori la orice oră din zi și din noapte

Potrivit caietului de sarcini consultat de FANATIK, florile și materialul horticol trebuie să fie ”foarte proaspete și ambalate corespunzător”, iar furnizorul trebuie să dețină un certificat pentru managementul calității, dar și unul privind managementul pentru mediu.

Contractul prevede că livrarea produselor se face pe bază de comandă  la Administrația Prezidențială ”în orice zi calendaristică și la orice oră”, iar termenul de livrare în condiții normale este de 24 de ore de la comandă. Pot exista însă și ”condiții de urgență”, iar în acest caz, termenul de livrare este de o oră. Din acest punct de vedere, caietul de sarcini prevede desemnarea unei persoane de contact din partea furnizorului, care să fie disponibilă non-stop.

Transportul este asigurat de furnizor, fără costuri suplimentare pentru Administrația Prezidențială.

În cazul coroanelor de flori, situația stă puțin diferit, în sensul că acestea vor fi ridicate de un reprezentant al Administrației Prezidențiale ”în orice zi calendaristică și la orice oră”. Florile care compun coroanele trebuie, de asemenea, să fie foarte proaspete.

Cât de cheltuitor era Klaus Iohannis

Spre deosebire de Nicușor Dan, fostul președinte Klaus Iohannis a crescut bugetul de flori al Administrației Prezidențiale, deși în ultimii ani de mandat a avut o prezență mai degrabă discretă pe plan intern. În noiembrie-decembrie 2024, Administrația rezidențială a anunțat că va cumpăra flori de peste 360.000 de lei, iar în februarie 2025, instituția a lansat un anunț de participare pentru același tip de articole (flori tăiate, plante decorative, coroane și jerbe), cu o sumă cumulată de 25.000 de lei (aproximativ 5.000 de euro).

În anii precedenți, bugetele pentru astfel de achiziții au fluctuat. Astfel, în perioada 2021-2023, achizițiile au fost de 100.000 – 140.000 de lei pe an, iar în 2024, acestea au fost mai mult punctuale. Deși bugetul a fost mai mare, de peste 150.000 de lei, cheltuielile cu florile au fost fragmentate.

Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
