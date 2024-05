Florian Coldea a jucat la UTA Arad, dar a renunțat la fotbal din cauza unor probleme de sănătate. Dezvăluiri din biografia ”generalului negru”

Sunt puține lucruri care se știu despre viața personală a celui care este supranumit ”generalul negru”. Florian Coldea a încercat mereu să se țină departe de spațiul public și să lucreze ”de la butoane”. Fostul general SRI a continuat să rămână un personaj temut, înconjurat de o aură misterioasă, chiar și după ce a părăsit instituția în care a făcut carieră.

Cum a ajuns Florian Coldea să dea interviu la televiziune: i-a ținut locul lui George Maior

Unul dintre lucrurile mai puțin cunoscute referitoare la Florian Coldea este că a fost mereu un mare pasionat de fotbal, un sport pe care l-a și practicat în tinerețe. Născut în 1971, în localitatea Târnova, Coldea s-a făcut remarcat pe teren încă din timpul școlii, așa că a fost selecționat în echipa de juniori a clubului UTA Arad.

Surprinzător, informația provine chiar de la Florian Coldea, pe care l-a acordat pentru un post de televiziune. Se întâmpla la data de 9 iunie 2008, atunci când a venit în studioul postului de televiziune Antena 2 și a răspuns întrebărilor moderatorului Victor Ciutacu. Coldea i-a ținut atunci locul șefului său ierarhic, George Maior, care, din cauza ”unui mic incident”, nu a mai ajuns în studio.

Interviul a fost realizat în direct și a fost difuzat la câteva minute după finalul meciului România – Franța (0-0), de la Euro 2008. Tocmai de de aceea, prima întrebare a jurnalistului către tânărul general a fost dacă este pasionat de fotbal.

”Interesant, da. Chiar o scurtă bucată de timp am jucat la UTA Arad, la juniori”, a răspuns Florian Coldea, mult mai deschis la acea vreme.

Generalul citea cărți despre fotbal și le aplica în munca informativă

Coldea nu era doar un mare fan al fotbalului, ci reușea să găsească o paralelă între sportul-rege și viața socială, pe care a recomandat-o inclusiv oamenilor de informații și jurnaliștilor. Cartea se numește ”How Football Explains The World: An Unlikely Theory of Globalization” (Cum explică fotbalul lumea: o teorie improbabilă a globalizării), scrisă de jurnalistul Franklin Foer, un bestseller la acea vreme în Statele Unite.

”E extraordinar de interesantă cartea și o recomand (…). Practic, ceea ce încearcă să explice jurnalistul este cum câteva echipe din Europa, ia în calcul fotbalul mondial, practic, reflectă situația din Europa și anumite tendințe actuale, sociale, politice (…).

Să dăm și niște exemple extrem de complete. La acest punct, face referiri la situația din Italia, unde o echipă a vechilor industriași, Juventus, a ajuns nu numai în suferință, dar să fie învinsă mereu de echipa noii generații, noii oligarhi, până la urmă, AC Milan, de Berlusconi.

De asemenea, explică într-o manieră foarte interesantă și, până la urmă, extrem de pasional de urmărit, dacă doriți, situația din Iugoslavia și situația echipei Steaua Roșie Belgrad, cu fanii ei, cu legăturile echipei cu mafia din Iugoslavia și așa mai departe”, spunea Florian Coldea în 2008.

Boala de care suferă generalul SRI

Cariera sportivă a lui Florian Coldea s-a încheiat destul de repede. În ciuda talentului său, generalul SRI ar fi suferit de anumite probleme de sănătate care ar fi debutat încă din copilărie.

Această dezvăluire a apărut într-un alt context, în cadrul unei declarații politice susținute în Senatul României, de către fostul senator Valer Marian, sub titlul ”O dovadă clară a poliției politice practicate de DNA”.

Senatorul a povestit că, alături de jurnalistul Ovidiu Ohanesian, i-a vizitat pe părinții lui Florian Coldea, la Târnova. În cadrul discuțiilor, tatăl generalului i-a mărturisit că ”acesta are probleme de sănătate din tinerețe, respectiv are probleme cu spatele, cu coloana vertebrală, precum și faptul că este supărăcios din fire, neagreând glumele de niciun fel”.

Florian Coldea ar fi vrut să devină inginer, dar a ajuns la SRI

Potrivit acestei surse, Florian Coldea a absolvit Liceul de petrol și gaze din Arad, după care a intrat la Institutul Politehnic din Timișoara. În anul doi, Coldea a renunțat la facultate și a venit la Băneasa, unde a urmat cursurile Facultății de Psihosociologie din cadrul Academiei Naționale de Informații, pe care a absolvit-o în 1996.

În 2005, Coldea, care era un simplu maior la Inspectoratul pentru Prevenirea și Combaterea Terorismului, a fost remarcat de președintele Traian Băsescu în timpul operațiunii de salvare a jurnaliștilor răpiți în Irak. Câteva luni mai târziu, el a fost avansat la funcția de prim-adjunct al directorului SRI, cu rang de secretar de stat.