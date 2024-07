Florian Coldea, din nou în fața procurorilor. Surse DNA afirmă că i se aduc noi acuzații

Florian Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat luni la DNA pentru a i se aduce la cunoștință noi acuzații și pentru a i se prelungi controlul judiciar.

Coldea rechemat în contextul dosarului de trafic de influență

Pe 24 mai, DNA a anunțat faptul că i-a pus Florian Coldea și generalul Dumitru Dumbravă, fost șef în SRI, sub acuzare de trafic de influență. În plus, cei doi au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, începând cu data de 24 mai 2024, faţă de patru persoane (doi foşti militari, în prezent asociaţi în cadrul unor societăţi, un avocat din cadrul Baroului Bucureşti şi o persoană fără calitate specială), pentru săvârşirea unor infracţiuni de trafic de influenţă, forma participaţiei penale fiind autoratul şi complicitatea”, au transmis reprezentanții DNA.

Dosarul a fost deschis în urma unui denunț formulat de către omul de afaceri, Cătălin Hideg. Procurorii nu au menționat numele inculpaților, însă este vorba despre generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și Dan Tohaci, apropiat al celor trei.

Mită de 700.000 de euro în schimbul reducerii unei pedepse

Mărturisirile afaceristului Cătălin Hideg au ajutat la deschiderea dosarului în care în schimbul unei pedepse mai blânde în ceea ce privește dosarul în care este implicat afaceristul.

“În perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpaţi (cei doi oameni de afaceri şi avocatul din cadrul Baroului Bucureşti) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro plus TVA, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influenţă asupra unor magistraţi din cadrul unor instanţe de judecată şi că i-ar putea determina pe aceştia pronunţe hotărâri favorabile martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat.

După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpaţi a fost diminuată la 600.000 euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie remisă în trei tranşe egale. În contextul menţionat mai sus, în aceeaşi perioadă, martorul ar fi remis celor trei inculpaţi o plată parţială în sumă de aproximativ 100.000 euro“, susțin reprezentanții DNA.

Momentan se știe faptul că a reușit să plătească doar 100.000 de euro din suma întreagă impusă, după care acesta nu a mai avut bani. În urma acestui fapt, el a început să primească amenințări. Această sumă i-ar fi asigurat o pedeapsă cu suspendare în dosarul în care are o condamnare la închisoare de 4 ani.

Pe lângă acel denunț formulat la DNA, afaceristul a precizat faptul că a atașat peste 20 de înregistrări cu „probe clare”, împotriva celor care au făcut presiuni asupra lui în vederea plătii sumei integrale pentru care a și semnat un contract.