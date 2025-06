Florian Coldea s-a ales cu noi acuzații. Procurorii DNA au extins urmărirea penală pe numele fostului adjunct al SRI. Pentru ce alte infracțiuni este anchetat

Florian Coldea s-a ales cu noi acuzații din partea procurorilor DNA care au extins urmărirea penală pe numele lui. El a fost citat să se prezinte în fața procurorilor anticorupție pentru a i se aduce la cunoștință pentru ce este anchetat.

Florian Coldea s-a ales cu noi acuzații

Fostul adjunct din SRI a venit vineri, 13 iunie, la DNA. Procurorii anticorupție au vrut să îl înștiințeze că urmărirea penală pe numele lui s-a extins, de această dată pentru complicitate. De asemenea, dosarul în care Florian Coldea este acuzat de trafic de influență se apropie de momentul în care va fi trimis în judecată, procurorul de caz pregătindu-se să finalizeze rechizitoriul.

ADVERTISEMENT

După mai multe ore petrecute în fața procurorilor , Florian Coldea a aflat că este acuzat de complicitate în cazul lui Dumitru Dumbravă, afaceristul care a exercitate profesia de avocat fără a avea acest drept. Este vorba despre același dosar în care Coldea, alături de alte două persoane, este urmărit penal pentru trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ceilalți doi acuzați din dosar sunt Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. Aceștia i-ar fi solicitat omului de afaceri Cătălin Hideg suma de 600.000 de lei. Acești bani ar fi fost plata pentru a-l ajuta pe afacerist să obțină o pedeapsă cu suspendare într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Când a primit sentința de condamnare cu executare, , respectiv Dumbravă, Trăilă și Coldea.

ADVERTISEMENT

Fostul șef adjunct al Serviciului Român de Informații a fost plasat, în mai 2024, sub control judiciar. Din ianuarie 2025 măsura nu i-a mai fost prelungită, însă urmărirea penală a rămas. Pe tot parcursul anchetei, Florian Coldea a continuat să susțină că el nu are nicio implicație în acest caz și este nevinovat.

Fostul șef adjunct din SRI și povestea imaginilor lansate de Elena Lasconi

Ultimul a avut loc în timpul campaniei electorale. Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidențiale, a publicat mai multe imagini în mediul online care prezentau o așa-zisă întâlnire între Coldea, Nicușor Dan și Victor Ponta.

ADVERTISEMENT

Solicitat să ofere o reacție la acele poze, Florian Coldea a afirmat că nu s-a întâlnit niciodată cu cei doi politicieni, iar ceea ce a făcut Elena Lasconi reprezintă „o încercare disperată care urmărește să influențeze procesul electoral”. El a transmis un comunicat în care a spus ce crede despre situație.

ADVERTISEMENT

„În condițiile în care este vorba de imagini disparate, neasumate de autorul acestora, promovate interesat într-un context electoral sensibil, nu am ce să comentez. Mă delimitez de această acțiune, pe care o consider o încercare disperată, care urmărește să influențeze procesul electoral deosebit de important pentru viitorul euro-atlantic al țării noastre. Țin să precizez foarte clar că în acest context electoral nu am realizat nicio întâlnire cu vreunul dintre candidații implicați în alegerile prezidențiale.

De asemenea, reiterez faptul că nu am nicio implicare în activități cu valențe electorale și amintesc semnalele pe care le-am lansat încă din iunie 2024 (a se vedea comunicatul de presă pe care l-am transmis în 19 iunie 2024) privind riscurile la adresa intereselor naționale în condițiile complexității situației actuale de securitate. Din păcate, semnalele respective au fost confirmate de evoluțiile ulterioare”, se arată în comunicatul lui Florian Coldea.