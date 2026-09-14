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Florian Munteanu (35 de ani) e, din nou, pe val. Starul din „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” sau „Borderlands” a făcut furori la Festivalul de Film de la Venezia. Prieten vechi cu „Big Nasty”, Ricky Martin (54 de ani) l-a invitat pe actorul român la o petrecere privată.

Florian Munteanu a fost invitat la petrecerea privată a lui Ricky Martin

Prezența la Festivalul de Film de la Venezia s-a dovedit a fi un real succes pentru Florian Munteanu. Proaspăt revenit în România după o absență de a aproximativ 9 ani, „Big Nasty” nu a stat foarte mult pe meleagurile noastre și a zburat în Italia. Timp de trei zile, starul de la Hollywood a participat la gale, red carpet-uri și întâlniri private. Despre turul de forță a lui , cel care se ocupă de imaginea lui Florian.

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Unul dintre cele mai importante momente ale vizitei la Venezia a fost întâlnirea dintre Florian Munteanu și . Cei doi au fost surprinși discutând pe covorul roșu, iar, apoi, actorul român a fost invitat de megastarul puertorican să participe la petrecerea dedicată filmului său „Hombre al agua”. „Suntem prieteni de 10 ani, îmi urmărește cariera încă de la început”, a declarat Florian Munteanu, potrivit

Florian Munteanu a fost îmbrăcat de Alexandru Ciucu

Pentru aparițiile oficiale de la Veneția, Florian Munteanu a ales să poarte costume semnate de designerul român Alexandru Ciucu. „Big Nasty” a reușit astfel să aducă șio notă de eleganță românească pe unul dintre cele mai prestigioase covoare roșii din lume. „A fost o onoare ca aceste creații ale mele să fie purtate de Florian Munteanu pe red carpet-ul de la Veneția.

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Florian este visul oricărui designer care își dorește să își asocieze numele cu apariții și evenimente de nivel global. Prezența lui, carisma și imaginea internațională oferă unei creații exact genul de expunere pe care orice designer și-o dorește”, a transmis Alexandru Ciucu, conform sursei menționate anterior.

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Trei zile de foc pentru Big Nasty

În prima zi petrecută la Veneția, actorul român a fost prezent la Forbes Gala, după care a urmat un program extrem de încărcat, cu apariții pe covorul roșu, întâlniri cu personalități internaționale și participări la evenimente private. La Veneția au fost prezentate și planurile pentru un nou proiect cinematografic bazat pe un scenariu scris de Florian Munteanu, care va avea rolul principal și va fi implicat în dezvoltarea creativă a producției.

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Proiectul, pregătit pentru producție la începutul lui 2027, îi reunește pe Florian Munteanu, Codin Maticiuc și Watch Me, Gabi Antal și Abis Studio, alături de Eduard Irimia, fondatorul SuperUniverse Global.