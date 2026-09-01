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Florian Munteanu (35 de ani) a petrecut zece zile în România, iar revenirea starului de la Hollywood a fost plină de momente spectaculoase. Eduard Irimia (52 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK culisele vizitei, dar și planul uriaș pus la cale alături de actorul poreclit „Big Nasty”: un film realizat în România, pentru care Munteanu a scris deja scenariul.

Florian Munteanu s-a întors după 9 ani în România! Zile pline pentru starul de la Hollywood

Florian Munteanu s-a întors în România după aproximativ nouă ani, iar cele zece zile petrecute în țară au fost departe de a reprezenta o simplă vacanță. Actorul cunoscut la nivel internațional pentru rolurile din „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” sau „Borderlands” a avut un program încărcat pe litoral.

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Unul dintre cele mai importante momente a fost întâlnirea cu Gheorghe Hagi. Florian Munteanu a vizitat la Academia Hagi, iar ulterior a petrecut mai bine de o oră și jumătate în compania „Regelui”, la Iaki. Starul de la Hollywood a avut ocazia să îi întâlnească în această perioadă și pe Gică Popescu, Dan Petrescu și Rivaldo. Eduard Irimia, omul care l-a descoperit și l-a lansat pe Florian, a dezvăluit pentru FANATIK că actorul este microbist și i-a surprins pe cei prezenți cu cunoștințele sale.

„S-a legat foarte bine campania. Am avut de la fotbal, la întâlnirea cu Gică Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Rivaldo. El e foarte bun cunoscător al fotbalului. Când s-a văzut cu Rivaldo știa exact când a luat Balonul de Aur. Știe istorie, e enciclopedie pe fotbal. El e foarte bine primit și, în Germania, la Bayern Munchen”, a dezvăluit Eduard Irimia, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Discuție de o oră și jumătate cu Gică Hagi

Întâlnirea cu Gheorghe Hagi a fost una dintre experiențele care l-au impresionat cel mai mult pe Florian Munteanu. Discuția celor doi a durat peste 90 de minute, iar Eduard Irimia susține că pentru actor a fost „o onoare” să îl cunoască pe selecționerul României. La întâlnire și-a făcut apariția și .

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„A fost foarte încântat de Gică Hagi. Pentru el a fost o onoare. A durat discuția la Iaki peste o oră și jumătate. A venit și fata domnului Hagi, Kira, care și ea e implicată în actorie. Există posibilitatea să vină după noi la Veneția, după Florian. Să vină și ea ca business, să facă ceva în zona asta de film”, a mai spus Eduard Irimia.

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Florian Munteanu a ajuns și la meciul , unde a avut onoarea de a da lovitura de start. Deplasarea sa pe litoral a inclus inclusiv un zbor cu elicopterul și o vizită prin Mamaia.

„Big Nasty” a urcat pe scena de la Nibiru

Un alt moment important al revenirii lui Florian Munteanu în România a fost apariția de la Nibiru. Sâmbătă, 29 august, actorul a urcat pe scenă în fața publicului de pe litoral. Eduard Irimia a explicat că alegerea Nibiru nu a fost întâmplătoare. Florian Munteanu are o carieră importantă la Hollywood, însă o parte a publicului tânăr din România nu știe nici măcar că actorul este român.

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„Chiar dacă el are o carieră destul de vizibilă la Hollywood, multă lume nu știa nici măcar că e român. A trebuit în primul rând să aducem în atenția publicului că există un român, Florian Munteanu. Când a apărut el în ‘Creed’, a fost foarte bine expus în presă, în 2018. El era de vreo zece zile în România și am decis să facem în jurul Nibiru pentru că era publicul acesta, pe zona de festival. Poate sunt tineri care nu îl știu.

El are filmul ‘Borderlands’, care este făcut după joc, care este pe targetul lor, dar poate ei nu știau că este el. Acum are și alt look. Era tuns scurt, acum are părul lung și barbă. A trebuit să facem un pic de update”, a explicat Irimia.

Întreaga expunere a lui Florian Munteanu din România a fost pusă la punct într-un timp extrem de scurt și că până și managementul actorului de la Hollywood a fost surprins de amploarea pe care a căpătat-o vizita. „A fost urmărit de managementul de la Hollywood. Ei nu au înțeles ce se întâmplă aici, pentru că nu a fost anunțat nimic. Totul s-a întâmplat într-o săptămână. Ei pregătesc din timp așa ceva, trei luni, șase luni. La el nu. A fost ceva de genul: ‘Mâine plec la Nibiru’. Și a fost trei zile încontinuu pe social media. Din punctul meu de vedere, a fost un succes”, a precizat Eduard Irimia.

Florian Munteanu a scris scenariul unui film

Revenirea lui Florian Munteanu ascunde însă un proiect mult mai important. Eduard Irimia a dezvăluit pentru FANATIK că actorul își dorește să realizeze un film a cărui acțiune să se desfășoare în România. Mai mult, proiectul nu este doar la stadiul unei idei. „Big Nasty” a scris deja scenariul și își propune să fie atât scenarist, cât și coproducător. Eduard Irimia va fi, la rândul său, implicat în producție.

„Interesul cel mai mare este că, împreună cu mine, vom fi parteneri ca producători. A scris un scenariu, nu pot să dau prea multe nume. El, fiind de succes și jucând pe sume mari la Hollywood, are dorința de a face un film unde va fi scenarist și coproducător. O poveste care se întâmplă în București. România are niște valori și vrem să le aducem în prezent. Vrem să filmăm în niște locații reprezentative pentru România, în clădirile istorice din București”, a dezvăluit Eduard Irimia pentru FANATIK.

Urmează covorul roșu

După cele zece zile petrecute în România, agenda internațională a lui Florian Munteanu continuă. Actorul urmează să ajungă la Veneția în perioada Festivalului Internațional de Film. Eduard Irimia va merge alături de el, iar cei doi vor fi în Italia în perioada 5-9 septembrie. Munteanu urmează să participe la mai multe evenimente și să apară pe covorul roșu.

„Noi plecăm de pe 5 până pe 9 septembrie la festivalul de la Veneția, unde vom avea un super storming pe presa internațională. Vom apărea de la presa mare până la Forbes. Vom fi pe Red Carpet. Va avea o baie de imagine gen Brad Pitt. Și povestea se leagă foarte bine. Că vine din România, românul… O să fie foarte mult despre tam-tamul care a fost aici”, a povestit Eduard Irimia.

Florian Munteanu este așteptat și la I Success Charity Gala – Venice, eveniment programat pe 8 septembrie 2026, în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția. După aventura italiană, „Big Nasty” ar urma să revină în București.

Eduard Irimia pregătește inclusiv o petrecere restrânsă în jurul zilei de naștere a actorului, care e născut în orașul german Wurzburg. Acesta va avea ocazia să cunoască mai multe personalități din România. „Ne întoarcem de la Veneția în București, probabil în jurul zilei lui de naștere. O să îi fac un party mai friendly, cu vedete din România. Să vadă și el lumea. El se știe deocamdată doar cu Codin Maticiuc, a început să se știe cu Selly”, a încheiat Irimia.