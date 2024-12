Floricica Dansatoarea se luptă în Gala RXF cu TikTok-erul Costică. Femeia se teme că va fi snopită în ring: ”Ce o vrea Dumnezeu”

RXF vine cu noi controverse luna aceasta. A introdus luptele mixte, dintre un bărbat şi o femeie, iar acum este rândul Floricicăi Dansatoarea şi a lui Costică să se înfrunte, pentru a demonstra care este mai capabil să învingă.

Costică se luptă cu Floricica Dansatoarea la RXF

RXF a devenit un concept extrem de popular, iar nu de mult au introdus şi luptele mixte. În cadrul acestui nou concept RXF s-au luptat deja Perversu de pe Târgu Ocna cu Bettyshor şi Roxana Ţuţu. De asemenea, a mai fost anunţat şi meciul dintre Perversu cu Valeria contra lui , luptă ce va avea pe 11 decembrie 2024.

Ei bine, acum vine bomba. Tot pe 11 decembrie va intra în ring şi Costică contra Floricicăi Dansatoarea. FANATIK a stat de vorbă cu cei doi protagonişti şi a obţinut declaraţii exclusive despre lupta ce urmează.

Costică a fost cel care a provocat-o pe Floricica

Pentru Costică nu ar fi pentru prima dată când intră în ring. Acesta s-a luptat cu Măru Gagicaru’ pe care l-a şi învins. Acum este decis să îi dea „fatala” Floricicăi. Protejatul lui susţine că nu se teme, fiind foarte bine antrenat chiar de către Bogdan şi Ionuţ Atodiresei.

„Aşa e meciul, trebuie să luptăm cot la cot. Ea are cască, eu nu am. O să ne batem serios, nu la vrăjeală. Nu îmi e teamă, mă antrenez bine. Mă antrenez cu Bogdan Mocanu şi Pitbull. Nu îmi e frică. Primul meci a fost aşa. Acum ştiu mişcările, a doua oară am experienţă”, a declarat Costică pentru FANATIK.

Şi cum este mereu prin preajma lui Bogdan Mocanu, acesta i-a dat şi nişte sfaturi lui Costică. Vedeta l-a încurajat să nu mai fumeze şi să dea dovadă de seriozitate în timpul meciului. De asemenea, Costică este hotărât că câştige şi această luptă, pentru a pleca acasă cu banii puşi la bătaie.

„M-a sfătuit să nu mai fumez şi să fiu atent când o să o bat, să mă apăr bine şi să fiu mai serios. O să mă antrenez foarte bine, eu ştiu ce am de făcut. Sunt mulţi care se bat cu nevestele, ce să mai zic de mine cu Floricica. Nu am teamă, emoţii. Merg să îmi fac treaba, am luat banii şi am plecat”, a mai spus el.

Ce spune Florica Dansatoarea despre afirmaţiile lui Costică

Contactată de FANATIK, Florica a mărturisit că cel care a lansat provocarea a fost Costică. Femeia s-a arătat destul de temătoare, deoarece adversarul a susţinut că o va bate măr. Bruneta spune că nu se antrenează pentru luptă, lipsindu-i un antrenor sportiv care să o înveţe mişcări de luptă.

Deși Costică a declarat că este nerăbdător să pună mâna pe bani, Floricica Dansatoarea spune că se luptă pentru a face show, nicidecum pentru bani. Se teme pentru momentul în care se va bate, dar este încrezătoare în Dumnezeu.

„Am primit provocarea pentru că a vrut el să se bată cu mine, el m-a provocat. Îmi e teamă, că am auzit că vrea să dea rău în mine. Nu mă antrenez, că nu am antrenor. Lupta o să fie pe 11 decembrie, la ora 20.

Am emoţii. Să fie ce o vrea Dumnezeu. Nu fac asta pentru bani, nu iubesc banii. O fac pentru show. Spunea Costică cuiva că o să mă bată măr”, ne-a mărturisit Floricica Dansatoarea.