Floricica Dansatoarea, susținătoare dedicată a lui Zanni de la Survivor. Ce trecut îi leagă pe cei doi

Zanni, concurent la Survivor în echipa Faimoșilor, are o susținătoare la fel de faimoasă în mediul online și printre protestatarii din Piața Victoriei și de la Cotroceni – Floricica Dansatoarea.

Floarea Dragomir, cunoscută drept Floricica Dansatoarea, este una dintre cele mai cunoscute figuri din mediul online românesc, devenită celebră pentru aparițiile sale extrem de vocale la proteste. Floricica e o admiratoare înfocată a emisiunii concurs Survivor România și a vrut să îi transmită un mesaj de susținere concurentului ei preferat.

Într-un clip postat oe TikTok, Floricica Dansatoarea a dezvăluit că îl susține pe Zanni în competiția Survivor România pentru că amândoi au fost crescuți la casa de copii.

„Zanni, eu te susțin pentru că ai fost la casa de copii ca mine. Tu nu ești un băiat rău, ești un om drept.

Zanni, te iubesc și te respect. Mergi înainte din partea lui Floricica Dansatoarea, că ești căministul meu!”, este mesajul Floarei Dragomir pentru concurentul de la Survivor România.

Zanni, pe numele său Zannidache Hubert Edmond, are, la 24 de ani, o poveste de viață demnă de un scenariu de film. Artistul, protejat al lui Alex Velea, a fost abandonat de propria mamă într-un orfelinat.

„Când am ieșit (n.r. din orfelinat) am simțit că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit că am scăpat, am evadat. Le-am dat motive să mă dea afara, pentru ca eram tot timpul revoltat.

Puneam mult preț pe libertate, era mai importantă decât mâncarea și un loc de dormit. Era ca o pușcărie, bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei.

Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”, a povestit Zanni.

