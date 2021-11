Probleme mari pentru Florin Andone! Englezii anunţă finalul împrumutului la Cadiz

Se anunță o iarnă agitată pentru internaționalul român Florin Andone. Și pentru cei care se ocupă de destinul carierei sale. Pentru că, , va trebui să găsească rapid o soluție pentru jucătorul de 28 de ani.

Florin Andone a ajuns la Cadiz la începutul sezonului

În vară, Graham Potter, managerul lui Brighton, a decis că Florin Andone nu intră în calculele sale. Și venite de la Cadiz, care l-a împrumutat pentru un an. Cu opțiune de cumpărare.

”Este o mutare bună pentru toate părțile. A lucrat extrem de mult pentru a se reface după accidentare. Este gata să joace, vrea să o facă constant, iar aceasta este opțiunea optimă”, , Graham Potter.

Numai că lucrurile nu au stat conform așteptărilor. Iar tehnicianul Cervera Diaz Alvaro este decis să profite de perioada de mercato de iarnă pentru a aduce un nou atacant.

Doar 3 apariții în La Liga pentru Florin Andone

Cadiz s-a impus vineri, 1-0, la Bilbao, în fața lui Athletic. A fost al doilea succes stagional pentru echipa care este, alături de alte cinci grupări, în topul formațiilor cu cele mai multe remize (6). Iar cele trei puncte au ajutat-o să iasă din zona retrogradării.

Florin Andone nu a jucat însă vreun minut. Ba mai mult, nici nu a efectuat deplasarea. De altfel, din august, jucătorul român care a crescut în Spania, în Andalucia, nu a bifat decît trei apariții pe teren. Și în nici una dintre ele nu a evoluat 90 de minute.

A debutat, de pe banca de rezerve, cu Osasuna. Meci pierdut de echipa sa cu 3-2. Apoi a jucat primele 67 de minute în înfrângerea, 1-3, cu Rayo Vallecano. Și, în fine, cel mai recent, pe 26 octombrie, a intrat în minutul 71 al confruntării cu Villarreal. La scorul de 3-1. Meciul încheindu-se la egalitate, 3-3.

Este a șasea opțiune în atac

Cadiz are în lot 8 atacanți. Veteranul , 36 de ani, are cele mai multe prezențe, 12. Chiar dacă nu mai poate duce 90 de minute și este folosit doar în bucăți de meciuri.

Choco Lozano are 11, iar Ruben Sobrino, jucător venit tot sub formă de împrumut, de la Valencia, 9. Ei au fost titulari cu Bilbao. Alberto Perea, care este folosit și ca mijlocaș de bandă, are și el 9 apariții, iar Alvaro Jimenez are 7. Astfel că, este limpede, nici Diaz Alvaro nu-i oferă prea multe șanse lui Florin Andone.

Sigur, pentru a renunța la împrumut, Cadiz trebuie să ajungă la un acord cu gruparea de pe Amex, cu care mai are contract până la finele lui 2022. În caz contrar, Andone ar trebui fie să se mulțumească cu statutul de rezervă, fie să-și caute un nou angajament. Unul care să-i permită să se despartă de Brighton.

Probabil tot în Spania, acolo unde este familia lui. În condițiile în care, în vară, din Anglia, nu a existat un interes pentru jucătorul care a bifat 6 goluri în 30 de apariții pentru Brighton.