Florin Andone, ofertă de 17 milioane de euro: „M-au sunat 1.000 de cluburi”. Atacantul român a dezvăluit totul presei din Spania

Florin Andone părea că va ajunge un atacant important pentru România, însă cariera sa a cunoscut un declin uriaș după transferul de la Brighton. Atacantul a vorbit cu presa din Spania despre perioada de după sezonul foarte bun făcut pentru Deportivo La Coruna în La Liga.

Ce oferte a avut Florin Andone după ce a marcat 12 goluri în La Liga

Sezonul 2016/2017 a fost cel mai bun din cariera lui Florin Andone, iar acest an l-a propulsat în fotbalul mare, însă, din păcate, nu a reușit să se mențină la un nivel de top. Atacantul internațional român marca la acea vreme de 12 ori pe prima scenă a fotbalului spaniol și oferea trei pase decisive în 37 de partide.

La finalul acelui sezon, Andone a recunoscut pentru presa din Spania că a fost asaltat de foarte multe oferte din toată lumea, iar Brighton s-a oferit să plătească 17 milioane pentru el, însă Deportivo a refuzat. El a ajuns ulterior tot în tabăra „pescărușilor” și a evoluat în Premier League, însă suma de transfer a fost de doar 6 milioane de euro:

„O mie de echipe au început să mă sune. Am primit oferte din Premier League, de la Olympiakos, Galatasaray, Sporting Lisabona, Lazio, Fiorentina, echipe din China care plăteau sume exorbitante… Dar aveam o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, iar Deportivo nu a vrut să mă vândă.

Am vorbit cu clubul și am spus că nu există nicio problemă: «Voi reînnoi contractul pentru că sunt incredibil de fericit aici, dar trebuie să-mi dați o mărire de contract pentru că alte cluburi îmi oferă dublul salariului». Deportivo a spus nu; am intrat într-un ciclu de certuri și am vrut să plec. A venit o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și au spus nu pentru că cei de la Córdoba dețineau 30% din transfer”, a declarat Florin Andone pentru

Unde joacă Florin Andone în prezent

Cariera lui Florin Andone a cunoscut un declin total după perioada petrecută la Brighton. Deși el nu a fost doar cu numele în lotul „pescărușilor” și chiar a înscris șase goluri în 30 de partide, formația din Premier League nu l-a mai considerat un jucător important și l-a împrumutat la alte două echipe de-a lungul contractului său, Galatasaray și Cadiz, fără să confirme pentru niciuna dintre ele.

Brighton l-a lăsat să plece liber de contract în sezonul 2022/2023, iar românul a ajuns să joace pentru Las Palmas, în Segunda Division, pentru care a înscris de două ori în 19 meciuri. În acest moment, la 32 de ani, numită Atletico Baleares, iar