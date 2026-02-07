Sport

Florin Andone, ofertă de 17 milioane de euro: „M-au sunat 1.000 de cluburi”. Atacantul român a dezvăluit totul presei din Spania

Florin Andone a vorbit pentru presa din Spania despre șansa carierei sale! Atacantul a fost căutat de zeci de cluburi importante și a primit o ofertă colosală
Ciprian Păvăleanu
07.02.2026 | 09:15
Florin Andone oferta de 17 milioane de euro Mau sunat 1000 de cluburi Atacantul roman a dezvaluit totul presei din Spania
ULTIMA ORĂ
Florin Andone a avut zeci de oferte după sezonul foarte bun la Deportivo, iar una s-a ridicat chiar la 17 milioane de euro. Foto: Hepta.ro
ADVERTISEMENT

Florin Andone părea că va ajunge un atacant important pentru România, însă cariera sa a cunoscut un declin uriaș după transferul de la Brighton. Atacantul a vorbit cu presa din Spania despre perioada de după sezonul foarte bun făcut pentru Deportivo La Coruna în La Liga.

Ce oferte a avut Florin Andone după ce a marcat 12 goluri în La Liga

Sezonul 2016/2017 a fost cel mai bun din cariera lui Florin Andone, iar acest an l-a propulsat în fotbalul mare, însă, din păcate, nu a reușit să se mențină la un nivel de top. Atacantul internațional român marca la acea vreme de 12 ori pe prima scenă a fotbalului spaniol și oferea trei pase decisive în 37 de partide.

ADVERTISEMENT

La finalul acelui sezon, Andone a recunoscut pentru presa din Spania că a fost asaltat de foarte multe oferte din toată lumea, iar Brighton s-a oferit să plătească 17 milioane pentru el, însă Deportivo a refuzat. El a ajuns ulterior tot în tabăra „pescărușilor” și a evoluat în Premier League, însă suma de transfer a fost de doar 6 milioane de euro:

„O mie de echipe au început să mă sune. Am primit oferte din Premier League, de la Olympiakos, Galatasaray, Sporting Lisabona, Lazio, Fiorentina, echipe din China care plăteau sume exorbitante… Dar aveam o clauză de reziliere de 30 de milioane de euro, iar Deportivo nu a vrut să mă vândă.

ADVERTISEMENT
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România...
Digi24.ro
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR

Am vorbit cu clubul și am spus că nu există nicio problemă: «Voi reînnoi contractul pentru că sunt incredibil de fericit aici, dar trebuie să-mi dați o mărire de contract pentru că alte cluburi îmi oferă dublul salariului». Deportivo a spus nu; am intrat într-un ciclu de certuri și am vrut să plec. A venit o ofertă de 17 milioane de euro de la Brighton și au spus nu pentru că cei de la Córdoba dețineau 30% din transfer”, a declarat Florin Andone pentru riazor.org.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care...
Digisport.ro
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit

Unde joacă Florin Andone în prezent

Cariera lui Florin Andone a cunoscut un declin total după perioada petrecută la Brighton. Deși el nu a fost doar cu numele în lotul „pescărușilor” și chiar a înscris șase goluri în 30 de partide, formația din Premier League nu l-a mai considerat un jucător important și l-a împrumutat la alte două echipe de-a lungul contractului său, Galatasaray și Cadiz, fără să confirme pentru niciuna dintre ele.

Brighton l-a lăsat să plece liber de contract în sezonul 2022/2023, iar românul a ajuns să joace pentru Las Palmas, în Segunda Division, pentru care a înscris de două ori în 19 meciuri. În acest moment, la 32 de ani, Andone a ajuns să joace pentru o formație din al patrulea eșalon spaniol, numită Atletico Baleares, iar cota sa de piață a ajuns la doar 200.000 de euro

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu și colegii lui protest fără precedent: „Nu avem nici apă caldă...
Fanatik
Andrei Rațiu și colegii lui protest fără precedent: „Nu avem nici apă caldă la dușuri!”
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată...
Fanatik
Cum a ajuns David Popovici de la Steaua la Dinamo! Dezvăluirea neașteptată: „Arată caracterul acestui tânăr”
Claudiu Petrila, sincer după alegerile lui Gâlcă în Rapid – Petrolul 1-1: „Suntem...
Fanatik
Claudiu Petrila, sincer după alegerile lui Gâlcă în Rapid – Petrolul 1-1: „Suntem de valori apropiate”. Ce a spus Iliev la debut
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB!...
iamsport.ro
Radu Naum a IZBUCNIT: 'Suntem prizonierii unor cetățeni în lupta lor cu FCSB! Ce țară e asta în care o sentință definitivă nu are nicio noimă?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!