Florin Andone s-a întors pe teren după o absență îndelungată! ”Am atins din nou gazonul”

Jucătorul român s-a întors pe gazon după șase luni în care a stat departe de terenul de fotbal din cauza unei accidentări. ”Am atins din nou gazonul”, a fost mesajul lui Andone.

Florin Andone (27 de ani), vârful celor de la Brighton & Hove Albion, este în recuperare, după ce a suferit o ruptură de ligamente, iar jucătorul din România le-a dat o veste bună suporterilor săi.

Jucătorul român a revenit pe terenul de fotbal după ce a stat departe de acesta timp de șase luni. El s-a pregătit separat de restul echipei timp de 10 minute. Vârful din România a postat două poze de la ședința de pregătire pe rețelele sociale, împreună cu un mesaj optimist.

Florin Andone a revenit pe teren după o jumătate de an

“După 6 luni, am atins din nou gazonul. Doar pentru 10 minute, dar acele 10 minute mi-au făcut ziua mai bună”, a scris jucătorul, pe Twitter. Graham Potter, tehnicianul lui Brighton, declara, în prima parte a lunii noiembrie, că românul va trebui să facă măcar două luni recuperare, iar el ar putea să revină în prima lună a anului viitor.

“A avut o intervenție chirurgicală și trebuie să se recupereze. Cred că îl vom vedea pe Florin după Anul Nou. Muncește foarte mult pentru revenirea pe teren.

A trecut printr-o operație complicată la genunchi, deci trebuie să-i acordăm timp pentru recuperare și să ne asigurăm că va reveni puternic și pregătit după Anul Nou”, declara Potter, potrivit SussexLive.

6 goluri a marcat Andone pentru Brighton

Jucătorul român s-a accidentat într-o partidă cu Rizespor, jucată pe 14 iunie, în care Galatasaray, echipa la care era împrumutat , a fost învinsă, cu 2-0. La puțin timp după joc, tehnicianul Fatih Terim spunea că jucătorul român a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului drept și că sezonul s-a terminat pentru Florin Andone.

Jucătorul din România a revenit la Brighton, echipă cu care are contract până în 2023. Pe vremea când juca în Turcia, românul declara că nu dorește să mai revină la echipa engleză deoarece nu a primit suficiente șanse din partea clubului din Premier League. Echipa engleză a luat un vârf cu 16 goluri pentru reprezentativa Angliei.

6 reușite în 30 de jocuri are Florin Andone la Brighton and Hove Albion. Două reușite în 12 partide a bifat la Galatasaray. 25 de convocări și două goluri are jucătorul pentru naționala României. Două milioane și 800 de mii de euro valorează Florin Andone, potrivit site-urilor de specialitate. De-a lungul timpului a mai jucat la echipe ca Deportivo La Coruna sau Cordoba.

