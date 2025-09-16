News

Florin Barbu avertizează că eliminarea plafonării preţurilor la alimente poate duce inflaţia la 15%. Programul PSD de relansare a agriculturii

Florin Barbu susţine ca preţurile la alimentele de bază să rămâne plafonate, argumentând cu cifre beneficiile pe care le-a avut această măsură de când a fost introdusă, în 2023.
Daniel Spătaru
16.09.2025 | 16:52
Florin Barbu avertizeaza ca eliminarea plafonarii preturilor la alimente poate duce inflatia la 15 Programul PSD de relansare a agriculturii
Florin Barbu susţine ca preţurile la alimentele de bază să rămână plafonate Foto: Facebook

Florin Barbu a prezentat marţi programul de realansare economică al PSD pe agricultură, printre facilităţile de care ar urma să beneficieze fermierii fiind relansarea programului Rabla la tractoare, dar şi scutiri de la plata unor taxe şi impozite locale.

ADVERTISEMENT

PSD doreşte deblocarea Programului Rabla

Ministrul agriculturii avertizează totdată că eliminarea plafonării la alimentele de bază va duce la o creştere substanţială a inflaţiei, care ar putea ajunge până la aproape 15% până la sfârşitul anului. „Încă din anul 2023, de când am preluat portofoliul Ministerului Agriculturii, am venit cu acest mecanism de plafonare a adaosului. Ştim cu toţii şi avem datele, sunt publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în decembrie 2022, inflaţia era undeva la 15,5%. În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar şi plafonarea la energie, inflaţia a ajuns undeva la 6,5%.

În anul 2024, acest mecanism a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm, în momentul de faţă, cât este inflaţia şi eu vă spun sincer şi am spus-o şi o repet încă o dată, că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici, că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri”, a declarat ministrul Florin Barbu.

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte măsurile de ajutorare a fermierilor români, prima dintre ele este deblocarea programului Rabla pentru tractoare. „Vorbim aici de o finanţare din fonduri europene, dar şi o finanţare din Fondul pentru Mediu. Toate aceste proiecte sunt benefice pentru fermierii români şi în al doilea rând putem ajuta şi industria de tractoare din România”, a explicat ministrul agriculturii.

50% din investiţiile în fermele din România pot fi recuperate în 10 ani

Pe parte fiscală Florin Barbu a subliniat că există trei măsuri importante cuprinse în programul PSD de relansare a agriculturii. „Prima măsură, pe parte de investiţii, tot ceea ce se va face în perioada următoare, prin investiţii în fermele din România, în procesarea din România, fermierii pot recupera 50% din aceste investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la bugetul de stat impozite taxe locale şi contribuţii. O a doua măsură foarte importantă şi am spus-o şi o repet, presiunea care se pune pe fermierii români privind creditarea din România, prin această măsură fermierii îşi pot recupera 2% până la 2% marja fixă din contractele de credit, din impozitul pe profit.

ADVERTISEMENT
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea...
Digi24.ro
Putin schimbă discursul și renunță la termenul de „țări neprietenoase”. Cu ce vrea acesta să-l înlocuiască

A treia măsură importantă, ONG-urile, fundaţiile şi asociaţiile de udători, dar şi cooperativele din România să poată repartiza 2% din impozitul pe profit pentru desfăşurarea activităţii, pentru a angaja forţă de muncă în infrastructura secundară de irigaţii”, a arătat ministrul în expunerea sa.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a...
Digisport.ro
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia

România, lider în UE la exportul de grâu şi porumb

Florin Barbu mai consideră că prin măsurile de investiţii luate în domeniul irigaţiilor România a ajuns în ultimii trei ani în topul ţărilor în producţia de cereale, iar în 2023 şi 2024 ţara noastră a fost prima din UE la exportul de grâu şi porumb.

„Avem nevoie în continuare de aceste investiţii, avem nevoie de finanţare corectă, aşa cum am făcut şi în anul 2024, unde fermierii români au beneficiat de credite cu 1,95% de o bândă fixă, fără precedent în ultimii 30 de ani, iar ROBOR-ul şi alte taxe şi garanţiile pe aceste credite au fost suportate de către Ministerul Agriculturii şi Ministerul de Finanţe”, a mai spus Florin Barbu.

ADVERTISEMENT
Donald Trump, în pericol mortal! Dragomir: „O spun eu, Oracolul de la Bălcești:...
Fanatik
Donald Trump, în pericol mortal! Dragomir: „O spun eu, Oracolul de la Bălcești: îl mierlesc în trei ani!”
La ce renunță, de fapt, românii din cauza inflației și a scumpirilor. Topul...
Fanatik
La ce renunță, de fapt, românii din cauza inflației și a scumpirilor. Topul produselor pe care oamenii nu își mai permit să le cumpere
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai...
Fanatik
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Surpriză: nici Craiova, nici Rapid! Echipa numită de Prunea 'cea mai bună' din...
iamsport.ro
Surpriză: nici Craiova, nici Rapid! Echipa numită de Prunea 'cea mai bună' din SuperLiga: 'O să câștige cu FCSB'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!