Florin Barbu avertizează că eliminarea plafonării preţurilor la alimente poate duce inflaţia la 15%. Programul PSD de relansare a agriculturii

Florin Barbu a prezentat marţi , printre facilităţile de care ar urma să beneficieze fermierii fiind relansarea programului Rabla la tractoare, dar şi scutiri de la plata unor taxe şi impozite locale.

PSD doreşte deblocarea Programului Rabla

totdată că eliminarea plafonării la alimentele de bază va duce la o creştere substanţială a inflaţiei, care ar putea ajunge până la aproape 15% până la sfârşitul anului. „Încă din anul 2023, de când am preluat portofoliul Ministerului Agriculturii, am venit cu acest mecanism de plafonare a adaosului. Ştim cu toţii şi avem datele, sunt publicate de către Institutul Naţional de Statistică, în decembrie 2022, inflaţia era undeva la 15,5%. În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar şi plafonarea la energie, inflaţia a ajuns undeva la 6,5%.

În anul 2024, acest mecanism a adus o inflaţie de doar 5,5%. Haideţi să ne uităm, în momentul de faţă, cât este inflaţia şi eu vă spun sincer şi am spus-o şi o repet încă o dată, că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Cred şi sunt convins şi avem responsabilitatea ca oameni politici, că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă pentru aceste lucruri”, a declarat ministrul Florin Barbu.

În ceea ce priveşte măsurile de ajutorare a fermierilor români, prima dintre ele este deblocarea programului Rabla pentru tractoare. „Vorbim aici de o finanţare din fonduri europene, dar şi o finanţare din Fondul pentru Mediu. Toate aceste proiecte sunt benefice pentru fermierii români şi în al doilea rând putem ajuta şi industria de tractoare din România”, a explicat ministrul agriculturii.

50% din investiţiile în fermele din România pot fi recuperate în 10 ani

Pe parte fiscală Florin Barbu a subliniat că există trei măsuri importante cuprinse în programul PSD de relansare a agriculturii. „Prima măsură, pe parte de investiţii, tot ceea ce se va face în perioada următoare, prin investiţii în fermele din România, în procesarea din România, fermierii pot recupera 50% din aceste investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la bugetul de stat impozite taxe locale şi contribuţii. O a doua măsură foarte importantă şi am spus-o şi o repet, presiunea care se pune pe fermierii români privind creditarea din România, prin această măsură fermierii îşi pot recupera 2% până la 2% marja fixă din contractele de credit, din impozitul pe profit.

A treia măsură importantă, ONG-urile, fundaţiile şi asociaţiile de udători, dar şi cooperativele din România să poată repartiza 2% din impozitul pe profit pentru desfăşurarea activităţii, pentru a angaja forţă de muncă în infrastructura secundară de irigaţii”, a arătat ministrul în expunerea sa.

România, lider în UE la exportul de grâu şi porumb

Florin Barbu mai consideră că prin măsurile de investiţii luate în domeniul irigaţiilor România a ajuns în ultimii trei ani în topul ţărilor în producţia de cereale, iar în 2023 şi 2024 ţara noastră a fost prima din UE la exportul de grâu şi porumb.

„Avem nevoie în continuare de aceste investiţii, avem nevoie de finanţare corectă, aşa cum am făcut şi în anul 2024, unde fermierii români au beneficiat de credite cu 1,95% de o bândă fixă, fără precedent în ultimii 30 de ani, iar ROBOR-ul şi alte taxe şi garanţiile pe aceste credite au fost suportate de către Ministerul Agriculturii şi Ministerul de Finanţe”, a mai spus Florin Barbu.