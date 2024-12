Florin Barbu propune investiții majore în agricultură: ”Vom deveni un jucător important la nivel european”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat o serie de planuri și investiții în sectorul agricol din România. Oficialul Guvernului Ciolacu este ambițios și spune că țara noastră va deveni ”un jucător important la nivel european”.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță investiții majore în domeniu. Se lansează proiectul Roaliment

Se fac pași importanți în ceea ce privește dezvoltarea sectorului agricol din România. Într-un comunicat de presă, creșterea cu 20% a producției de alimente românești în următoarea perioadă.

ADVERTISEMENT

Oficialul Executivului a mai anunțat lansarea unui nou proiect în domeniu, e vorba de ”Roaliment”. Acesta constă în alocarea a 1 miliard de euro pentru modernizarea unităților de procesare a materiilor prime agricole.

Nu cu mult timp în urmă, autoritățile au anunțat și Programul Național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023 – 2026. Prin cele două programe guvernamentale se urmărește dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară. Vor fi acordate ajutoare de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie, care sa conducă la diminuarea importurilor de produse alimentare.

ADVERTISEMENT

Ministerul Agriculturii subliniază că procesarea din acest sector era veriga slabă în valorificarea producției agricole din România. După implementarea programele de ajutor de stat din ultima se urmărește ca această componentă să devină una mult mai puternică și vine să întărească lanțul valorificării în toate sectoarele în care fermierii români fac performanță.

Florin Barbu a primit Premiul de Excelență din partea Ro.ALIMENT

La mijlocul acestei săptămâni, ministrul Florin Barbu a primit Premiul de Excelență din partea Ro.ALIMENT pentru susținerea și implicarea remarcabilă în dezvoltarea și promovarea industriei alimentare din România.

ADVERTISEMENT

Cu ocazia acestui eveniment, oficialul a făcut o declarație extrem de optimistă. A spus că, în urma schemelor de ajutor de stat, România ”va deveni în scurt timp un jucător important la nivel european”.

”Premiul acordat astăzi mă onorează, dar în același timp mă și obligă. Din prima zi a mandatului de ministru al Agriculturii mi-am propus să am un dialog deschis cu toți partenerii implicați în agricultura românească, pentru că numai printr-o astfel de abordare reușim să identificăm cele mai bune strategii de dezvoltare ale acesteia.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am reușit să promovăm scheme de ajutor de stat care, fără doar și poate, vor contribui la modernizarea și dezvoltarea agriculturii și am convingerea că vom deveni în scurt timp un jucător important la nivel european. Mi-am pus în valoare toată priceperea, cunoștințele și experiența mea și cu determinare și multă muncă, împreună cu echipa de la minister, am încercat să contribuim la revigorarea agriculturii românești. Cu dragoste pentru România și pentru familia mea, cu ajutorul divin pe care îl primesc necondiționat, am credința că România se află pe un drum bun”, a spus ministrul Barbu.

Oficialul social-democrat a mai adăugat că, de-a lungul mandatului său, a reușit să obțină fonduri și facilități pentru fermierii români. În această toamnă, Barbu a obținut aprobarea unui sprijin de 21,6 milioane euro pentru susținerea fermierilor români afectați de secetă.

În viitor, care vizează modernizarea unităților de procesare a materiilor prime agricole, susținerea independenței energetice și nu în ultimul rând își propune revitalizarea liceelor agricole și oferirea unei prime de angajare în agricultură.