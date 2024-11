Florin Barbu: ”Putem fi grânarul Europei”. Sistemul de irigații din România, amortizat în doar 5 ani

, a fost miercuri, 6 noiembrie, invitatul reputatul omului de televiziune Mihai Tatulici, la TATULICI LA FANAT1K.

”Suntem într-un program foarte ambițios de reabilitare”

În cadrul talk-show-ului politic și social, oficialul a dezvăluit ce se va întâmpla cu Canalul Siret-Bărăgan, dar și cu sistemul de irigații din România.

”În momentul de față, îl avem în licitație publică, iar în luna martie 2025 vor începe lucrările la Canalul Siret-Bărăgan. Este o investiție gândită foarte bine pentru că din Canalul Siret-Bărăgan practic, nu mai pompăm apă din Dunăre cu costuri foarte mari la energie și vom alimenta 425.000 de hectare din acest canal. Costurile și perioada de amortizare este de maxim 5 ani”, a declarat ministrul Agriculturii la FANATIK.

Florin Barbu a explicat că în sistemul de irigații, investițiile care se fac se amortizează în maxim 5 ani. ”Este cel mai rentabil din punct de vedere al categoriilor de investiții din România care se amortizează pe o perioadă de 5 ani.”

De asemenea, social-democratul a subliniat că în România se desfășoară un amplu proces de reabilitare a sistemului de irigații la finalul căruia vor restaurate 2,7 milioane de hectare.

”Suntem într-un program foarte ambițios de reabilitare, chiar eu am început acest program de reabilitare în 2015, când eram directorul general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, iar în următorii 4 ani vom ajunge la 2,7 milioane de hectare reabilitate integral”, a mai spus politicianul.

”Am fi grânarul Europei”

Potrivit lui, în țara noastră ”sunt 9 milioane de hectare și se pot iriga maxim 3 milioane de hectare pentru că atât avem disponibil de apă pentru a iriga”.

”Vorbim de Dunăre, unde 85% din acest sistem de irigații este pe Dunăre. Diferența de amenajări sunt din alte lacuri și din alte acumulări, dar asta este altă sursă de apă. Ăsta este maximul care se poate iriga în România, 3 milioane. Dar gândiți-vă că 1 milion de hectare de porumb în sistem irigat, cu o medie de 12-14 tone la hectar, dă o producție de 14 milioane de tone. În România se cultivă 3 milioane de tone, diferența de 2 milioane de tone, la o medie între 5 și 6 tone, ar mai însemna încă 12 milioane de tone. 12 și cu 1 milion în sistem irigat înseamnă 26 de milioane de tone. Nu ne-ar putea depăși niciun stat din UE și am fi grânarul Europei 100%. Noi vorbim acum decât pe 1 milion de hectare, dacă ar fi să irigăm 3 milioane de hectare am fi premiați nu numai în UE și în mai multe țări care sunt non-UE”, a transmis acesta la TATULICI LA FANAT1K.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că au fost investiți până acum 1 miliard de euro în infrastructura principală de irigații, desecare și drenaj și că urmează să fie alocați alți 1,5 miliarde de euro.

”Până acum s-a cheltuit 1 miliard de euro. S-au semnat contracte și sunt în diverse faze de execuție. Diferența de 1,5 miliarde de euro, deja am avut o discuție cu Banca Europeană de Investiții, dar și cu Banca Mondială, pentru că este singura investiție care se amortizează în 5 ani și studiile pe care le-au făcut Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială arată că faptul că sistemul se amortizează în maxim 5 ani. Vom contracta un împrumut pentru diferența de 1,5 miliarde de euro pentru finalizarea celor 2,7 milioane de hectare și bineînțeles și Canalul Siret-Bărăgan”, a anunțat ministrul Barbu.

”Fermierii mai au alte costuri”

Totodată, candidatul PSD la alegerile parlamentare a vorbit și despre provocările pe care le-a avut la începutul demarării lucrărilor de reabilitare ale sistemului de irigații din România.

”Când eram la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și am plecat cu reabilitarea sistemului de irigații, imediat am primit hârtie de la Comisia Europeană, pentru că dădeam și apă gratuită pe infrastructura principală de irigații. Au scris acolo că este ajutor de stat, că intrăm în infringement.

Mi-am luat două hărți cu amenajările de irigații pe care le avem noi, că noi avem în România și infrastructură principală, și infrastructură secundară care este în administrația organizațiilor de udători, și m-am dus la CE, unde le-am demonstrat: ‘Oameni buni, noi dacă băgăm apă pe infrastructura principală de irigații, fermierii mai au alte costuri’”, a menționat politicianul la FANATIK.

”Le decontez fermierilor 50% din consum”

Oficialul a declarat că acesta nu este un ajutor de stat direct către fermieri pentru că aceștia trebuie să ia apa din canal, din infrastructura principală de irigații, prin intermediul infrastructurii secundare pentru a o duce la plantă, iar acest lucru implică alte costuri.

”Bine, când am fost președintele Comisiei de Agricultură am modificat legea să le decontez fermierilor 50% din consumul pe stațiile din infrastructura secundară de irigații. În afară de apa gratuită pe infrastructura principală de irigații le mai decontăm încă 50% din consum. Așa, și le-am arătat regulamentele UE și partea tehnică, cum arată o amenajare, habar nu aveau.

Nu există în Europa sau să te duci să stai cu cineva de vorbă și să spui că în România există amenajare de irigații, care 4 stații plutitoare au un spate 100.000 de hectare…Avem la Gălățui-Călărași, pe Dunăre, 4 stații plutitoare și două stații de repompare, care în spate amenajarea are 100.000 de hectare. În plus, avem amenajarea Spiru Haret din Brăila, în spatele acestei stații care are agregate cu un debit de 7,5 metri cubi/secundă sunt 86 de mii de hectare, o singură stație. Le-am demonstrat că nu se duce direct ajutorul pe care noi îl dăm pe infrastructura principală către fermieri și ei au înțeles. M-am dus argumentat, juridic, economic, cum stau lucrurile”, a afirmat acesta.

”Fermierii au văzut este apă gratuită pe canale”

Ministru social-democrat este de părere că aceste lucruri nu au fost deblocate pentru că nimeni nu s-a dus la Comisia Europeană să le explice ”‘Domnule, uite! Așa e o amenajare tehnică la noi. Nu există ajutor de stat dacă eu bag pe infrastructura principală! E a mea, a statului! Restul, infrastructură secundară sunt alte costuri, nu sunt beneficii”.

Conform șefului de la Agricultură, ”atunci când dai un ajutor de ăsta se spune că e beneficiu direct către fermieri. În cazul ăsta nu e direct! De atunci am deblocat și partea asta de apă gratuită și de atunci am încurajat și fermierii și ei au văzut din 2015, an de an, că este apă gratuită pe canale”.

”Am reușit să avem și noi o autostradă a apei în agricultură”

În plus, că în acest an România a reușit să aibă prima autostradă a apei în agricultură, cu o lungime de 2.700 de kilometri de canal plin cu apă.

”Anul acesta am reușit să avem și noi o autostradă a apei în agricultură. Am avut 2.700 de kilometri plini cu apă în România. Adică, toate canalele puse cap la cap, au avut o lungime de 2.700 de kilometri de canal plin cu apă. Noi suntem într-o zonă în care 85% din sistemul de irigații este pe Dunăre și milioane de metri cubi de apă se varsă anual, în Marea Neagră, și se sărăturează. În loc să lăsăm apa dulce, să o ducem pe câmp, și dacă se evaporă, și dacă creăm un climat atât pentru animale, cât și pentru păsări, chiar dacă mai sunt infiltrații, unde se duc? În pânza freatică!

În loc să lăsăm această apă duce care se sărăturează când se duce în Marea Neagră, trebuie să o ducem pe câmpie, să o ducem în ecosistem. Asta este datoria noastră. Este un mit că trebuie să facem economie de apă dulce pentru că nu avem cum să facem economie de apă dulce pentru că zona noastă, relieful nostru, ăsta este. Apa se duce în mare și se sărăturează, mai bine o ducem pe câmp”, a mai precizat oficialul la FANATIK.

România, pe locul 3 în Europa la producția de porumb

Întrebat pe ce loc suntem în Europa la producția de porumb: ”Anul acesta am avut parte de secetă severă, bine în toate zonele din UE. Pe locul 3 suntem la porumb. În 2022-2023, am fost pe locul 3, dar îmi doresc dezvoltarea sistemului de irigații și rotația de culturi. Anul viitor vreau să am un pact cu fermierii să punem 1 milion de hectare în sistem irigat, unde să scoatem de acolo 14 milioane de tone. Vreau să deținem locul 1 în UE”.

Deși a fost secetă, producția de grâu a României a fost mult mai mare față de anul trecut, iar acest lucru a plasat țara noastră la nivel european pe locul 1 la export, susține ministrul Agriculturii.

”La grâu, anul acesta chiar dacă a fost un an secetos, am făcut cu 1,8 milioane de tone mai mult. Avem undeva la 13 milioane de tone de grâu. În UE deținem primul loc la exportul de grâu. De ce? Pentru că 92% din grâul din România este de panificație, este cel mai calitativ grâu din UE”, a transmis ministrul.

”Vom fi țara cu cea mai mare procesare din sud-estul Europei”

Oficialul PSD a precizat că România exportă grâul, deoarece la panificație avem un grad de autosuficiență de 300%,”adică, avem capacități de a produce 200% în plus față decât consumăm”.

”În momentul de față, am făcut un program ambițios INVESTALIM cu schemă de ajutor de stat pe întreprinderi, câte 50 de milioane de euro de la bugetul de stat și cofinanțarea lor 50 de milioane de euro. Vor fi fabrici în procesare de 100 de milioane de euro prin care ne dorim să procesăm materia primă, să nu mai plece la export.

Concomitent, prin Programul de Fonduri Europene, Programul Național Strategic de la Ministerul Agriculturii, am mai prins încă 600 de milioane de euro. Practic, vom semna anul acesta până pe 31 decembrie, 1,5 miliarde euro. Asta înseamnă că în următorii patru ani, dacă finalizăm aceste investiții, vom fi țara cu cea mai mare procesare din sud-estul Europei”, a conchis oficialul.

