Florin Barbu: „Seceta a afectat culturile, unele 100%”. Ce despăgubiri oferă Guvernul agricultorilor

Florin Barbu, ministrul PSD al Agriculturii, a vorbit, marți, despre efectele secetei prelungite și temperaturilor extrem de ridicate asupra culturilor Agricole, mai ales în ce privesc porumbul și floarea-soarelui, Barbu descriind „o situație tragică”.

„La porumb și floarea soarelui e mult mai tragic”

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit, marți, despre efectele și a secetei asupra culturilor agricole, apreciind situația ca foarte gravă în cazul celor de porumb și floarea-soarelui. Florin Barbu a precizat că agricultorii ale căror culturi au fost distruse de secetă vor primi despăgubiri de la Guvern, cu valori cuprinse între 200 și 250 de euro pe hectar de cultură compromisă.

„Seceta a afectat culturile și de toamnă. Vorbind de grâu, acum avem peste 100.000 de hectare deja centralizate și trimise de către comitetele de situații de urgență. La porumb și floarea soarelui e mult mai tragic, practic, din estimările noastre, vor fi undeva la două milioane de hectare afectate de secetă. În continuare, direcțiile agricole, primăriile, prefecturile au luat legătura, suntem în legătură cu toate instituțiile subordonate din Ministerul Agriculturii pentru a întocmi procesele verbale de calamitate”, a declarat ministrul Agriculturii la .

Culturi compromise, sub cod roșu

Ministrul Agriculturii a precizat că vremea caniculară care a adus temperaturi de , de peste 40 de grade, au compromis total aceste culturi. De aceea, după discuții cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, și la nivel guvernamental, datele vor fi centralizate și executivul va acorda despăgubiri pentru agricultorii aflați în această situație, a spus Florin Barbu.

„Sigur, Guvernul trebuie să vină cu un sprijin. Temperaturile extreme de cod roșu de peste 40 de grade au compromis culturile acestea în proporție de 100%. Din discuțiile cu Marcel Boloș și la nivel de Guvern, trebuie să centralizăm datele și la final vom veni cu o măsură de sprijin cu despăgubiri. Despăgubirile cred că vor trebui încadrate financiar între 200 și 250 de euro pe hectar”, a declarat ministrul Agriculturii.

Impact la buget de 700 milioane de euro

Florin Barbu a precizat că despăgubirile trebuie suportate și de bugetul de stat, estimând că impactul a fost estimat la 700 de milioane de euro, și că banii vor ajunge la fermieri până la sfârșitul lunii septembrie. Barbu a mai spus că vrea să discute și cu băncile, în viitoarea săptămână, pentru ca celor calamitați să li se amâne ratele sau să li se suspende.

Nu toate suprafețele pot fi irigate

Ministrul Agriculturii a subliniat că nu toate suprafețele agricole ale României pot fi irigate, pentru că aceste sisteme acoperă doar 2,8 milioane de hectare. „Cunosc sistemul de irigații foarte bine, am fost directorul general al Ageției Naționale de Îmbunătățiri Funciare timp de șase ani. Când am venit în 2014 la Agenție, România avea în jur de 180.000 de hectare. Acum am irigat 1,2 milioane de hectare, dar nu toată suprafața din România poate fi irigată deoarece amenajate cu sisteme de irigații sunt 2,8 milioane de hectare”, a spus Barbu.

„Ce a făcut Ministerul Agriculturii? (…) Am scos un program de 100 de milioane de euro pentru realizarea de amenajări locale. Practic, fermierii puteau depune proiecte și pot depune în continuare proiecte pentru a realiza acele sisteme de irigații locale care sunt independente de amenajarea principală de irigații”, a mai declarat ministrul Agriculturii.