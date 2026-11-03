Sport

Florin Bratu a primit oferta pentru a reveni în fotbalul românesc

Ovidiu Minea
03.11.2026 | 09:50
Florin Bratu a primit oferta pentru a reveni in fotbalul romanesc
EXCLUSIV FANATIK
Florin Bratu are oferta pe masă! Ce echipă ar putea prelua. Foto: Sport Pictures
Florin Bratu, fostul golgheter al lui Dinamo, a primit o ofertă pentru a se întoarce în fotbalul românesc. Despre ce echipă este vorba?
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CS USV CSM Iași 2020 vrea să schimbe antrenorul și l-a ofertat pe Florin Bratu. Fără victorie de cinci etape, gruparea cunoscută sub numele de „pepenii verzi” a ajuns pe locul 5 al clasamentului Seriei I a Ligii a 3-a. Drept urmare, capii grupării pe care Primăria Iași a plantat-o în vară în locul lui Poli Iași în Copou vrea să-l înlocuiască pe tehnicianul Cristi Ungureanu. Primii doi antrenori cu care moldovenii au discutat sunt Florin Bratu și Alexandru Bourceanu.

Florin Bratu, ofertat să revină în fotbalul românesc. CS USV CSM Iași 2020 l-a contactat pe antrenor

Florin Bratu este liber de contract după ce a rezistat doar șase etape pe banca albanezilor de la Partizani Tirana. La Partizani, unde a stat din iulie până în octombrie, el a obținut o victorie și un egal în șase meciuri.

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Anterior, „Bratone”, care a început să antreneze în 2014, mai lucrase la Dinamo II București, CS Tunari, România under 18, Dinamo București, Aerostar Bacău, Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna, România tineret, Karmiotissa (Cipru), CS Dinamo București și Metaloglobus București.

Bourceanu e sub contract cu Unirea Dej

Alexandru Bourceanu este acum sub contract cu o altă echipă din Liga a 3-a, Unirea Dej, pe care a preluat-o în vară. Ardelenii sunt pe locul 11, penultimul al Seriei a 8-a, cu opt puncte acumulate în cele 11 runde ale turului sezonului regulat. Bourceanu a mai fost antrenor la Speed Academy Pitești, de unde s-a retras ca jucător.

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În afară de Bratu și Bourceanu, conducătorii CS USV CSM Iași 2020 mai caută și alte variante de antrenor, capabil să promoveze echipa în Liga a 2-a. Presiunea îndeplinirii obiectivului este cu atât mai mare cu cât Iașul oferă un buget uriaș pentru Liga a 3-a. Numai de la Primăria Iași, în ultimele cinci luni ale anului sunt asigurați echipei 450.000 de euro. Șefii „pepenilor verzi” vor să mute pe banca tehnică după meciul de sâmbătă, de la Tărgu Secuiesc, cu echipa locală KSE, dacă oaspeții nu vor câștiga.

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Fostul atacant al lui Botoșani și U Craiova spune că poate redresa echipa

Fost atacant la FC Botoșani și U Craiova, Cristi Ungureanu a anunțat că nu vrea să își rezilieze contractul cu „pepenii verzi” pe cale amiabilă. Tehnicianul spune că este optimist că va duce echipa în iarnă pe unul dintre primele patru locuri ale seriei și va intra în obiectivul asumat în vară. În Liga a 3-a, în play-off se califică primele patru clasate din fiecare serie.

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Dacă CS USV CSM Iași 2020 îl demite pe Ungureanu, trebuie să-i plătească acestuia salariul până la finalul sezonului 2026-2027. Cum actualul șel al băncii tehnice ieșene are o retribuție netă de circa 2.000 de euro lunar, el ar urma să încaseze 17.000 de euro.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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