Florin Bratu a pus punct controverselor după CS Dinamo – Steaua: „Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat”. Video

La finalul meciului , Florin Bratu a dorit să lămurească situația echipei pe care o antrenează, în contextul în care în săptămâna premergătoare partidei de pe „Arcul de Triumf” au existat voci, mai mult dinspre galeria formației din Ghencea, care au susținut că echipa din subordinea MAI ar fi de fapt „adevăratul Dinamo”, ci nu gruparea din Superliga.

Florin Bratu, mesaj clar după CS Dinamo – Steaua 0-0: „Nu pretindem că suntem Dinamo adevărat!”

Tehnicianul chiar și-a început conferința de presă de la finalul jocului de sâmbătă prin a spune că el și colaboratorii săi nu au abordat niciodată acest subiect în această notă.

În plus, fostul atacant a subliniat o dată în plus că singurul scop al echipei de fotbal din cadrul CS Dinamo este acela de a forma și a dezvolta tineri fotbaliști, poate chiar pentru „clubul soră” din prima ligă.

„Cum s-a simțit în ce sens? Pe mine sincer m-au interesat punct, punctele, era un meci de campionat, da, știu la ce vă referiți, au fost în joc două nume importante pentru fotbalul românesc. Dar eu am spus-o și mă repet, nu pretindem că suntem Dinamo adevărat.

Am spus-o de mai multe ori, suntem clubul Ministerului de Interne, CS Dinamo, unde urmărim să promovăm jucători tineri. Ați văzut azi mai mulți dintre ei, unul care abia ieri a împlinit 16 ani, Ayan Anghel. Celălalt, având un parteneriat cu FC Dinamo, Ianis Niculae are 17 ani. Vadym Kyrychenko, atacantul ucrainean, care și el abia a făcut 19, plus ceilalți pe care îi am în lot, 20, 21 de ani.

Cum a analizat antrenorul jocul propriu-zis de pe „Arcul de Triumf”: „Scopul scuză mijloacele”

Îmi place și iubesc să lucrez cu tinerii. Mă bucur că astăzi am ținut piept unei echipe importante, o echipă care are experiență la nivel de Liga 2, etapa trecută a dat 4 goluri Concordiei Chiajna. Și noi am rezistat, în multe momente cred că am și controlat jocul.

Da, poate că cei care au venit la stadion își doreau goluri, nu s-a reușit acest lucru, dar scopul scuză mijloacele și pentru noi este un punct câștigat. E posibil, dar jucând în urmă cu două etape împotriva celor de la Dumbrăvița, au avut mai mult trac, acum cred că au fost mai bine. Din punct de vedere ofensiv, cred că acolo trebuie să îmbunătățim jocul, să ținem mai mult de minge, să atacăm mai bine spațiile.

Cred că, din tinerețea asta dacă facem și puțină experiență din jocurile acumulate, vom fi și mai eficienți”, a declarat Florin Bratu la finalul meciului ,