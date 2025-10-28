Sport
Florin Bratu a scos „mitraliera” după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3: „Și cu mama vreau să câștig!”

În ciuda trecutului dinamovist, Florin Bratu a făcut o declarație războinică după CS Dinamo - FC Dinamo 1-3. Antrenorul echipei din Liga 2 și-ar fi dorit să îi încurce pe „câinii” lui Kopic
Cristian Măciucă
28.10.2025 | 23:50
Florin Bratu a scos mitraliera dupa CS Dinamo FC Dinamo 13 Si cu mama vreau sa castig
Florin Bratu a renunțat la sentimente după CS Dinamo - FCSB Dinamo 1-3: „Și cu mama vreau să câștig!”. FOTO: sportpictures.eu
Florin Bratu ar fi vrut să nu aibă milă de FC Dinamo. Antrenorul lui CS Dinamo s-a arătat dezamăgit de rezultat la finalul meciului din prima etapă a grupelor Cupei României Betano.

Florin Bratu, declarație războinică după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3

CS Dinamo și FC Dinamo au fost adversare în prima etapă din Grupa D a Cupei României Betano. Partida s-a disputat pe „Arcul de Triumf” și a fost câștigată cu 3-1 de echipa lui Zeljko Kopic.

Florin Bratu o antrenează pe CS Dinamo și a fost dezamăgit că nu a încurcat-o pe echipa la care a scris istorie. Cu FC Dinamo, „mitraliera” a câștigat o Supercupă a României în anul 2005. Bratu a jucat la Dinamo în perioadele 2005-2006 și 2007-2010.

„A fost un sentiment amestecat, e prima dată când trec printr-o astfel de situație. Nu mi-a fost ușo. A câștigat echipa mai experimentată. Cu schimbările am reintrat în joc, cred că au fost momente în care am condus partida, mai ales în repriza a doua.

Dacă eram mai atenți la ocazii, puteam să egalăm. A fost un rezultat echitabil, FC Dinamo a avut inițiativa, noi am pierdut multe dueluri la mijlocul terenului. Le-am spus jucătorilor să ia experiența asta ca pe un pas înainte”, a declarat Florin Bratu, după CS Dinamo – FC Dinamo 1-3.

Cătălin Cocoș, autorul singurului gol al lui CS Dinamo, putea da lovitura în minutul 74. La scorul de 1-2, atacantul a ratat ocazia egalării deși a scăpat singur cu portarul Roșca.

„Normal că m-aș fi bucurat! Jucam un meci, e clar că voiam să câștig. Nu pot să fiu ipocrit și să zic că nu m-aș fi bucurat. Da, respect clubul Dinamo, da, îmi doresc unirea cluburilor, dar eu și dacă joc cu mama vreau să câștig! M-aș fi bucurat să egalăm”, a adăugat Bratu.

Ce mesaj a avut „mitraliera” pentru FC Dinamo: „Suporterii nu mai au răbdare”

CS Dinamo și FC Dinamo fac parte din Grupa D a Cupei României Betano, alături de Concordia Chiajna, Hermannstadt, Farul Constanța și FC Botoșani.

„FC Dinamo are experiență, istorie, pot alinia două echipe cu lotul pe care-l au. Cred că ar trebui să se axeze pe Cupă, pentru că suporterii nu știu câtă răbdare mai au. S-au făcut 18-19 ani de la un campionat și 13 de la ultima Cupă. Suporterii îi ții aproape doar câștigând trofee”, a conchis antrenorul lui CS Dinamo.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
