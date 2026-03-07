Sport

Florin Bratu, anunț direct după primul meci la Metaloglobus, 2-2 cu UTA: „Trebuie să acționăm!”

Florin Bratu, rezultat bun la primul său meci pe banca lui Metaloglobus! Ce a declarat antrenorul la finalul partidei cu UTA Arad
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.03.2026 | 17:50
Florin Bratu anunt direct dupa primul meci la Metaloglobus 22 cu UTA Trebuie sa actionam
ULTIMA ORĂ
Florin Bratu în timpul meciului Metaloglobus - UTA Arad. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La primul meci al lui Florin Bratu pe banca tehnică, Metaloglobus a terminat la egalitate, scor 2-2, la Clinceni cu UTA Arad în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. Fosta echipă a lui Mihai Teja rămâne însă pe ultimul loc în clasament înainte de startul play-out-ului.

Concluziile lui Florin Bratu la finalul meciului Metaloglobus – UTA Arad 2-2, primul pentru el pe banca bucureștenilor

La finalul partidei, fostul tehnician de la CS Dinamo a dorit în primul rând să își felicite jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la acest joc. De asemenea, Bratu a subliniat că a observat deja o schimbare în echipă la nivel de atitudine, dar și din punct de tactic, din momentul în care el a fost numit în această funcție. 

ADVERTISEMENT

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea pe care au avut-o. Asta era așteptarea mea în primul rând. Să schimbăm puțin atitudinea, nivelul de concentrare. Să schimbăm ce înseamnă partea tactică, ideile pe care vreau să le implementăm.

Mă bucur că au reacționat. A fost un meci greu, cu o echipă care s-a bătut până în urmă cu două-trei meciuri pentru o poziție de play-off. Mă bucur că am reușit să rezistăm. Cu puțin noroc puteam câștiga.  Vreau să o felicit și pe UTA, să-l felicit pe Mihalcea, pe care îl cunosc de mult. Face o treabă foarte bună”, a spus Florin Bratu la flash-interviu, citat de digisport.ro. 

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Ce își dorește Florin Bratu să reprezinte acest egal pentru Metaloglobus

De asemenea, fostul atacant a mai punctat cu această ocazie și că acest punct, deși nu ajută foarte mult echipa în lupta pentru evitarea retrogradării din SuperLiga, poate constitui un punct de plecare foarte bun pentru următoarea perioadă:

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

„Am încredere în toată lumea. Fiecare dintre ei va avea șansă să joace mai devreme sau mai târziu. Important e ca atunci când intră să dea totul pentru echipă, pentru Metaloglobus. Nu mai avem timp de regrete. Nu avem timp să ne plângem, trebuie să acționăm. Fiecare meci pentru noi e sub o presiune imensă, care trebuie să fie una pozitivă. Să ne motiveze.

Fiecare meci are istoria sa. În play-out oricine poate retrograda. Vedem exemplele din anii trecuți, cu Sepsi care a terminat pe 7 sezonul regulat și apoi a retrogradat. Putem să înaintăm, să facem meciuri bune. Punctul ăsta nu ne ajută foarte mult în clasament, dar poate fi un element de plecare și motivațional foarte bun”. 

ADVERTISEMENT
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate...
Fanatik
Giovanni Becali a anunţat favoritele la titlu în SuperLiga şi „bomba” care poate răsturna calculele: „Poate fi ca Urziceniul”. Exclusiv
Liga 2, live video etapa 20. FC Bihor se califică matematic în play-off,...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 20. FC Bihor se califică matematic în play-off, iar Steaua continuă să spere! Cum arată clasamentul și ce gafă a putut face jucătorul lui Sepsi la 2-0 pentru covăsneni
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate...
Fanatik
Oficial! După două luni, fotbalistul prezentat în SuperLiga a primit actele și poate debuta chiar în această etapă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fără dubii! Alex Chipciu a numit 'cea mai bună' echipă din istoria României:...
iamsport.ro
Fără dubii! Alex Chipciu a numit 'cea mai bună' echipă din istoria României: 'Cât trăim noi ca națiune așa va fi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!