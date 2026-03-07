Florin Bratu, anunț direct după primul meci la Metaloglobus, 2-2 cu UTA: „Trebuie să acționăm!”

ADVERTISEMENT

La primul meci al lui Florin Bratu pe banca tehnică, Metaloglobus a terminat la egalitate, scor 2-2, la Clinceni cu UTA Arad în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga. Fosta echipă a lui Mihai Teja rămâne însă pe ultimul loc în clasament înainte de startul play-out-ului.

Concluziile lui Florin Bratu la finalul meciului Metaloglobus – UTA Arad 2-2, primul pentru el pe banca bucureștenilor

La finalul partidei, fostul tehnician de la CS Dinamo a dorit în primul rând să își felicite jucătorii pentru modul în care s-au prezentat la acest joc. De asemenea, Bratu a subliniat că a observat deja o schimbare în echipă la nivel de atitudine, dar și din punct de tactic,

„Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea pe care au avut-o. Asta era așteptarea mea în primul rând. Să schimbăm puțin atitudinea, nivelul de concentrare. Să schimbăm ce înseamnă partea tactică, ideile pe care vreau să le implementăm.

Mă bucur că au reacționat. A fost un meci greu, cu o echipă care s-a bătut până în urmă cu două-trei meciuri pentru o poziție de play-off. Mă bucur că am reușit să rezistăm. Cu puțin noroc puteam câștiga. Vreau să o felicit și pe UTA, să-l felicit pe Mihalcea, pe care îl cunosc de mult. Face o treabă foarte bună”, a spus la flash-interviu, citat de

Ce își dorește Florin Bratu să reprezinte acest egal pentru Metaloglobus

De asemenea, fostul atacant a mai punctat cu această ocazie și că acest punct, deși nu ajută foarte mult echipa în lupta pentru evitarea retrogradării din SuperLiga, poate constitui un punct de plecare foarte bun pentru următoarea perioadă:

„Am încredere în toată lumea. Fiecare dintre ei va avea șansă să joace mai devreme sau mai târziu. Important e ca atunci când intră să dea totul pentru echipă, pentru Metaloglobus. Nu mai avem timp de regrete. Nu avem timp să ne plângem, trebuie să acționăm. Fiecare meci pentru noi e sub o presiune imensă, care trebuie să fie una pozitivă. Să ne motiveze.

Fiecare meci are istoria sa. În play-out oricine poate retrograda. Vedem exemplele din anii trecuți, cu Sepsi care a terminat pe 7 sezonul regulat și apoi a retrogradat. Putem să înaintăm, să facem meciuri bune. Punctul ăsta nu ne ajută foarte mult în clasament, dar poate fi un element de plecare și motivațional foarte bun”.