Sport

Florin Bratu, dat afară de la Partizani? Eșecul din derby l-a trimis în coada clasamentului. Video

Dragoș Petrescu
12.10.2026 | 06:30
Florin Bratu dat afara de la Partizani Esecul din derby la trimis in coada clasamentului Video
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Florin Bratu, în pericol să fie demis după Partizani - Tirana 1-3 // FOTO: hepta.ro
Florin Bratu a pierdut derby-ul cu Tirana și a ajuns pe penultimul loc în clasamentul din Albania! Urmează demiterea?
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FK Partizani, echipa antrenată de Florin Bratu, a înregistrat al patrulea eșec stagional în campionatul din Albania, 1-3 pe teren propriu în derby-ul cu Tirana, și a ajuns pe penultima poziție în clasament. Tehnicianul român ar primit un ultimatum din partea conducerii să câștige meciul de duminică sau va fi demis, iar după rezultatul înregistrat, viitorul său pe banca tehnică a echipei de pe „Arena e Demave” se clatină serios.

Scaunul lui Florin Bratu se clatină serios după Partizani – Tirana 1-3!

Derby-ul de duminică a început cum nu se putea mai rău pentru Bratu și Partizani, dat fiind faptul că marea rivală a reușit să deblocheze tabela încă din minutul 7, grație golului marcat de Redon Xhixha. Echipa românului a dat însă semne de revenire, izbutind să egaleze până la pauză, prin Elson Himallari (36′). Totuși, în actul secund oaspeții au mai punctat de două ori, în minutele 79, respectiv 85, iar astfel Partizani a suferit al patrulea eșec stagional.

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Din cauza eșecului suferit în fața rivalei locale, Bratu a ajuns pe penultimul loc în Kategoria Superiore (n.r – primul eșalon al fotbalului albanez), având doar patru puncte după primele șase etape. Astfel, postul său de antrenor principal al celor de la Partizani este în mare pericol, dat fiind faptul că, potrivit presei locale, acesta ar fi primit un ultimatum înaintea meciului de duminică: în cazul în care nu va câștiga, ceea ce s-a și întâmplat, va fi demis. Momentan, nu a fost emis niciun comunicat oficial din partea clubului în ceea ce privește viitorul său.

Florin Bratu a semnat cu Partizani în luna iulie

Fostul selecționer U18 și U21 al României a semnat cu gruparea din Tirana la începutul lunii iulie, însă rezultatele sale la cârma echipei au fost dezamăgitoare, mai ales în contextul în care Partizani reprezintă unul dintre cele mai titrate cluburi din Albania. În palmaresul clubului se regăsesc 17 titluri de campioană, 15 Cupe și trei Supercupe interne în palmares, ultimul titlu fiind cucerit în 2023.

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Toate rezultatele înregistrate de Florin Bratu pe banca lui FK Partizani Tirana:

  • Partizani – Tirana 1-3
  • Egnatia – Partizani 2-1
  • Partizani – Dinamo City 2-4
  • Vilaznia – Partzani 2-3
  • Partizani – Laci 1-2
  • Partizani – Teuta 0-0

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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