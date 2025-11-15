Sport

Florin Bratu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al carierei: “Când m-a chemat nea Piţi mi s-au tăiat picioarele! A căzut cerul pe mine”

Florin Bratu a povestit cel mai mare regret al carierei sale. Dialogul cu Victor Pițurcă care l-a demoralizat complet.
Mihai Dragomir
15.11.2025 | 17:17
Florin Bratu nu poate trece peste ratarea Euro 2008. Ce a spus despre Victor Pițurcă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Naționala României ajungea la Euro 2008 în „grupa morții”. Ce a spus Florin Bratu despre decizia selecționerului Victor Pițurcă de a renunța la el pentru lotul cu care a mers la turneul final.

Florin Bratu regretă și astăzi absența de la Euro 2008

Florin Bratu a fost invitat la „Fanatik Dinamo”, unde a povestit despre cel mai mare regret din cariera sa de jucător. „Mitraliera” și-a amintit cum a primit vestea de la Victor Pițurcă că nu se va baza pe el la Euro 2008. Cum a trăit fotbalistul acel moment, dar și perioada de după.

„Regret pe bună dreptate. Am venit la București după cantonamentul din Antalya. Eram la Mogoșoaia, se renunțaseră deja la Deac și la Ovidiu Petre, accidentați. Am stat o săptămână acolo și într-o zi de miercuri, data limită de anunțare a lotului la UEFA. Făcusem și pozele de prezentare, în costum, în echipament, tot. Am fost la masă, după am fost în cameră.

Nea Piți a rămas la masă, era cu ajutoarele lui acolo. Am coborât cu ghetele în mână, m-am uitat acolo și nici prin cap nu îmi trecea. Nici anturajului, nici presei, credeau că va rămâne Ghionea, Ștefan Radu, Adrian Cristea… Eu eram un jucător foarte în formă atunci. Nu mă laud, atunci, ca formă sportivă, după Adrian Mutu, eu eram. Nimeni nu făcea calcule să rămân”, a spus inițial Florin Bratu.

Cum a primit Florin Bratu vestea că nu va juca la Euro 2008

Florin Bratu a aflat că nu va juca la turneul final din 2008 chiar de la selecționer. „Mitraliera” nu își explică nici în prezent de ce a fost preferat Ciprian Marica, cel care nu a bifat nici măcar un minut la competiția găzduită atunci de Austria și Elveția.

„M-a chemat nea Piți și mi-a zis să vin puțin la el. Mi s-au tăiat picioarele. M-am pus la masă și mi-a spus că a trebuit să aleagă între mine și Marica și că el a jucat mai mult în preliminarii și că nu poate să îl lase! A spus că e decizia lui. Din cei 5, adică eu, Mutu, Marius Niculae, Daniel Niculae și Ciprian Marica, au rămas 4.

A fost paradoxal, l-a luat pe Marica și nu l-a băgat niciun minut. Când am plecat i-am spus că nu mai are rost să vin la antrenament. Chiar și nea Piți a recunoscut după că putea face mai mult din punctul ăsta de vedere. Chiar meritam, mă simțeam bine, eram unul dintre golgheterii campionatului, terminasem bine.

M-am gândit apoi, și foarte mulți spuneau că probabil lui nea Piți nu i-a plăcut gestul acela cu mitraliera, că nu îi plac gesturile astea. Acum mă întâlnesc aproape săptămânal cu el, ne înțelegem foarte bine. A fost decizia lui, a trecut. E o frustrare, regretul carierei mele, apoi meciul cu Anderlecht, meciul cu Lazio și Copenhaga. Am venit acasă, m-am dus așa plâns. Am vorbit cu soția, a spus că nu are rost să stau așa. Am fost o săptămână pe la Barcelona, nu eram eu, dar am încercat pentru ea să ies din acea stare. M-am întors până a început turneul final, l-am văzut la televizor!”, a mai spus Florin Bratu la „Fanatik Dinamo”.

Florin Bratu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al carierei

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
