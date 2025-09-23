Sport

Florin Bratu, eroul lui Dinamo în victoria istorică împotriva lui Everton: “Am topit caramelele”

Florin Bratu a rememorat victoria lui Dinamo cu 5-1 în fața lui Everton. Amintiri din sezonul în care „câinii” umileau formația din Premier League.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 22:00
Florin Bratu a povestit celebrul Dinamo - Everton 5-1. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dinamo întâlnea Everton în primul tur preliminar din Europa League în sezonul 2005/2006. Florin Bratu și-a amintit de „dubla” din poarta englezilor în partida tur câștigată cu 5-1 în „Ștefan cel Mare”.

Florin Bratu și umilința pe care Dinamo i-a aplicat-o lui Everton

Invitat la emisiunea „Fanatik Dinamo”, Florin Bratu a rememorat celebra victorie a lui Dinamo cu 5-1 în fața lui Everton. Rezultatul a rămas în istorie și chiar și acum, la 20 de ani de la acel meci, fostul internațional român își amintește cu drag.

„Au fost acele goluri cu Everton. S-au împlinit 20 de ani de atunci. A fost la limită atunci, nea Ando a pregătit meciul între mine și Claudiu, Zicu. Până la urmă, din perspectivă tactică i-a preferat pe Claudiu și Zicu de la început, au jucat bine amândoi.

Claudiu a ieșit accidentat, și-a rupt clavicula, s-a operat apoi. Am intrat în locul lui. Ei au terminat atunci în primele 4-5 în Premier League. ‘Am topit caramelele’, scria presa atunci. 

„Toți de la Everton erau de echipe naționale, și noi le-am dat 5!”

Toți de la Everton erau de echipe naționale, și noi le-am dat 5. Unul dintre meciurile de referință pentru Dinamo. Nu mai știu de ce nu am mai continuat. Cred că eu am vrut să rămân în Franța, și am prins apoi acel contract cu Valenciennes.

A fost o perioadă bună acolo. În perioada aia câștiga Dinamo campionatul. M-am întors că mi-au zis că au luat campionatul, că joacă în Champions League, m-au păcălit să zic așa cu chestia asta. Atunci a fost cu Lazio și cu toate cele!”, a spus inițial Florin Bratu.

„Când am văzut tabla cu numărul 15 mă uitam și îmi venea să fac o gaură acolo!”

„Cu PSG acasă, când eram la Rapid, am avut și atunci o experiență. La 1-0 acasă m-a băgat nea Viorel Hizo și după 10 minute m-a scos. Când am văzut tabla cu numărul 15 mă uitam și îmi venea să fac o gaură acolo și să ies direct la vestiar.

Cei din presă l-au întrebat și a răspuns că a crezut că mergem la penalty-uri și că l-a băgat pe Șumudică. A ales așa pentru că el avea experiență”, a mai povestit „Mitraliera” la „Fanatik Dinamo”.

