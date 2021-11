Florin Bratu, explicații pentru prăbușirea tricolorilor mici în repriza a doua a meciului cu Italia: „Vechea noastră meteahnă, fazele fixe”

România U21 a pierdut cu 4-2 în fața reprezentativei similare a Italiei, după ce a pierdut cu 7-0 tot în fața „Squadrei Azzurra”.

Echipa națională de tineret a avut o repriză de coșmar iar un fundaș italian pentru Italia U21.

Florin Bratu, nemulțumit de prestația elevilor săi: „Ne-am apărat în zonă la cornere și nu am interpretat bine fazele”

Florin Bratu regretă faptul că România nu a reușit conserve avantajul după pauză deși a condus cu 2-0 și 2-1: „Am început foarte bine jocul. Am avut organizare, dinamică. După 2-0, am luat un gol rapid, chiar la următorul minut. Am intrat cu un moral bun și am încercat să le dau energie”.

Punctul slab a fost din punctul de vedere al lui Florin Bratu la fazele fixe, iar în atac România nu a mai reușit să le pună probleme adversarilor.

„Nu am reușit apoi să-i punem pe adversari sub presiune, apoi au venit acele faze fixe care ne-au destabilizat. Vechea noastră meteahnă, fazele fixe. Sper să învățăm din aceste greșeli”.

Florin Bratu, mesaj pentru elevii săi: „Arătăm potențial, dar nu e suficient”

Selecționerul României U21 le transmite jucătorilor săi că este conștient de valoarea lor însă a declarat că trebuie să rămână la fel de concentrați până la ultimul fluier al partidei.

Arătăm potențial, dar nu e suficient. Trebuie să arătăm același spirit de luptă 95 de minute. Toate ocaziile lor au fost din lateral și faze fixe.

În rest, niciun atacant de-ai lor nu a scăpat. Ne-am apărat în zonă la cornere și nu am interpretat bine fazele”, a spus Florin Bratu la emisiunea „Fotbal Club” difuzată de .

Repriză de coșmar pentru Florin Bratu cu Italia U21

România U21 a primit în debutul reprizei a doua nu mai puțin de trei goluri în decurs de doar zece minute. Toate înscrise de fundașul central debutant: Simone Canestrelli, care și-a marcat și în proprie poartă în prima repriză.

Simone Canestrelli a marcat în decurs de doar nouă minute în minutele 63, 69 și 71. Canestrelli este coleg de echipă cu Ionuț Nedelcearu la Crotone în Serie B.

Naționala României U21 este calificată direct la Campionatul European U21 din 2023 pe care Bucureștiul îl va organiza.