Florin Bratu i-a pus gând rău lui Mirel Rădoi la debutul în play-out: ”Am luat mitraliera de la Dinamo”

ADVERTISEMENT

Adus să salveze situația la FCSB după un sezon dezastruos, Mirel Rădoi are misiunea de a câștiga play-out-ul și apoi barajul de Conference League. Însă, Florin Bratu este pregătit să-i strice startul.

Cum vrea să-l învingă Florin Bratu pe Mirel Rădoi în startul play-out-ului

Antrenorul echipei Metaloglobus este conștient de faptul că urmează o partidă extrem de dificilă în fața unei formații de top și a recunoscut că și-ar fi dorit ca Mirel Rădoi să nu ajungă în acest moment pe banca tehnică a FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

”Cum am spus, un alt campionat. E clar că am speranțe o dată ce am venit. Normal că am speranțe la meciul cu FCSB, e clar. Mă bazez pe ce am pregătit, pe forța grupului și pe orgoliul lor. Sunt meciuri care contează foarte mult și pentru jucători.

Pe mine mă interesează de echipa mea. E o echipă foarte bună (n.r. – FCSB), e clar că nu mi-aș fi dorit această schimbare. Mirel e un antrenor bun și îi cunosc principiile. Mă bazez și pe faptul că nu are multe zile acolo, dar are și un avantaj că are o echipă cu o valoare mare individuală”, a declarat Bratu, la emisiunea Fotbal Club de la .

ADVERTISEMENT

Ce le-a cerut Bratu jucătorilor săi

Tehnicianul ultimei clasate din SuperLiga a avut puterea să glumească când a fost întrebat de cum va putea să o învingă pe FCSB și a dezvăluit că Metaloglobus va trebui să lupte cu toate armele pentru a se salva de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

”Am încercat să vorbesc cu fiecare, să îi susțin pe toți și prin metodele mele să-i ridic la nivelul jocului de duminică. Nu vreau să vorbesc și să zic că mă bazez pe un jucător, vreau să am un grup unit. Pentru noi contează fiecare punct. Cât avem șanse matematice, noi trebuie să sperăm.

Trebuie să luptăm, ca la război. Nu mai e timp de joc frumos, de posesie, nu. Trebuie să fim eficienți. Am luat mitraliera de la Dinamo (n.r. – râde). Încerc și eu cumva să mă încurajez. Ne ajută să jucăm cu FCSB în prima etapă din play-out. Jucăm apoi cu celelalte contracandidate, iar FCSB ar putea să le încurce după”, a spus Florin Bratu.

ADVERTISEMENT

Câți spectatori sunt așteptați la FCSB – Metaloglobus

După , LPF a hotărât în cele din urmă ca întâlnirea FCSB – Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului SuperLigii, să se desfășoare duminică, 15 martie, de la ora 20:30.

În ciuda faptului că ”roș-albaștrii” au un sezon mai mult decât modest, fostul atacant Raul Rusescu este convins că . El este sigur că aducerea lui Mirel Rădoi ca antrenor va crea o emulație în rândul suporterilor.