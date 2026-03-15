Florin Bratu ironizează campioana după FCSB – Metaloglobus 0-0: „Nu ne dădeau gol nici în două zile”

FCSB nu a debutat în play-out așa cum s-ar fi așteptat fanii. Mirel Rădoi nu a reușit încă să aducă un plus în jocul campioanei, care nu a izbutit să înscrie niciun gol în poarta echipei ce avea înaintea partidei doar șase puncte după înjumătățire. Florin Bratu i-a dejucat intențiile lui Rădoi și strategia sa a păstrat poarta intactă. La finalul meciului, fostul antrenor al lui CS Dinamo i-a ironizat pe adversarii de la FCSB.

Florin Bratu i-a ironizat pe elevii lui Rădoi după FCSB – Metaloglobus 0-0

FCSB și Metaloglobus și-au împărțit perfect punctele în acest sezon. Deși este o echipă cu un buget infim și se află într-o situație critică în clasament, formația campioană a reușit să obțină o singură victorie din trei întâlniri cu nou-promovata din București. Un meci a fost câștigat de Metaloglobus, după ce FCSB a condus la pauză, iar în prima etapă de play-out au remizat.

Elevii lui Mirel Rădoi au găsit destul de greu calea spre poartă și au avut o prestație dezamăgitoare, mai ales pe plan ofensiv. Roș-albaștrii nu și-au creat foarte multe ocazii, iar acest lucru s-a văzut pe tabelă. Scorul final a fost 0-0, iar FCSB a fost devansată de UTA în clasamentul din play-out. Florin Bratu, antrenorul lui Metaloglobus București, a observat acest lucru și i-a ironizat pe adversari după meci:

„Nu foarte multe contracandidate vor câștiga acest punct. Un punct pentru noi, la zestrea aceasta puțină, este extrem de important, dar cel mai important este moralul. Pot și eu, în săptămâna următoare, să construiesc cu echilibru din toate punctele de vedere. Acesta este play-out-ul. Avem exemplul anilor trecuți, când Sepsi sau FCU Craiova terminau pe locul 7 și au retrogradat. Toate echipele care sunt în play-out se bat pentru menținere.

FCSB nu este niciodată slabă, are calitate. Am reușit să-i blocăm foarte bine, să ne batem pentru fiecare minge. Mai avem opt meciuri, opt bătălii extrem de importante, din care noi trebuie să luăm puncte. Au un antrenor foarte bun. Mă interesează foarte puțin FCSB, dar nu putem neglija calitatea și ce înseamnă în România. S-au bătut pentru fiecare minge. Mi-au dat impresia că putem juca două zile cu FCSB și să nu primim gol. Este meritul lor și îi felicit”, a declarat Florin Bratu, la conferința de presă, după FCSB – Metaloglobus 0-0.

Gigi Becali nu a făcut niciun comentariu negativ la adresa jocului echipei sale

Deși echipa sa a scos doar o remiză cu ultima clasată și nici nu a reușit să marcheze,

„I-am zis lui Mihai: ce-ar fi să-i meargă treaba, să rămână și să facem treabă așa. Plăcerea mea este fotbalul, dar eu nu am fost niciodată microbist. Eu nici nu mă duc pe stadion, pentru că adrenalina nu face bine omului. S-a întâmplat un accident cu Metaloglobus, dar hai să vedem cu o echipă care joacă fotbal. Eu mă aștept ca în aceste 9 meciuri, Mirel să facă o echipă care să câștige barajul. Nici nu are cine. Și de pe locul 2 sau 3 dacă termini, tot joci baraj. S-ar putea să fii pe locul trei și să nu joci nici primul baraj, că nu ai cu cine să-l joci, pentru că nu au licență”, a spus Gigi Becali, conform