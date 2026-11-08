Florin Bratu își pregătește revenirea în SuperLigă! Clubul care l-ar vrea pe banca tehnică

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Florin Bratu este liber de contract după ce a rezistat doar șase etape pe banca albanezilor de la Partizani Tirana. La Partizani, unde a stat din iulie până în octombrie, el a obținut o victorie și un egal în șase meciuri. El are șanse mari să preia o echipă din Superligă, dacă aceasta se desparte de antrenorul ei.

Postul lui Florin Pîrvu e în pericol la Voluntari

Nou promovata FC Voluntari este în impas, după șase înfrângeri la rând. În primele 14 etape, echipa ilfoveană a strâns doar opt puncte, fiind pe penultimul loc în clasament. În aceste condiții, scaunul lui Florin Pîrvu a devenit destul de șubred.

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În cazul în care FC Voluntari pierde și azi la Sepsi sunt șanse mari ca Pîrvu să fie demis, iar locul său să fie luat de Bratu. Acesta a antrenat sezonul trecut Metaloglobus și a reușit rezultate relativ bine, chiar dacă echipa a retrogradat.

Anterior, „Bratone”, care a început să antreneze în 2014, mai lucrase la Dinamo II București, CS Tunari, România under 18, Dinamo București, Aerostar Bacău, Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna, România tineret, Karmiotissa (Cipru), CS Dinamo București.

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Ilfovenii au mari probleme financiare

Situația la Voluntari nu este deloc bună, nu doar din cauza lipsei de rezultate. Jucătorii se plâng că sunt neplătiți de 3 luni și că nu mai există comunicare cu șefii în privința unui termen de rezolvare. Relația apropiată pe care fotbaliștii o au cu antrenorul Florin Pîrvu a împiedicat până acum depunerea memoriilor, însă nu este exclus ca litigiile să înceapă să „curgă” la comisii.

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Așteptările reale în direcția veniturilor sunt legate de vânzarea celor care au stârnit interes în ultimele luni. Iar „lovitura” poate fi cedarea lui Remus Guțea (19 ani). Internaționalul U21 le-a atras atenția lui Gigi Becali și Mihai Rotaru, patronii de la FCSB, respectiv de la Universitatea Craiova.

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Și în străinătate au existat ochi îndreptați către Guțea, dar Voluntariul nu a acceptat niciuna dintre variantele pe care le-a avut pe masă, convinsă de fiecare dată că poate lua mai mult. Evaluat de portalul Transfermarkt la 400.000 de euro după ultimul update, Guțea este cotat intern de Voluntari la cel puțin 1 milion de euro.