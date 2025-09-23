Florin Bratu la ”Fanatik Dinamo”, marți, 23 septembrie, ora 15:00! Cristi Coste, show alături de fostul jucător și antrenor al „câinilor”

Florin Bratu, fost jucător și antrenor la FC Dinamo București și actual tehnician la CS Dinamo, în Liga a II-a din România, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, care va avea loc marți, 23 septembrie, ora 15:00, LIVE pe FANATIK.RO.

FANATIK continuă să aibă invitați de marcă la emisiunea FANATIK DINAMO. În ediția de marți, 23 septembrie, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu actualul antrenor al celor de la CS Dinamo: Florin Bratu.

De-a lungul carierei sale de fotbalist, Florin Bratu a îmbrăcat tricoul lui Dinamo București în două perioade: 2005-2006 și 2007-2010. În tot acest timp, cel poreclit „Mitraliera” a înscris de 32 de ori pentru „câinii roșii”.

Ca antrenor, Florin Bratu a început la echipa secundă a lui Dinamo, iar în 2018 a fost pentru un scurt timp antrenorul principal al primei echipe a „câinilor roșii”. În acest moment,

Florin Bratu va povesti cum a fost experiența sa la Dinamo, atât ca fotbalist, cât și ca antrenor, . FANATIK.RO vă invită așadar să nu ratați un podcast de cel mai înalt nivel, cu un invitat atât de iubit de fanii dinamoviști.

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 23 septembrie, de la ora 15:00, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!