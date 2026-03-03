Florin Bratu, noul antrenor de la Metaloglobus. Semnează azi! Toate detaliile contractului. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
03.03.2026 | 11:29
Florin Bratu noul antrenor de la Metaloglobus Semneaza azi Toate detaliile contractului Exclusiv
Florin Bratu, noul antrenor al lui Metaloglobus. Foto: colaj Fanatik
Florin Bratu este noul antrenor al celor de la Metaloglobus. Fostul atacant s-a înțeles deja cu gruparea din SuperLiga, iar în prezent nu mai trebuie decât să semneze rezilierea contractului cu CS Dinamo, iar apoi bineînțeles să își pună semnătura și pe înțelegerea cu formația care recent s-a despărțit de Mihai Teja.

Florin Bratu, în locul lui Mihai Teja la Metaloglobus! Toate detaliile

Informațiile de ultim moment în acest sens au fost furnizate de Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA, în timp ce Bratu se afla chiar la discuțiile finale cu Ionuț Popa, președintele de la CS Dinamo, pentru rezilierea acordului dintre cele două părți.

„Ca o informație de ultim moment, Florin Bratu este noul antrenor al celor de la Metaloglobus. În acest moment, Bratu este cu președintele de la CS Dinamo, cu domnul Ionuț Popa, pentru a semna hârtiile de reziliere a contractului cu CS Dinamo.

Iar apoi va semna contractul cu Metaloglobus, cu care s-a înțeles deja. Va fi un contract semnat până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un an”, a informat Cristi Coste.

Obiectivul lui Florin Bratu la Metaloglobus este salvarea de la retrogradare în acest sezon de SuperLiga. Care sunt șansele: toate calculele

În platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA s-au dezbătut cu această ocazie și șansele bucureștenilor de a-și atinge acest deziderat care pare în acest moment destul de complicat, prin prisma clasamentului bineînțeles.

„Obiectivul este salvarea de la retrogradare, nu este deloc o glumă. Vorbim și matematic. Imposibil era să iasă și Botoșani din play-off și a ieșit. În acest moment, Unirea Slobozia, care a pierdut aseară (n.r. cu Rapid), la înjumătățire are 12 puncte, iar Metaloglobus la înjumătățire are 6 puncte. Sunt 6 puncte de locurile de baraj. Te gândești că ai meci cu Slobozia direct, ai meci cu Csikszereda direct.”, a mai spus Cristi Coste.

Iar această analiză a fost completată de considerațiile făcute de Robert Niță, prezent în studio: „O echipă din subsolul clasamentului care leagă trei victorii deja sare la locurile de baraj. Matematic e posibil. Metaloglobus, ca joc, nu își merită locul.

Au momente de joc foarte bune. Hermannstadt nu joacă cine știe ce, nu? Bate Botoșaniul, dar bate o echipă în criză. Slobozia, o echipă cu agresivitate, Claudiu Niculescu antrenor nou, niște trasee, cu publicul, dar sunt acolo. Ce, Petrolul stă liniștită?”. 

