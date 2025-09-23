Florin Bratu nu îşi explică repriza a doua de la Dinamo – Farul 1-1: “De nerecunoscut! Eu îi scutur când intrăm cu avantaj minim la pauză

Florin Bratu a fost invitatul lui Cristi Coste în cea mai recentă ediție de a emisiunii „FANATIK Dinamo”. Printre subiectele abordate de fostul jucător a fost și remiza dintre Dinamo și Farul, scor 1-1.

Florin Bratu nu îşi explică repriza a doua de la Dinamo – Farul 1-1

În cadrul „FANATIK DINAMO”, Florin Bratu a transmis că . Antrenorul a mărturisit că , iar când echipele pregătite de el se află în această situație, Bratu preferă să „scuture” puțin jucătorii la pauză, asta pentru a-i menține conectați la meci.

„Dacă era o persoană care a deschis televizorul la pauză… A fost o relaxare totală! E adevărat, Dinamo a arătat foarte bine în prima repriză, a dominat adversarul. Dacă era 2-0, nu se supăra nimeni.

Intervine cumva și arta antrenorului de a încerca la pauză… Ca antrenor, simți foarte bine vibe-ul echipei și cumva trebuie să îi scoți din stare asta. Eu, de exemplu, în momentul în care văd că echipa este foarte bine la pauză și are 1-0 sau 2-1, încerc puțin să îi scutur, să cer mai mult. Asta e o chestie.

„1-0 e un scor foarte periculos! Dinamo putea chiar să piardă cu Farul”

Dacă mă duc și le spun ‘bravo, e perfect totul’, atunci apare relaxarea. Toată lumea din jurul tău, maseurii, doctorii, jucătorii de rezerve știi ce fac? Le spun tot timpul ‘foarte bine, bravo’, asta până ajung la vestiar.

Eu mă și supăr câteodată, le spun ‘au trecut doar 45 de minute’. Dacă e 5-0, asta e altceva. Când e 1-0, sau chiar 2-0 e foarte periculos. Uite ce s-a întâmplat, din punctul meu de vedere, Dinamo putea chiar pierde aseară.

Lui Zicu i-a ieșit foarte bine schimbarea, l-a scuturat puțin pe Ramalho. Intrarea lui a energizat echipa, e un jucător care ține foarte bine de minge la mijlocul terenului. Am văzut cu toții ce gol a dat”, a declarat Florin Bratu la „FANATIK DINAMO”.