Florin Bratu a reacționat în scandalul de la naționala de tineret: „Drăgușin nu a mai jucat la seniori din ianuarie”

Jucătorul împrumutat în această vară de la Juventus la Sampdoria . „Când ți se comunică lucrurile astea spuse de Bratu, te conformezi. A zis că ‘Aici joci doar dacă ești titular la echipa de club’.

Asta i-a zis Florin Bratu: ‘Tu știi cum se joacă la echipa mea națională?’. Radu i-a răspuns: ‘Pe valoare’. Bratu a replicat: ‘Nu! Dacă nu joci la club, nu joci la națională’. Vorbeam cu Radu, mi-a zis că e foarte greu pentru el”, a confirmat declarant agentul jucătorului, Florin Manea.

Bratu aduce o mentalitate veche

Diferendul dintre jucător și antrenor a plecat de la faptul că Bratu nu l-a titularizat pe Drăgușin în amicalul cu Georgia U21. Meciul a avut loc la Voluntari, 7 septembrie, iar scorul final a fost 1-1 (golul tricolorilor a fost marcat de Stoica, în minutul 16). Radu a fost trimit în teren în minutul 82, în locul lui Racovițan.

„Este o rușine ce face Florin Bratu! Îmi pare rău, pentru că este finul meu. Aduce o mentalitate veche, împinge la mediocritate, judecă un copil care se bate cu Bonucci și Chiellini și are 3 milioane valoare pe Transfermarkt.

Fără să jignesc pe ceilalți colegi. Racovițan e un copil care îmi place, dar 25.000 de euro valoarea pe Transfermarkt, iar în doi ani de zile a jucat doar 9 meciuri. Este o rușine”, a spus Manea după amicalul

Este refuz, nu învoire

În ceea ce-l privește, Bratu regretă că nu se va putea baza pe jucătorul Sampdoriei în cantonamentul din Spania. „Este un refuz. Învoire ar fi fost cu acceptul nostru. Noi l-am convocat, voiam să fie lângă noi la U21. Este alegerea lui Radu, o respectăm.

Am vorbit cu el, m-a sunat, și i-am spus că se grăbește. Nu pot să-i impun nimic, pot doar să-l ajut dacă își dorește. Eu am venit cu niște principii: să joci la echipa de club sau să completez cu jucători când ai probleme de lot.

Eu am făcut performanța la tineret după ce am fost un antrenor corect, mereu am dat șansă tuturor. Radu cred că avea nevoie de echipa națională acum. El s-a transferat la o echipă frumoasă, Sampdoria, dar unde este greu să joace.

Are o concurență incredibilă acolo, e complicat să joace. Noi am vrut să-i oferim șanse la echipa națională”, a explicat Bratu pentru .

„Radu a arătat potențial la juniori, dar dacă nu accepți concurența este o problemă pentru mine. Racovițan și Screciu sunt titulari la Botoșani și Craiova, echipe din partea de sus a clasamentului.

Unde ar fi corectitudinea dacă ar juca el din start? Radu trebuie să-și găsească echilibrul și să joace, el nu a mai jucat la seniori din luna ianuarie”, a mai spus selecționerul.

Cantonament de cinci zile la Marbella

Naționala de tineret a României va participa, peste 2 ani, la Campionatul European rezervat acestei categorii de vârstă, . Meciurile vor avea loc la București, Cluj-Napoca, Batumi, Poti și Tbilisi.

În condițiile în care va fi gazdă a evenimentului, reprezentativa Under-21 nu va juca în preliminarii, motiv pentru care pregătirea va fi făcută cu antrenamente, cantonamente și meciuri de pregătire.

Ca urmare, federația română a organizat naționalei antrenată de Florin Bratu un cantonament în Spania, care se va desfășura între 5 și 10 octombrie. Cu această ocazie vor avea loc și două meciuri amicale, cu Suedia U20 pe 7 octobrie și cu Mexic U21 după două zile, ambele urmând să se desfășoare la Marbella, de la ora 21.00 a României.